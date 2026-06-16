EN PROFONDEUR-Les centrales électriques mises en service en urgence alimentent l'essor de l'IA, sans véritable contrôle public

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* Les riverains des centres de données s'inquiètent de la procédure accélérée d'autorisation des centrales électriques

* Plusieurs dizaines de centrales électriques hors réseau destinées à alimenter des centres de données sont en projet ou en cours de construction aux États-Unis

* Reuters a recensé plus d'une douzaine de projets de ce type approuvés en moins d'un an

* La législation de l'Ohio permet à certaines centrales d'obtenir une autorisation en seulement 45 jours, sans audience

par Valerie Volcovici

Depuis la fenêtre de devant de sa maison, Breanne Kidd regardait autrefois le soleil se lever sur les terres agricoles tout en sirotant son café avant l'arrivée des tout-petits à sa crèche à domicile.

Au cours de l'année écoulée, cette vue a été remplacée par des grues, de l'acier et de la poussière, alors que des équipes de chantier construisent le centre de données de Meta META.O de 800 acres à Bowling Green. Plus inquiétante encore a été l'apparition d'un élément dont Mme Kidd n'avait pas été informée: la construction d'une grande centrale au gaz naturel destinée à alimenter le projet.

"Ce n’est pas comme si nous étions à deux rues de là. Nous sommes littéralement de l’autre côté de la rue", a déclaré Mme Kidd en montrant du doigt le site de la centrale Apollo, située dans le comté de Wood, à environ 25 miles (40,2 km) au sud de Toledo. "Je vis à côté d’une menace." Cette centrale fait partie des dizaines de grands projets énergétiques hors réseau qui sont approuvés rapidement et souvent dans le plus grand secret à travers les États-Unis afin de répondre à la demande en plein essor de l’industrie technologique pour alimenter les centres de données , selon une analyse de Reuters portant sur les documents réglementaires et des entretiens avec des responsables publics, des résidents, des chercheurs et des dirigeants d’entreprise.

Ces centrales, construites pour desservir un seul centre de données, se développent à une vitesse fulgurante – parfois en quelques semaines ou quelques mois seulement – sans passer par les années de procédures d’autorisation, d’études environnementales et d’audiences publiques habituellement requises pour de telles installations. Les promoteurs affirment que ces centrales hors réseau destinées à des clients privés sont exemptées d’une grande partie de ces règles. Les habitants sont donc peu informés de l'impact de ces centrales sur la qualité de l'air et le climat .

Pour réduire encore davantage la transparence, certains promoteurs ont conclu des accords de confidentialité avec les autorités locales ou opéré par l’intermédiaire de sociétés écrans, tandis que les responsables locaux ont expurgé des documents publics ou accéléré des procédures d’autorisation qui auraient normalement nécessité des audiences publiques, comme le montre l’enquête.

La production de gaz naturel hors réseau de l’industrie de l’IA "apparaît comme l’un des risques les plus sous-estimés pour la qualité de l’air dans le pays", a déclaré Michael Cork, chercheur postdoctoral à l’université de Harvard. L'installation Apollo, qui produirait suffisamment d'électricité pour alimenter 100 000 foyers, a été approuvée par l'Ohio Power Siting Board le 3 février — moins de trois mois après le dépôt des plans. Le projet de permis d'émission atmosphérique de l'État n'a été rendu public qu'en mars, après le début de la construction, selon les archives. Alors que la centrale ne desservira que Meta, les documents administratifs avaient désigné comme client de l'installation une filiale, Liames LLC.

Les données fournies à Reuters par le cabinet d'études Cleanview montrent qu'au moins 57 centrales électriques hors réseau sont en projet ou en construction aux États-Unis pour alimenter des centres de données individuels. Leur capacité totale s'élève à 73 000 mégawatts, soit suffisamment pour alimenter des dizaines de millions de foyers.

Reuters a identifié plus d'une douzaine de projets de ce type qui ont été approuvés en moins d'un an, sans que les résidents n'en aient été informés, ou très peu. Deux de ces centrales sont déjà en service, notamment l'installation xAI de SpaceX SPCX.O située près de Memphis, et une autre à Ashburn, en Virginie, qui alimente Vantage Data Centers.

