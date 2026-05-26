EN EXCLUSIVITÉ-Starlink et Amazon pourraient participer au projet européen de spectre pour les communications mobiles par satellite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de la Commission européenne et de précisions tout au long du texte) par Foo Yun Chee

Les activités de satellites en orbite basse d'Elon Musk (Starlink) et d'Amazon ( AMZN.O ) pourraient obtenir une partie du spectre satellite mobile européen l'année prochaine, ont déclaré mardi deux personnes directement informées du dossier.

Elles ont toutefois précisé que les deux tiers du spectre satellite, qui permet aux appareils mobiles et aux véhicules de communiquer sans interruption même dans des zones reculées, seraient réservés aux entreprises européennes.

Les entreprises américaines Viasat et EchoStar SATS.O détiennent des licences qui expireront en mai 2027, et la Commission européenne réfléchit à la manière d'attribuer les futurs spectres alors que l'Union européenne s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies américaines.

Le réseau multi-orbite IRIS2 de l'Union européenne, composé de 290 satellites et conçu pour rivaliser avec Starlink, figurera parmi les entreprises européennes qui se verront attribuer une partie du spectre, ont indiqué ces sources.

Les entreprises britanniques et norvégiennes peuvent également se porter candidates pour obtenir une licence, ont-elles ajouté.

Les détails de la proposition, qui doit être annoncée mercredi, pourraient encore évoluer lors d'une réunion des commissaires prévue ce jour-là, a déclaré l'une des sources.

Cette personne a indiqué que l'insistance d'un commissaire pour que l'ensemble du spectre soit entièrement réservé aux entreprises européennes l'avait mis en désaccord avec la responsable des technologies de l'UE, Henna Virkkunen, qui ne souhaite exclure aucune entreprise. Elle a ajouté que Mme Virkkunen avait de bonnes chances de l'emporter dans ce débat.

Interrogé mardi, le porte-parole de la Commission, Thomas Regnier, a déclaré que la connectivité par satellite à l'échelle de l'UE était “synonyme de résilience, de sécurité et de capacité” compte tenu du contexte géopolitique actuel.

“La connectivité par satellite est un élément clé de notre souveraineté technologique, de notre sécurité et de notre défense, comme le souligne également IRIS2”, a-t-il déclaré.