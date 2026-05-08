EN PROFONDEUR-La répression menée par Trump contre les entreprises du secteur solaire liées à la Chine freine l'essor de l'industrie manufacturière américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les installateurs, les banques et les assureurs boudent les usines solaires américaines liées à la Chine

* Le secteur attend des directives concernant les nouvelles restrictions en matière de subventions

* Les retards de financement menacent les nouvelles capacités de production d'électricité aux États-Unis alors que la demande explose

(Ajout de l'annonce de JinkoSolar au paragraphe 36, ajout de liens vers des articles connexes) par Nichola Groom

Les principales entreprises du secteur solaire, les banques et les assureurs ont cessé de faire affaire avec au moins une demi-douzaine d'usines de panneaux solaires récemment construites aux États-Unis en raison de l'incertitude quant à savoir si leurs liens avec la Chine pourraient les rendre inéligibles aux subventions pour les énergies propres, selon des dirigeants du secteur et des documents examinés par Reuters. Ce revirement, motivé par les nouvelles politiques de l'administration Trump, met en péril plus d'un tiers de la capacité solaire américaine dans des usines initialement construites par des entreprises chinoises. Les détails sur la manière dont l'incertitude politique éloigne les installateurs et les assureurs des usines solaires américaines ayant des liens avec la Chine n'avaient pas été rapportés auparavant. Ces effets émergents s’inscrivent dans le cadre des efforts plus larges du président américain Donald Trump visant à bloquer les entreprises chinoises du marché américain et à réduire le soutien gouvernemental à l’énergie verte . Cependant, cette politique pourrait se retourner contre lui en mettant en péril la croissance des emplois dans le secteur manufacturier américain et la production d’électricité, à un moment où les factures d’électricité augmentent et où la demande en électricité explose en raison des centres de données au service de l’industrie de l’intelligence artificielle, selon des experts du secteur.

Sunrun RUN.O , le plus grand installateur de panneaux solaires résidentiels aux États-Unis, fait partie des entreprises qui évitent désormais les fournisseurs chinois.

“Cela retarde le financement de projets solaires et de stockage dont le besoin se fait cruellement sentir”, a déclaré Keith Martin, avocat chez Norton Rose Fulbright qui conseille sur les accords fiscaux liés aux énergies renouvelables.

Les répercussions potentiellement considérables sur l’industrie manufacturière américaine soulignent la difficulté de se dissocier de la domination mondiale de la Chine dans le domaine des énergies renouvelables et des technologies vertes, largement alimentée par les subventions massives accordées par Pékin aux entreprises chinoises.

La portée mondiale de la politique industrielle chinoise place les régulateurs américains face à un dilemme: ils souhaitent bloquer les entreprises chinoises sans pour autant mettre en péril les fabricants solaires américains qui dépendent des équipements et des technologies chinoises pour produire des produits compétitifs et abordables. Sans une croissance solide de la production solaire nationale, les États-Unis ont peu d’options pour développer les énergies renouvelables au-delà de l’importation de panneaux fabriqués par des entreprises chinoises, ce qui entraînera une hausse des prix, affirment des dirigeants américains.

“Cela va sans aucun doute continuer à faire grimper le coût de l’électricité aux États-Unis”, a déclaré Aaron Halimi, directeur général de Renewable Properties, un développeur de projets d’électricité à petite échelle basé à San Francisco qui a transféré la majeure partie de son approvisionnement vers First Solar FSLR.O , une entreprise basée à Tempe, en Arizona, afin d’éviter les fournisseurs ayant des liens avec la Chine.

La nouvelle incertitude qui pèse sur les investissements solaires aux États-Unis découle des dispositions du “One Big Beautiful Bill”, soutenu par Trump, que le Congrès, contrôlé par les républicains, a adopté en 2025. Cette législation a réduit les subventions en faveur des énergies propres de l’ère Biden et a empêché certains pays étrangers, dont la Chine, de bénéficier de celles qui subsistaient. Le département du Trésor américain n’a pas encore fourni de directives complètes sur la manière dont la loi sera mise en œuvre, et un porte-parole du département a refusé de donner un calendrier indiquant quand ces directives seraient publiées. Trump souhaite étendre rapidement le réseau électrique américain pour alimenter les centres de données du pays. Mais les experts du secteur de l'énergie affirment que les installations solaires, associées à des batteries de stockage qui prennent le relais lorsque le soleil ne brille pas, constituent le moyen le plus rapide d'augmenter la production d'électricité, car elles sont plus faciles à construire que les centrales à gaz, à charbon ou nucléaires.

Trump a qualifié les énergies renouvelables de peu fiables et coûteuses et a mis en place des politiques favorisant le développement des sources d'énergie fossiles.

La Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington a critiqué les restrictions américaines, les qualifiant de discriminatoires, et a déclaré que Pékin défendrait les intérêts de ses entreprises.

LES ENTREPRISES SOLAIRES CHINOISES SE CONFORMENT AUX RÈGLES – AVEC UNE RÉSERVE

La Chine contrôle environ 80% de la production mondiale d'équipements solaires, selon Wood Mackenzie. Ses entreprises, notamment LONGi, Trina et d'autres, ont été parmi les plus rapides à construire et à exploiter des usines aux États-Unis lorsque la loi sur le changement climatique de 2022 de l'ancien président Joe Biden a instauré un crédit d'impôt pour les usines d'énergie propre.

