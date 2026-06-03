EN EXCLUSIVITÉ-Selon une source, SpaceX prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse, qui battra tous les records, à 135 dollars par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX prévoit une introduction en bourse à 135 dollars par action

* SpaceX a fusionné avec xAI, la start-up d'IA d'Elon Musk, plus tôt cette année

* La tournée de présentation de SpaceX débute jeudi et devrait susciter un vif intérêt chez les investisseurs

(Ajoute des informations sur SpaceX, la période de blocage de Musk concernant la vente d'actions et les projets d'utilisation du produit de l'introduction en bourse) par Echo Wang

SpaceX, la société d'Elon Musk, prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action, en vendant 555,6 millions d'actions afin de lever 75 milliards de dollars dans le cadre de la plus grande introduction en bourse jamais réalisée, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Reuters avait rapporté plus tôt mardi que la société spécialisée dans les fusées et les communications par satellite espérait lever au moins 75 milliards de dollars, pour une valorisation de 1 750 milliards de dollars.

Cette introduction en bourse est à l'origine d'une vague de sociétés privées de premier plan qui se préparent à tester les marchés publics après des années d'activité modérée en matière d'introductions en bourse de grandes capitalisations. SpaceX est largement considérée comme l'une des introductions en bourse les plus importantes de l'histoire récente, aux côtés des géants de l'intelligence artificielle OpenAI et Anthropic.

La valorisation de l'entreprise repose sur la domination par SpaceX de technologies et de marchés qui n'existent pas encore – des missions vers Mars aux centres de données d'IA dans l'espace.

Il est extrêmement rare de connaître le prix cible précis à ce stade. En général, les entreprises qui envisagent d'entrer en bourse fixent plutôt une fourchette de prix avant de s'adresser aux investisseurs lors d'une série de présentations appelées "roadshow". Le roadshow de SpaceX débute jeudi.

En général, le prix cible n'est fixé que la veille de l'entrée en bourse.

Le roadshow — qui devrait être l'une des tournées de promotion d'introduction en bourse les plus suivies de ces dernières années — permettra aux investisseurs potentiels de rencontrer les dirigeants de SpaceX, tandis que les banquiers d'affaires tenteront de susciter la demande pour un carnet de commandes record de 75 milliards de dollars. Reuters avait précédemment rapporté que la société envisageait d'allouer jusqu'à 30 % de l'offre aux investisseurs particuliers, une tranche de détail inhabituellement importante visant à tirer parti de la communauté de fans quasi-cultuelle de Musk et à élargir l'actionnariat de la société. Musk sera tenu de conserver ses actions SpaceX pendant 366 jours après l'introduction en bourse, a indiqué la source, un signal adressé aux investisseurs indiquant qu'il ne vendra aucune de ses actions. Le produit de l'introduction en bourse sera utilisé notamment pour développer les ressources informatiques dédiées à l'IA et le réseau de satellites de SpaceX. SpaceX a fusionné avec xAI, la start-up d'IA de Musk, plus tôt cette année, dans le cadre d'une opération qui a valorisé la société de fusées à 1 000 milliards de dollars et le développeur du chatbot Grok à 250 milliards de dollars. La société n'a pas de concurrents directs, ce qui rend son évaluation sujette à interprétation. Morningstar a évalué SpaceX à 780 milliards de dollars , soit 48 % de moins que sa valorisation actuelle sur le marché privé, selon une note de recherche datée du 1er juin. La majeure partie de ce montant provient de son activité de communications par satellite Starlink, qui a généré l'essentiel de son chiffre d'affaires, de son bénéfice et de sa croissance l'année dernière.

SpaceX a toutefois lié la plupart de ses perspectives de croissance à l'IA, et ses projets reposent sur des technologies qui n'existent pas encore pour une part significative de ses revenus futurs, notamment des centres de données alimentés à l'énergie solaire dans l'espace, alors qu'elle vise un marché potentiel de 28 500 milliards de dollars, comme l'a précédemment rapporté Reuters.