 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Après deux ans de guerre, les Gazaouis sur les routes pour retrouver leurs maisons
information fournie par AFP 10/10/2025 à 14:07

Des Palestiniens en marche sur la route al-Rachid en direction de la ville Gaza, après l'annonce du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le 10 octobre 2025. ( AFP / BASHAR TALEB )

Des Palestiniens en marche sur la route al-Rachid en direction de la ville Gaza, après l'annonce du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le 10 octobre 2025. ( AFP / BASHAR TALEB )

Meurtris par deux ans de guerre, mais poussés par l'espoir, des Palestiniens ont pris la route par milliers vendredi après l'annonce du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, impatients de retrouver leurs maisons même parmi les ruines.

En direction du nord, le mouvement a d'abord été timide, avant de grossir le long de la route al-Rachid.

A la mi-journée une file de piétons s'étirait, souvent sans effets personnels, si ce n'est des sacs à dos. Quelques véhicules avançaient lentement dans le même sens au milieu de la foule, comme le montrent des images filmées par l'AFP à Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza.

Certains dans le cortège scandent "Dieu est grand", applaudissent, sifflent en signe de joie.

Dans la foule, Ibrahim al-Helou, originaire de la ville de Gaza et qui était déplacé dans le camp de réfugiés d'al-Maghazi au centre du territoire, oscille entre enthousiasme et prudence.

Quand il a commencé à rentrer chez lui, "la situation était dangereuse, avec des coups de feu", raconte le quadragénaire. Il dit avoir alors attendu un moment avant de reprendre la route vers Gaza pour vérifier l'état des maisons là bas et "évaluer la situation".

- Situation dangereuse -

Vendredi, tôt, le gouvernement israélien a indiqué avoir approuvé la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et de libération dans les 72 heures des otages, un accord conclu avec le Hamas dans la nuit de mardi à mercredi en Egypte.

Cet accord vise à mettre fin à la guerre de deux ans déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Des Palestiniens marchent sur la route al-Rachid en direction de la ville de Gza, depuis Nousseirat dans le centre de la bande de Gaza, le 10 octobre 2025. ( AFP / Bashar TALEB )

Des Palestiniens marchent sur la route al-Rachid en direction de la ville de Gza, depuis Nousseirat dans le centre de la bande de Gaza, le 10 octobre 2025. ( AFP / Bashar TALEB )

Ahmad Azzam, autre déplacé de la ville de Gaza, 35 ans, raconte avoir avoir déménagé dès qu'il a appris le retrait des troupes. "Lorsque j'ai appris la nouvelle du retrait israélien et que la route serait ouverte dans les heures à venir, ma famille et moi nous sommes immédiatement rendus à al-Rachid Street pour retourner à Gaza", explique-t-il à l'AFP.

Trouvant la situation dangereuse, il a préféré attendre sur une colline surplombant la route côtière. "Seules quelques personnes prennent le risque d'avancer", a-t-il déclaré à midi, heure à laquelle le retrait des troupes a officiellement commencé.

L'armée israélienne a averti vendredi la population de la bande de Gaza que plusieurs zones du territoire restaient "extrêmement dangereuses."

- "La joie" de rentrer chez soi -

Des Palestiniens marchent sur une route dans le centre de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 10 octobre 2025. ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Des Palestiniens marchent sur une route dans le centre de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 10 octobre 2025. ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Plus au sud, dans la grande ville de la partie méridionale du territoire Khan Younès, des centaines de déplacés retournaient eux-aussi vers les ruines de leurs maisons, à la faveur du retrait de l'armée israélienne de plusieurs zones du territoire palestinien.

Bidons et bouteilles d'eau vides à la main, à pied pour la plupart ou pour certains, rares, en vélo, ils avançaient entre les décombres de bâtiments détruits sur des chemins poussiéreux, selon des images de l'AFPTV.

Au milieu d'un monticule de gravas, un homme jette des bouts de bois, semblant faire le tri de ce qui peut être récupérer.

"Cela fait deux ans que nous sommes déplacés, vivant sur les trottoirs, sans abri ni endroit où loger. Dieu merci, la trêve est proche", commentait dans la matinée Arij Abou Saadaeh, une Gazaouie déplacée en route vers chez elle à Bani Suheila, pleine d'espoir que "la trêve durera".

Un garçon palestinien se repose dans les décombres de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 10 octobre 2025. ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Un garçon palestinien se repose dans les décombres de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 10 octobre 2025. ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Elle dit "pleurer profondément" un fils et une fille morts pendant la guerre, mais se "réjouit" malgré tout "de la trêve et de la paix", car la trêve veut-elle croire "apporte aussi de la joie: le retour chez nous".

Amir Abou Iyadeh, autre Gazaoui déplacé, âgé de 32 ans, raconte être déjà retourné la veille chez lui. "Nous retournons chez nous pour nettoyer, malgré les destructions, le siège et la douleur", dit-il, sac à dos rose sur le torse, tenant par une main sa fille, de l'autre main un bidon vide.

"Nous retournons chez nous, chargés de blessures et de chagrin", mais "nous sommes heureux - même si nous retournons dans des ruines sans vie, au moins c'est notre terre. Espérons que le calme reviendra et que la guerre prendra fin."

Proche orient
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 15:03

    Quand le bilan de ce génocide sortira, les juifs du monde entier devront avoir honte de ce qu'ils ont après les na z is

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La cheffe de l'opposition au Venezuela, Maria Corina Machado, lors d'une manifestation à Caracas, le 9 janvier 2025 ( AFP / Federico PARRA )
    Le Nobel de la paix à la "libératrice" vénézuélienne Maria Corina Machado
    information fournie par AFP 10.10.2025 15:21 

    Le prix Nobel de la paix a été attribué vendredi à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, surnommée la "libératrice", mais contrainte de vivre cachée dans son pays transformé en "Etat autoritaire brutal". Réveillée en pleine nuit par l'appel ... Lire la suite

  • Des camions d'aide vides quittent Khan Younès après le cessez-le-feu
    Des camions d'aide vides quittent Khan Younès après le cessez-le-feu
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 15:20 

    Des camions vides appartenant au Programme alimentaire mondial (PAM) partent du centre de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, en direction du point de passage de Kerem Shalom pour récupérer de l'aide alors que le gouvernement israélien déclare avoir approuvé ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.10.2025 15:02 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Bristol Myers Squibb, Mosaic, Oracle) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

  • Le président de la République Emmanuel Macron à Paris le 9 octobre 2025 ( POOL / Thomas SAMSON )
    Gouvernement: les forces politiques à l'Elysée pour une réunion de crise avec Macron
    information fournie par AFP 10.10.2025 14:52 

    Emmanuel Macron s'est résolu à descendre dans l'arène. Les chefs des forces politiques sont arrivés vendredi à l'Elysée pour une réunion convoquée en urgence par le président de la République, au pied du mur pour désigner un Premier ministre face aux vetos croisés. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank