EN EXCLUSIVITÉ-Une entreprise appartenant à Advent fait l'objet d'une enquête au Brésil pour des liens présumés avec le crime organisé

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* Caldic, filiale d'Advent, fait l'objet d'une enquête pénale et réglementaire au Brésil concernant ses ventes de méthanol

* Le plus grand syndicat du crime brésilien, First Capital Command, aurait acheté du méthanol fourni par Caldic: source

* La société affirme coopérer; un audit interne n'a trouvé aucune preuve d'implication de la direction

* L'autorité de régulation des carburants a restreint les ventes de méthanol de l'entreprise, invoquant des manquements à la conformité et des expéditions inhabituelles

(Mise à jour avec la déclaration d'Advent au paragraphe 12) par Fabio Teixeira et Ricardo Brito

Caldic, un distributeur mondial de produits chimiques détenu majoritairement par la société américaine de capital-investissement Advent International, fait l'objet d'une enquête au Brésil pour avoir prétendument approvisionné un vaste réseau de contrebande de méthanol, selon la société et des documents officiels consultés par Reuters.

L'année dernière, les enquêteurs ont démantelé ce qu'ils ont qualifié de réseau de fraude aux carburants d'une valeur de 10 milliards de dollars impliquant des stations-service gérées par le plus grand syndicat du crime brésilien, le Premier Commandement de la Capitale (PCC), qui vendait illégalement du méthanol comme carburant.

Caldic était la principale source du méthanol faisant l'objet de l'enquête, selon une source directement impliquée dans l'enquête.

Bien que la police n'ait trouvé aucune preuve que Caldic ou Advent savaient que les ventes étaient probablement détournées, a déclaré la source, l'enquête menée par les procureurs de l'État de São Paulo souligne à quel point même des investisseurs américains avertis peuvent être mêlés à des éléments criminels infiltrant de vastes pans de l'économie latino-américaine.

Reuters est le premier à révéler que la société néerlandaise Caldic fait l'objet d'une enquête pour ses liens présumés avec le stratagème de fraude sur les carburants orchestré par le syndicat du crime PCC.

GPC Quimica, un autre distributeur, fait également l'objet d'une enquête concernant ses ventes de méthanol, a rapporté Reuters en août, bien que les volumes suspects soient inférieurs à ceux de Caldic, a indiqué la source.

Fondé il y a trente ans dans une prison de São Paulo, le PCC est devenu le plus grand groupe de trafic de drogue d'Amérique du Sud, avec une branche de blanchiment d'argent qui s'infiltre de plus en plus profondément dans l'économie formelle, notamment dans l'immobilier, les start-ups fintech et le secteur des carburants.

Le PCC est devenu une source de tensions diplomatiques, les États-Unis faisant pression sur Brasilia pour qu'elle le classe comme groupe terroriste dans le cadre d'une stratégie régionale visant à lutter contre les gangs transnationaux impliqués dans le "narcoterrorisme".

Les procureurs ont l'intention de prononcer des inculpations dans l'affaire du méthanol d'ici juin et évaluent toujours l'étendue et la nature du rôle de Caldic dans ce stratagème, a déclaré la source, ajoutant que l'entreprise pourrait faire l'objet d'une action civile et que des employés pourraient être poursuivis au pénal.

Interrogée au sujet de l'enquête pénale, Caldic a fourni une déclaration de sa filiale brésilienne Quantiq, affirmant qu'elle coopérait avec les enquêteurs et qu'elle "s'engageait fermement à respecter les normes les plus strictes en matière de conformité et d'intégrité". Dans cette déclaration, Quantiq a indiqué qu'un audit interne n'avait révélé aucune irrégularité de la part de sa direction.

GPC Quimica, qui n’a ni confirmé ni infirmé faire l’objet d’une enquête, a déclaré à Reuters qu’elle menait ses activités "en respectant strictement la législation et la réglementation en vigueur".

Advent, qui figure régulièrement parmi les dix plus grandes sociétés de capital-investissement américaines, a déclaré que les enquêtes n'étaient pas directement liées à la société d'investissement, ajoutant qu'elle "menait toutes ses activités avec la plus grande intégrité et imposait les mêmes normes élevées aux sociétés de son portefeuille".

L'ANP, l'autorité brésilienne de régulation des carburants, a déclaré avoir ouvert une "procédure administrative" en cours pour enquêter sur les ventes de méthanol de Quantiq. Les documents relatifs à cette enquête réglementaire indépendante, actuellement sous scellés, montrent qu'il s'agissait d'une réponse à l'enquête pénale distincte et citent les conclusions préliminaires des procureurs, notamment des e-mails échangés entre des employés de Quantiq et des personnes liées au PCC.

L'autorité de régulation a déjà restreint les ventes de méthanol de Caldic au Brésil et pourrait révoquer l'autorisation de distribution de l'entreprise, selon les documents de l'ANP.