La rapidité d'approbation et l'ampleur de ces projets, ainsi que les méthodes utilisées pour les accélérer, n'avaient jamais été rapportées auparavant. La plupart de ces installations fonctionnent au gaz naturel, qui, lorsqu'il est brûlé, émet des oxydes d'azote et des particules fines liées aux maladies respiratoires, ainsi que des gaz à effet de serre nuisibles au climat.

Les partisans de ces projets affirment qu'ils sont essentiels au développement rapide de l'intelligence artificielle, car ils permettent de répondre aux besoins des entreprises technologiques sans augmenter les prix de l'électricité pour les consommateurs. L'administration Trump, citant la Chine comme un concurrent, souhaite accélérer l'octroi des permis pour les infrastructures du secteur de l'IA. L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et des États tels que l'Ohio, la Virginie-Occidentale, le Texas et l'Utah ont proposé ou adopté des mesures visant à accélérer les autorisations , selon une analyse de Reuters portant sur les récentes modifications législatives et réglementaires.

L'EPA a déclaré à Reuters qu'elle adoptait une approche réfléchie et axée sur la gouvernance dans le cadre de ses efforts pour faire des États-Unis "la capitale mondiale de l'IA", soulignant que les gouvernements des États et les collectivités locales contrôlent souvent l'octroi des permis.

La Data Center Coalition, qui représente des entreprises telles que Meta META.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O , a déclaré que les développeurs de centres de données s’engageaient à "être des voisins responsables" tout en accédant à des sources d’alimentation électriques essentielles.

TROP RAPIDE POUR ÊTRE ARRÊTÉ

L'Ohio a accéléré les procédures d'autorisation des projets d'énergie liés à l'IA grâce à une loi adoptée l'année dernière, qui permet à certaines centrales d'obtenir une autorisation en seulement 45 jours sans audience publique — ce qui explique en partie l'autorisation rapide accordée à Apollo.

Les responsables de l'État encouragent le développement des centres de données en tant qu'opportunité économique, en particulier dans le nord-ouest de l'Ohio, où les terrains, l'accès à l'eau et la proximité des gazoducs ont suscité l'intérêt des entreprises technologiques.

Gary Thompson, vice-président exécutif du Regional Growth Partnership du nord-ouest de l’Ohio, a déclaré que les responsables espéraient attirer 10 centres de données hyperscale dans la région.

"Ces entreprises ont besoin de certitudes, et elles ont besoin d’électricité", a-t-il déclaré.

Certains habitants souhaitent une certaine modération.

"Une usine à gaz et un centre de données, c’est peut-être gérable, mais quatre ou plus, cela devient un problème de santé publique à l’échelle régionale", a déclaré Lauren Berlekamp, une habitante de Perrysburg.

Le projet Apollo est construit par Will Power LLC, une filiale de la société de gazoducs Williams Cos WMB.N .

La société développe quatre projets similaires dans l’État, qui peuvent être construits en 18 à 24 mois, a déclaré Kyle Tarpley, porte-parole de Williams, ajoutant que les installations sont conformes à la réglementation de l’État. Il a noté que l’Agence de protection de l’environnement de l’Ohio avait tenu une audience publique sur Apollo en avril.

Meta, le bailleur de fonds d’Apollo, a déclaré que ses partenaires devaient se conformer aux réglementations en matière de qualité de l’air.

SECRET ET CONTRÔLE Les législateurs de l'Ohio ont également récemment adopté des dispositions protégeant les grands projets tels que les centres de données des lois sur l'accès aux documents publics. Les fonctionnaires qui divulgueraient de telles informations pourraient faire l'objet de poursuites pénales, selon cette mesure, qui a été insérée dans un projet de loi sans rapport avec le sport universitaire. Cette disposition relative à la confidentialité a été ajoutée par le sénateur républicain Brian Chavez, qui n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Ses deux principaux donateurs en 2025 étaient un syndicat du bâtiment soutenant le développement des centres de données et la société de services publics NiSource NI.N , qui ont tous deux versé 10.000 dollars, selon une analyse des documents relatifs au financement électoral.

