EN EXCLUSIVITÉ-Un projet de document révèle que les règles européennes sur le cloud visent à limiter l'accès des géants de la tech aux appels d'offres stratégiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Exigences en matière de souveraineté pour les appels d'offres publics dans les secteurs sensibles

* L'UE introduit des critères non tarifaires pour la sélection des fournisseurs de services cloud

* La proposition de la Commission européenne doit être soutenue par les pays de l'UE et les législateurs

* Cela pourrait limiter l'accès de Google, Amazon et Microsoft aux principaux appels d'offres publics

(Ajoute que Microsoft et Amazon ont refusé de commenter, ainsi que des détails sur les propositions et le contexte aux paragraphes 5 à 10 et 13 à 16) par Foo Yun Chee et Toby Sterling

L'Union européenne prévoit de proposer des critères stricts pour les services de cloud computing dans le cadre d'appels d'offres publics hautement critiques, ce qui pourrait exclure Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O de ces projets, selon des documents consultés par Reuters.

Cette proposition s'inscrit dans le cadre de la loi sur le développement du cloud et de l'IA de la Commission européenne, que la responsable des technologies de l'UE, Henna Virkkunen, dévoilera mercredi dans le cadre d'un paquet visant à réduire la dépendance de l'Union vis-à-vis des technologies américaines et à promouvoir les entreprises européennes.

La volonté d'imposer des exigences de souveraineté dans des secteurs sensibles tels que la banque, l'énergie et la santé est motivée par des inquiétudes concernant la domination des géants technologiques américains, ainsi que par des préoccupations liées à des lois telles que le Cloud Act, qui oblige les fournisseurs basés aux États-Unis à accorder aux autorités l'accès aux données même si celles-ci sont stockées à l'étranger.

La proposition de l'UE, qui n'avait pas encore été rendue publique et qui pourrait faire l'objet de modifications de dernière minute, introduit également des critères “non tarifaires” obligatoires pour les appels d'offres publics, notamment l'obligation d'utiliser des logiciels et du matériel développés au sein de l'UE, ce qui désavantagerait les géants américains de la technologie.

Le projet de l'exécutif européen, qui doit être approuvé par les 27 pays de l'Union et le Parlement européen dans les mois à venir, pourrait susciter une réaction négative de Washington, qui critique déjà les lois de l'UE visant à encadrer les géants de la tech et à s'assurer qu'ils surveillent leurs plateformes pour détecter les contenus illégaux et préjudiciables.

La Commission européenne a refusé de commenter les détails de ses projets, mais a déclaré que son paquet sur la souveraineté technologique était “crucial pour renforcer les capacités technologiques propres à l'Europe, ainsi que pour la compétitivité et la sécurité de l'Europe”.

Amazon et Microsoft ont refusé de commenter.

Les autres critères de sélection des fournisseurs de cloud pour les appels d'offres publics critiques sont le niveau de protection des données, le contrôle exercé par des pays tiers sur les données et les services de ces fournisseurs, ainsi que le degré d'ouverture de leurs marchés respectifs aux services cloud.

La Commission a également proposé d'agir en tant qu'organisme central d'achat pour les pays et les institutions de l'UE afin d'acquérir des services de centres de données, des services de cloud computing, des logiciels et des systèmes d'IA pour elle-même et pour ces derniers.

APPROBATION ACCÉLÉRÉE POUR LES CENTRES DE DONNÉES

Le projet prévoit également une procédure d'approbation accélérée et simplifiée pour les centres de données, qui bénéficieront d'un accès préférentiel au réseau et de tarifs réduits pour l'utilisation de puces fabriquées en Europe ou pour la réduction de leurs coûts énergétiques.

La semaine dernière, Reuters a rendu compte de la “Chips Act 2.0” incluse dans ce paquet, qui élargira l'éventail des entreprises pouvant bénéficier d'un financement public dans le domaine des technologies stratégiques.

Amazon, Microsoft et Google détiennent ensemble une part de marché mondiale de plus de 60 % dans le domaine des services cloud.

Les trois entreprises ont cherché à répondre aux préoccupations en matière de souveraineté de différentes manières. Amazon a lancé cette année un service entièrement hébergé en Europe, physiquement et juridiquement distinct de ses autres infrastructures mondiales.

Microsoft a lancé des initiatives de cloud sous contrôle local, telles que Bleu, détenue par les sociétés françaises Capgemini et Orange, et Delos Cloud, une filiale de SAP utilisant l’infrastructure Microsoft Azure.

Google a cherché à rester éligible pour les projets cloud européens sensibles via S3NS, une coentreprise cloud contrôlée par Thales, et un partenariat distinct avec le fournisseur français OVHcloud.