Depuis lors, les fabricants d'équipements solaires ont annoncé près de 43 milliards de dollars d'investissements, qui devraient soutenir la création de 48.000 emplois, selon la Solar Energy Industries Association.

La production nationale est désormais en phase avec la demande américaine en panneaux solaires, éliminant ainsi le besoin d’importer des panneaux. Mais cela pourrait changer si une partie importante des usines américaines, prises dans l’incertitude réglementaire, se trouvait dans l’incapacité de rester compétitives.

La législation soutenue par Trump limite la participation des entreprises chinoises à 25% dans les usines sollicitant des subventions fédérales, impose des exigences en matière d'approvisionnement et interdit le “contrôle effectif” par des entreprises chinoises. Les entreprises affirment que ces subventions, qui comprennent des crédits d'impôt pour la fabrication et l'installation de panneaux solaires, sont essentielles pour rester compétitives.

Les entreprises chinoises ont cherché à se conformer à ces règles en cédant leurs participations dans les usines ou en procédant à d'autres restructurations. Mais la plupart ont conservé des liens financiers avec leurs usines américaines, parfois sous la forme d'accords de partage des bénéfices ou d'approvisionnement, selon une analyse de Reuters des informations publiées par les entreprises.

Les responsables du secteur se demandent si ces liens restants empêchent les usines de bénéficier des crédits américains pour la fabrication d'énergie propre. En l'absence de directives du département du Trésor, les installateurs, dont le géant du secteur Sunrun, boudent ces usines, tandis que les banques et les assureurs refusent de leur accorder des financements et des couvertures.

RÉDUCTION DE LA LISTE DES FOURNISSEURS AGRÉÉS

En janvier, Sunrun a diffusé à ses partenaires installateurs une liste réduite de fournisseurs de panneaux solaires agréés, selon un document consulté par Reuters.

Cette liste ne comprenait que des fabricants non chinois tels que Qcells , REC, Silfab et Elin. Auparavant, elle incluait Canadian Solar CSIQ.O , JA Solar 002459.SZ , Jinko

JKS.N , LONGi 601012.SS et Trina 688599.SS – tous liés à la Chine.

“Nous avons adopté une position prudente et ne nous approvisionnons pas auprès de fabricants qui pourraient soulever des problèmes de conformité”, a déclaré Patrick Jobin, directeur financier adjoint de Sunrun, dans un communiqué adressé à Reuters.

Palmetto, une entreprise basée en Caroline du Nord qui commercialise des panneaux solaires pour toitures, évite également les producteurs liés à la Chine malgré leurs efforts pour se conformer aux règles, a déclaré son directeur général, Sean Hayes.

Par ailleurs, des banques telles que Morgan Stanley, JPMorgan et Goldman Sachs ont réduit le financement par crédit d'impôt pour certains projets solaires, craignant que de futures interprétations du Trésor américain n'invalident rétroactivement les crédits d'impôt, selon trois personnes proches des dossiers qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat.

Les banques ont refusé de commenter.

Les assureurs ont adopté une ligne plus dure, refusant d’assurer les entreprises contre le risque de se voir privées des crédits d’impôt pour les énergies propres, selon Antony Joyce, spécialiste en assurance fiscale chez le courtier Marsh.

“Les entreprises les mieux placées à l'heure actuelle sont sans aucun doute celles qui n'avaient pas de liens de propriété clairs avec un pays concerné”, a déclaré Peter Henderson, associé au sein du cabinet d'expertise comptable Baker Tilly, qui a ajouté que les directives attendues du Trésor américain seraient cruciales.

La Solar Energy Manufacturers for America Coalition, un groupe professionnel représentant des entreprises non chinoises disposant d'usines aux États-Unis, notamment First Solar et Qcells 000880.KS de Hanwha, a exhorté le département du Trésor à adopter une position ferme.

“LA MANIÈRE LA PLUS CLAIRE DE SE CONFORMER”

Le principal problème qui pousse les entreprises à partir est que les sociétés chinoises maintiennent des liens avec leurs usines au lieu de rompre complètement avec elles. Les usines initialement construites et exploitées par des producteurs liés à la Chine représentent au moins 25 gigawatts sur les quelque 66 GW de capacité de production de modules solaires en service dans le pays.

“Très peu de fabricants chinois se dissocient réellement et entièrement de leurs usines américaines”, a déclaré Elissa Pierce, analyste chez Wood Mackenzie.

La société chinoise JinkoSolar 688223.SS , qui exploite une usine en Floride, a annoncé vendredi avoir accepté de céder une participation de 75,1% dans sa filiale américaine à la société de capital-investissement FH Capital, qui est également investisseur dans un fabricant de cellules solaires de Caroline du Sud, ES Foundry.

La société mère chinoise de Boviet Solar 601137.SS , qui produit des panneaux en Caroline du Nord, a déclaré être à la recherche d’investisseurs extérieurs.

Illuminate USA, une coentreprise entre la société chinoise LONGi et Invenergy, basée à Chicago, a réduit la participation de la société chinoise dans une usine de l'Ohio construite en 2024 à moins de 25% et a renégocié son accord de propriété intellectuelle avec LONGi, selon une source chez Invenergy.

Mais Invenergy estincertaine quant à l'avenir de l'usine, qui emploie environ 1.700 personnes. Illuminate et LONGi n'ont pas souhaité faire de commentaires.

Dans des commentaires adressés en mars à l'Internal Revenue Service (IRS) pour demander des directives claires, la société a déclaré: “La poursuite des activités d'Illuminate USA et d'autres fabricants américains reste menacée.”