EN EXCLUSIVITÉ-Selon une source, SpaceX prévoit de lever 75 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, au prix de 135 dollars par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte, les paragraphes 3 et 4, 7 et 8) par Echo Wang

SpaceX prévoit de lever 75 milliards de dollars lors de son introduction en bourse en vendant 555,6 millions d'actions à un prix cible de 135 dollars par action, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Reuters avait indiqué plus tôt mardi que la société spécialisée dans les fusées et les communications par satellite espérait lever au moins 75 milliards de dollars, pour une valorisation de 1 750 milliards de dollars.

Cette introduction en bourse est à l'origine d'une vague de sociétés privées de premier plan qui s'apprêtent à tester les marchés publics après des années d'activité modérée en matière d'introductions en bourse de grandes capitalisations. SpaceX est largement considérée comme l'une des introductions en bourse les plus importantes de l'histoire récente, aux côtés des géants de l'intelligence artificielle OpenAI et Anthropic.

La valorisation de la société repose sur la domination par SpaceX de technologies et de marchés qui n'existent pas encore – des missions vers Mars aux centres de données d'IA dans l'espace.

Le prix cible spécifique est extrêmement inhabituel à ce stade, car les entreprises qui envisagent d'entrer en bourse fixent généralement une fourchette de prix avant de s'adresser aux investisseurs lors d'une série de présentations appelées « roadshow ». Le roadshow de SpaceX débute jeudi.

En général, un prix cible précis n'est fixé que la veille de l'introduction en bourse.

Le roadshow — qui devrait être l'une des tournées de promotion d'introduction en bourse les plus suivies de ces dernières années — permettra aux investisseurs potentiels de rencontrer les dirigeants de SpaceX, tandis que les banquiers d'affaires tenteront de susciter la demande pour un carnet de commandes record de 75 milliards de dollars.

Reuters avait précédemment rapporté que la société envisageait d'allouer jusqu'à 30 % de l'offre à des investisseurs particuliers, une tranche de détail inhabituellement importante visant à tirer parti de la communauté de fans quasi-cultuelle d'Elon Musk et à élargir l'actionnariat de la société.