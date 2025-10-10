En pleine rumeurs de rachat, Warner profite de sa gloire retrouvée à Hollywood

En seulement six mois, Warner Bros est passé d'un géant d'Hollywood en difficulté, avec des rumeurs de renvoi de ses dirigeants, au studio le plus en vogue de l'industrie, cible potentielle d'une offre de rachat de 70 milliards de dollars.

"Superman," "Minecraft", "Sinners", sans oublier le chouchou de la critique, "Une bataille après l'autre": les récents films de la division cinéma de Warner Bros Discovery remplissent les salles. Le studio a ainsi été le premier à atteindre les 4 milliards de dollars de recettes au box-office cette année.

Un revirement spectaculaire par rapport à mars dernier, lorsque Warner vacillait à cause de flops coûteux comme "Mickey 17" et de la suite musicale ratée de "Joker".

"Nous faisons notre part", a déclaré jeudi Michael De Luca, co-directeur du studio, lors d'une interview au sommet Bloomberg Screentime à Los Angeles, un événement qualifié par la presse spécialisée de "tour d'honneur" pour Warner.

Cinéphiles renommés, M. De Luca et son homologue Pamela Abdy avaient été débauchés du rival MGM en 2022.

Au printemps, des rumeurs circulaient sur leur départ: le PDG de Warner, David Zaslav, avait rencontré des successeurs potentiels, selon la presse américaine.

Cette semaine, leurs contrats ont été renouvelés.

"Nous ne pouvons pas répondre aux spéculations et rumeurs", a commenté Mme Abdy. "Tout ce que je peux dire, c'est que David, Mike et moi avons eu le privilège de voir tous ces films à l'avance. Nous savions ce que nous avions avec les réalisateurs et ces films, et nous avions hâte que le public les découvre."

- Films d'horreur -

Habituellement surpassé par des rivaux comme Disney et Universal, Warner a inversé la tendance cette année, avec neuf films en tête du box-office, plus que tout autre studio.

Leonardo DiCaprio lors de l'avant-première du film "Une bataille après l'autre", à Los Angeles, le 8 septembre 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Parmi eux, "Weapons", l'un des nombreux films d'horreur à succès de l'entreprise, à un moment où ce genre jusqu'ici florissant enregistre des contreperformances chez les autres studios.

Chez Warner, les suites de franchises d'horreur comme "Destination Finale" et "Conjuring" ont également séduit le public.

M. De Luca attribue ce succès à l'apport d'idées "fraîches et innovantes", comme l'injection de plus d'humour dans l'univers sanglant de "Destination Finale".

"Avec des franchises particulièrement anciennes, vous devez vraiment innover au sein du genre", estime-t-il.

"Aucun de ces films n'a été fait à la va-vite. Aucun d'eux n'a été décidé par un groupe d'exécutifs disant: +essorez cette franchise+", insiste-t-il. "Le public peut voir quand quelque chose manque d’authenticité."

- Rumeurs de rachat -

Ce succès soudain survient néanmoins en pleines turbulences pour la société mère du studio, Warner Bros Discovery.

Le géant médiatique est née d'une fusion avec Discovery en 2022.

En juin, M. Zaslav a annoncé que l'activité de la société devait être scindée, pour séparer ses divisions streaming et cinéma, en plein essor, de ses chaînes de télévision en déclin.

Mais ces projets sont désormais remis en cause par un grand jeu de chaises musicales à Hollywood. Car Paramount, récemment acquis la famille du fondateur d'Oracle, Larry Ellison, le deuxième homme le plus riche au monde, envisage de racheter Warner, selon la presse spécialisée.

David Ellison, fils de Larry et nouveau PDG de Paramount, a refusé jeudi de commenter l'offre supposée, mais a déclaré qu'"il y a de nombreuses options réalisables dans un avenir proche."

Il a également indiqué vouloir produire "davantage de films et de séries télévisées" pour les consommateurs.

"Dans notre secteur, il y aura toujours des spéculations, nous vivons une période de perturbations massives", a observé Mme Abdy, de Warner. On ne peut pas se concentrer là-dessus."