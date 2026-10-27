EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Syngenta viserait une valorisation d'au moins 66 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

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par John Revill et Oliver Hirt

Les conseillers de Syngenta visent une valorisation d’au moins 66 milliards de dollars pour l’introduction en bourse à Hong Kong de cette entreprise agrochimique sino-suisse, qui devrait être finalisée au début de l’année prochaine, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

Les banques chargées de l'opération pour le compte du fabricant de semences et de produits phytosanitaires basé à Bâle, contrôlé par l'entreprise publique chinoise Sinochem

600500.SS , proposent de valoriser la société à un multiple de 15 à 20 fois son résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 2026, ont indiqué ces sources.

Cette valorisation constitue la dernière étape de l’introduction en bourse menée par les banquiers d’UBS UBSG.S et de CICC en Chine, qui devrait figurer parmi les plus importantes au monde lorsqu’elle aura lieu. La China CITIC Bank et Bank of America participent également à l’organisation de cette introduction en bourse.

En 2025, Syngenta a affiché un Ebitda de 4,4 milliards de dollars, soit une hausse de 17% par rapport à l’année précédente, ce qui lui conférerait une valorisation potentielle comprise entre 66 milliards de dollars (avec un multiple de 15) et 88 milliards de dollars (avec un multiple de 20).

Syngenta et UBS ont refusé de commenter. La CITIC, Bank of America et la CICC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.