EN PLEIN DANS LE MILLE-Seriez-vous prêt à dépenser toutes vos économies pour un voyage de rêve ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lauren Young

Nous avons publié ces dernières semaines toute une série d’excellents articles consacrés à la génération Z. Mais mon préféré est celui qui raconte l’histoire d’un jeune homme de 28 ans qui utilise près de 40 000 dollars de ses économies pour parcourir les États-Unis et soutenir l’Angleterre lors de la Coupe du monde.

Seriez-vous capable de tout laisser tomber et de dépenser toutes vos économies pour vivre une expérience qui figure sur votre liste de choses à faire avant de mourir? Pourquoi ou pourquoi pas? Écrivez-moi via le lien dans ma bio. Pendant que vous y êtes, n’oubliez pas de suivre notre couverture « On the Money » . Et rejoignez-moi sur LinkedIn , où je publie régulièrement les dernières actualités de Reuters.

MOINS DE JEUNES ADULTES COMPTENT SUR LEUR FAMILLE POUR UNE AIDE FINANCIÈRE

En parlant de la génération Z, si de moins en moins de jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans comptent sur leurs parents pour un soutien financier, les problèmes d’accessibilité financière les empêchent de se lancer pleinement dans la prochaine étape de leur vie. J’ai discuté avec Will Smayda, responsable des centres financiers chez Bank of America, des défis financiers auxquels sont confrontés les jeunes adultes au début de leur vie adulte. L’une des données les plus surprenantes concerne la disposition des membres de la génération Z à parler de leurs finances: 60 % d’entre eux abordent ouvertement le sujet de l’argent avec leurs amis. Ils expliquent même pourquoi leurs difficultés financières les empêchent de sortir avec leurs pairs — une pratique connue sous le nom de “loud budgeting”. De plus, plus de la moitié des répondants de la génération Z (56 %) sont célibataires, et parmi eux, seuls 11 % déclarent avoir une vie amoureuse active — ⁠plus de la moitié ne dépensant que 0 $ par mois pour leur vie amoureuse! En effet, certains membres de la génération Z abordent les rencontres amoureuses de manière plus économe .

LES NOUVEAUX COMPTES FÉDÉRAUX “TRUMP” SONT-ILS ADAPTÉS À VOTRE FAMILLE? Avec le lancement officiel des comptes fédéraux “Trump” prévu pour le 4 juillet, de nombreux parents me demandent s’ils devraient recourir à ce nouveau véhicule d’investissement à imposition différée — en particulier si leurs enfants ne sont pas nés entre 2025 et 2028, période donnant droit à une contribution initiale unique de 1 000 $ de la part du gouvernement américain.

La réponse en bref? Oui . Mais avec quelques réserves.

Pour rappel, les “Trump Accounts” sont des comptes d’investissement fiscalement avantageux destinés à stimuler l’épargne des citoyens américains âgés de moins de 18 ans.

Si vous en avez ouvert un, j’aimerais avoir votre avis. Était-ce facile à faire? Avez-vous droit à cette aide financière? Envisagez-vous d’exploiter pleinement ce compte? Envoyez-moi un e-mail via le lien figurant dans ma biographie.

LIRE. REGARDER. ÉCOUTER.

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PAS D’ASSURANCE MALADIE, DE GRANDS REGRETS: LES PREMIÈRES ERREURS FINANCIÈRES D’UNE FONDATRICE J’ai rencontré Samantha C. Coxe, de Flaus, lors d’un dîner organisé par l’AARP l’automne dernier, et elle n’a pas tardé à me faire part de certaines des erreurs financières stupéfiantes qu’elle a commises en tant que fondatrice débutante. Samantha Coxe a reporté le remboursement de ses prêts étudiants et a accumulé 35 000 dollars de dettes de carte de crédit, ce qui a eu un impact sur sa cote de crédit . Mais ce n’est là qu’un petit échantillon de ses premiers déboires financiers.

J’espère que vous pourrez tirer des leçons de certaines de ses mésaventures financières — tout en évitant que votre maman ne panique.

A$K LAUREN

Vous avez une question d’argent qui vous empêche de dormir? Que vous soyez confronté à la hausse des primes d’assurance pour animaux de compagnie, que vous vous demandiez si vous devriez réinvestir votre 401(k) ou que vous hésitiez à vous offrir un voyage de rêve — je veux en savoir plus. Écrivez-moi via le lien dans ma bio.