Enanta chute après l'échec de son traitement contre le VRS dans une étude à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions d'Enanta Pharmaceuticals

ENTA.O chutent de 13,4 % à 6,8 $ avant la mise sur le marché

** Le traitement expérimental de la société contre le VRS n'atteint pas l'objectif principal qui est de réduire le temps nécessaire pour diminuer la gravité de certains symptômes

** Cependant, l'essai atteint plusieurs objectifs secondaires, y compris une amélioration plus rapide d'une mesure de la gravité rapportée par le patient et un délai plus court jusqu'à ce que le virus ne soit plus détectable chez le patient

** À la dernière clôture, l'action ENTA était en hausse de 37,3 % depuis le début de l'année