EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, MarineMax poursuit le processus de vente alors que Donerail a relevé son offre

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* Le conseil d'administration de MarineMax a donné son feu vert à la vente en avril

* Blackstone a manifesté son intérêt pour la société

* Donerail a relevé son offre initiale d'achat de la société

par Svea Herbst-Bayliss

Le distributeur de yachts de plaisance MarineMax HZO.N se prépare à se vendre, un acheteur potentiel ayant récemment relevé son offre et au moins une importante société de capital-investissement menant actuellement une vérification préalable, ont déclaré trois sources à Reuters.

Le conseil d'administration de MarineMax a accepté le mois dernier de donner suite à la vente, permettant ainsi au processus de passer à la deuxième phase, ont déclaré deux de ces sources, qui n'étaient pas autorisées à évoquer ces discussions confidentielles. Le conseil, dont fait partie le directeur général Brett McGill, a pris cette décision environ six mois après que l'investisseur Donerail Group a commencé à faire pression pour une vente ou un changement de direction. Donerail, qui détient une participation de 5 % dans MarineMax et avait proposé de racheter la société lui-même , a revu son offre initiale à la hausse, ont indiqué deux des sources. Blackstone Group BX.N , qui a déjà investi massivement dans les marinas et les services nautiques, a également manifesté son intérêt et examine actuellement les documents, ont précisé les sources.

Un représentant de MarineMax n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un représentant de Donerail n'a pas pu être joint et Blackstone a refusé de commenter.

Basée à Clearwater, en Floride, MarineMax s'adresse à une clientèle fortunée grâce à ses 65 marinas et sites de stockage ainsi qu'à ses 70 concessions, et propose sur son site web des méga-yachts à vendre pour plusieurs millions de dollars. Il y a trois mois, la société a envoyé des accords de confidentialité permettant aux parties intéressées d'examiner les documents et de recevoir d'autres informations afin de préparer une offre potentielle.

Même si le processus de vente s'accélère, des sources proches du dossier ont averti qu'un accord n'était pas garanti.

LE COURS DE L'ACTION MARINEMAX A GRIMPÉ DE 30 % CETTE ANNÉE

Le cours de l'action a grimpé de 30 % cette année, les investisseurs ayant commencé à faire pression plus fortement en faveur d'une vente. L'engouement pour les yachts haut de gamme s'est accru et la société a annoncé qu'elle rachèterait ses propres actions.

Le secteur des marinas est un domaine d'investissement très prisé, la Réserve fédérale ayant baissé ses taux d'intérêt à trois reprises l'année dernière et la demande des consommateurs pour les bateaux semblant augmenter, selon les analystes du secteur.

Au cours des cinq dernières années, cependant, le cours de l'action de la société s'est effondré, chutant de plus de 50 %.

DONERAIL RELÈVE SON OFFRE INITIALE Plus tôt cette année, Donerail a proposé de payer 35 dollars par action dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire qui aurait valorisé la société à près d'un milliard de dollars. Depuis lors, Donerail a relevé son offre, ont déclaré deux des sources, qui ont refusé de donner plus de détails.

MarineMax travaille avec les banquiers de Wells Fargo

WFC.N , tandis que Donerail et ses partenaires d'investissement ont retenu les services de Jefferies pour mener à bien le rachat, avait précédemment rapporté Reuters.

Reuters avait également indiqué précédemment que le distributeur de véhicules de loisirs Blue Compass, l'investisseur Island Capital Group et le groupe de capital-investissement TPG TPG.O avaient manifesté leur intérêt.