Le méthanol, une substance contrôlée au Brésil, est dangereux pour les véhicules et mortel pour les humains. Depuis 2024, l'ANP tient les distributeurs pour responsables de l'utilisation inappropriée de ce produit chimique par leurs clients.

Un document de l'ANP datant de novembre, issu de l'enquête confidentielle de l'autorité de régulation consultée par Reuters, indiquait que près d'un quart des ventes de méthanol de Quantiq avaient suscité des soupçons, car les acheteurs déclarés, dont certains liés au PCC, n'étaient pas opérationnels, n'avaient pas reçu les livraisons ou n'avaient pas d'utilisation claire pour les volumes achetés.

Le document allègue que Quantiq n'a pas mis en œuvre les protocoles de conformité minimaux, contribuant ainsi à "un commerce irrégulier de méthanol, présentant un risque potentiel pour la santé publique et l'approvisionnement régulier en carburants". Reuters n'a pas vérifié ces allégations de manière indépendante.

En réponse aux questions concernant les conclusions du document, Quantiq a déclaré qu'elle ne commenterait pas les spéculations, les sources anonymes ou les informations divulguées de manière sélective.

Le parquet de São Paulo a refusé de commenter les détails de l'enquête en cours, qui est sous le sceau de l'anonymat.

CONTREBANDE DE MÉTHANOL

Le méthanol et l'éthanol occupent tous deux une place centrale dans l'industrie florissante des biocarburants au Brésil. Le méthanol est utilisé en petites quantités pour la production de biodiesel, tandis que l'éthanol est largement utilisé à la fois comme additif et comme substitut de l'essence dans les véhicules brésiliens.

Le méthanol est souvent moins cher que l'éthanol, ce qui permet à des acteurs malveillants de mélanger les deux pour augmenter les profits tirés des ventes de carburant, a déclaré Carlo Faccio, directeur de l'ICL, un groupe industriel créé pour lutter contre la fraude aux carburants au Brésil.

Dans le cadre du vaste réseau de fraude aux carburants et de blanchiment d’argent, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, ciblé par les autorités en août, des membres du PCC se sont procuré du méthanol pour frelater le carburant vendu aux distributeurs et aux stations-service, a déclaré le gouvernement à l’époque.

Parmi les personnes visées par des mandats figuraient deux personnes ayant travaillé pendant plus de dix ans chez Quantiq, la filiale de Caldic, selon des documents de l'enquête de l'ANP. Ces personnes, qui n'étaient pas des cadres supérieurs, ont échangé des e-mails pour coordonner des livraisons de méthanol avec des personnes directement liées au PCC, a déclaré la source proche de l'enquête. La société a déclaré que son propre audit n'avait révélé "aucune indication d'implication des représentants ou de la direction de Quantiq" dans la contrebande présumée de méthanol, sans commenter davantage les allégations spécifiques. Quantiq a refusé de fournir la documentation relative à l'audit ou d'indiquer qui l'avait mené, et Reuters n'a pas pu vérifier ses conclusions.

CARGAISONS DISPARUES

L'année dernière, Quantiq était le deuxième importateur de méthanol au Brésil, derrière GPC Quimica, selon les données de l'ANP. Les documents issus de l'enquête de l'ANP indiquent que Quantiq a vendu environ 190 millions de litres de méthanol entre janvier et août de l'année dernière.

Des centaines de ces cargaisons, que Quantiq a importées via le port de Paranaguá, dans le sud du Brésil, ne sont jamais parvenues aux acheteurs déclarés, selon les données de suivi financier analysées par les responsables de l'ANP dans le cadre de leur procédure administrative confidentielle.

L'ANP a également constaté que Quantiq avait expédié des cargaisons de méthanol à des entreprises qui n'étaient plus en activité ou qui n'avaient aucune utilisation claire pour ce produit.

Lorsque les clients ont démontré une utilisation, les responsables de l'ANP ont constaté que plusieurs d'entre eux avaient acheté bien plus que leurs besoins documentés.

Par exemple, Quantiq a vendu environ 25 millions de litres en huit mois à un acheteur qui a déclaré à l'ANP en octobre qu'il utilisait environ 630.000 litres de méthanol par mois, selon les documents de l'ANP. Reuters n'a pas pu déterminer ce qu'il est advenu du reste.

En novembre, l'ANP a interdit à Quantiq de vendre du méthanol, le temps d'examiner les problèmes soulevés par l'enquête pénale de l'année dernière. À l'époque, l'ANP avait déjà signalé une enquête réglementaire sur des problèmes similaires en 2023, lorsqu'elle avait averti l'entreprise de renforcer ses mesures de conformité.

Interrogée sur les dernières conclusions de l'ANP, Quantiq a déclaré qu'elle maintenait des procédures de conformité et de diligence raisonnable pour ses clients, "en intégrant les recommandations réglementaires".

En février, l'autorité de régulation a autorisé Quantiq à reprendre certaines ventes de méthanol à des acheteurs spécifiques avec de nouvelles garanties, jusqu'à ce qu'elle rende une décision finale sur la base de son enquête administrative en cours.