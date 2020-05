Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client En Italie, les cérémonies religieuses reprendront le 18 mai Reuters • 07/05/2020 à 15:36









ROME, 7 mai (Reuters) - Le gouvernement italien et les évêques catholiques sont parvenus jeudi à s'entendre sur une reprise le 18 mai des cérémonies religieuses, interdites depuis début mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Un bras de fer s'était engagé au moment du confinement entre les deux parties, l'Eglise considérant que les messes auraient dû bénéficier d'une dérogation au même titre que d'autres activités jugées essentielles comme l'ouverture des commerces alimentaires. Les tensions ont été ravivées fin avril lorsque le gouvernement a annoncé un assouplissement des restrictions à partir du 4 mai pour les usines, les magasins ou les musées tout en prolongeant l'interdiction des rassemblements religieux. Les évêques italiens ont critiqué cette décision, affirmant qu'ils "ne pouvaient accepter que l'exercice de la liberté de religion soit compromis". En vertu de l'accord signé jeudi par le président du Conseil Giuseppe Conte et le cardinal Gualtiero Bassetti, président de la Conférence épiscopale italienne, les fidèles pourront à nouveau assister aux messes, à condition de respecter de strictes consignes sanitaires. Il reviendra aux prêtres de déterminer le nombre de personnes pouvant assister aux offices religieux dans chaque église, où au moins un mètre de distance devra séparer chaque fidèle. (Philip Pullella; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