Les partisans affirment que de telles mesures protègent les informations commerciales sensibles. Les détracteurs estiment qu’elles réduisent la transparence et limitent la participation de la communauté.

"Cela sape nos concepts fondamentaux de la démocratie: la transparence et la responsabilité", a déclaré Andrew Kear, politologue à l'université d'État de Bowling Green.

Christine Coultrip, une policière à la retraite de Perrysburg Township, dans l’Ohio, partage cet avis. Elle a expliqué que ses voisins avaient été approchés pour vendre leur propriété en vue de l’implantation éventuelle d’un centre de données, mais que les responsables locaux refusaient de lui fournir des détails.

"Je suis très troublée par le fait que des législateurs puissent être poursuivis s’ils discutent des aspects économiques d’un centre de données avec leurs électeurs", a-t-elle déclaré.

Le secret a suscité des réactions négatives dans d’autres États. Microsoft MSFT.O a déclaré en mars qu'elle cesserait d’utiliser des accords de confidentialité à l’échelle nationale après les critiques suscitées par des projets dans le Wisconsin.

Meta a déclaré que les accords de confidentialité sont courants dans les processus de sélection de sites et n'empêchent pas les partenaires de dialoguer avec le public.

Pourtant, les détails du projet de Bowling Green ont été dissimulés pendant près de deux ans sous le nom de "Project Accordion", déposé par l’intermédiaire de Liames LLC. Meta n’a pas expliqué pourquoi elle avait utilisé ce nom pour le projet de Bowling Green. Des questions concernant les autorisations et la surveillance ont également été soulevées dans le Tennessee et le Mississippi, où la société xAI d’Elon Musk a exploité des turbines à gaz sans autorisation pour alimenter ses centres de données Colossus, comme l’a rapporté Reuters .

L'entreprise a déclaré que ces unités étaient exemptées car elles sont temporaires et ne sont pas raccordées au réseau.

En Virginie-Occidentale, par ailleurs, les législateurs ont adopté l’année dernière une loi exemptant certains micro-réseaux de centres de données des lois locales sur le zonage, limitant ainsi les possibilités d’opposition de la part de la communauté.

Une grande centrale à gaz proposée dans le comté de Tucker a obtenu un permis d'émission de l'État la même année. Des documents publics examinés par Reuters ont montré que des détails techniques clés avaient été caviardés, ce que les responsables ont justifié par la nécessité de protéger des informations confidentielles.

PRÉOCCUPATIONS DE LA COMMUNAUTÉ Brian Rothenberg, administrateur d'une commune près de Columbus, dans l'Ohio, a déclaré à Reuters que sa communauté avait récemment pris connaissance de projets visant à construire une centrale électrique à pile à combustible au gaz, qui serait la plus grande du genre aux États-Unis, destinée à alimenter un centre de données d'Amazon Web Services AMZN.O .

Il a indiqué que les responsables de la commune cherchaient à obtenir des détails sur la centrale afin de s’assurer de la sécurité d’une école primaire voisine en cas d’urgence, mais que le fournisseur d’énergie AEP et les régulateurs de l’État ne leur avaient pas fourni ces informations.

"Ma principale préoccupation concerne la santé et la sécurité", a déclaré M. Rothenberg. "Je ne veux pas que mes administrés servent de cobayes si quelque chose tourne mal."

AEP a déclaré à Reuters avoir fourni des informations d’urgence concernant le projet directement aux services d’incendie locaux et aux premiers intervenants. L’EPA de l’Ohio a déclaré à Reuters qu’elle ne pouvait pas discuter du projet tant qu’un recours judiciaire concernant son permis était en cours.

Mme Kidd, gérante d’une crèche, a déclaré qu’elle s’inquiétait des mêmes risques.

"Pour ma famille et les familles de ma crèche, leur sécurité est ma priorité numéro un, et j’ai l’impression qu’à l’heure actuelle, je ne peux pas la garantir", a-t-elle déclaré. "Tout cela échappe à notre contrôle."