En vue des JO, Airbnb recrute un nouveau patron pour la France

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le géant de la location de logements entre particuliers Airbnb a recruté Clément Eulry, un spécialiste de la "tech", comme nouveau directeur France et Belgique en vue des Jeux olympiques de Paris, a annoncé le groupe mercredi.

"L'une de ses priorités sera de faire des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 un succès de long-terme pour une diversité de territoires, en soutenant la communauté d'hôtes, en augmentant la capacité d'hébergement et en participant à une meilleure répartition des bénéfices du tourisme sur Airbnb dans le pays", écrit le groupe dans un communiqué.

La France est le deuxième marché d'Airbnb dans le monde en termes de réservations et d'annonces actives.

Après neuf ans passés chez Google, Clément Eulry a dirigé pendant trois ans "Le Wagon for business", acteur spécialisé dans la formation aux métiers digitaux.

Il travaillera aux côtés d'Emmanuel Marill, qui occupait jusqu'à présent la double fonction de directeur d'Airbnb France et Belgique, et de directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique.

"Airbnb est une innovation fantastique qui contribue à soutenir la croissance des économies locales et à aider des centaines de milliers de familles à faire face à l'augmentation du coût de la vie en leur permettant de louer leur bien lorsqu'ils sont absents", a commenté Clément Eulry dans le communiqué.