EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Lockheed cherche à s'approvisionner en minerais aux États-Unis suite à l'initiative de Trump en matière de chaînes d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* NioCorp a conclu un accord préliminaire pour fournir à Lockheed 15 tonnes métriques de scandium par an, selon une source

* Les discussions entre Teck et 5N Plus concernant le germanium se poursuivent depuis plus d'un an, selon une source

* Le prix et la durée du contrat restent des points d'achoppement dans les négociations sur le germanium, selon une source

par Ernest Scheyder et Divya Rajagopal

Lockheed Martin LMT.N est en pourparlers pour s'approvisionner en deux minéraux stratégiques auprès de mines américaines, ont déclaré deux sources proches des discussions, alors que le président Donald Trump fait pression sur les sous-traitants du secteur de la défense pour qu'ils réduisent leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Le plus grand sous-traitant de défense au monde négocie avec NioCorp Developments NB.O pour l’approvisionnement en scandium, et avec Teck Resources TECKb.TO et 5N Plus VNP.TO pour l’approvisionnement en germanium, deux minéraux utilisés dans des équipements militaires allant des composants d’aéronefs aux capteurs infrarouges, ont précisé ces sources.

Ces accords constitueraient une avancée significative dans la volonté des États-Unis de mettre en place des chaînes d’approvisionnement minières nationales, mais ils se heurtent à des obstacles: les fournisseurs chinois proposent depuis longtemps des prix plus bas, et les capacités minières et de traitement des États-Unis restent limitées. Lockheed fabrique l’avion de chasse F-35 Lightning II, les missiles intercepteurs Patriot et d’autres armements pour le gouvernement américain. La Chine ayant renforcé ces dernières années les contrôles sur les exportations de minéraux critiques, Donald Trump a fait pression sur Lockheed et ses concurrents pour qu’ils soutiennent les mines américaines par le biais de contrats d’approvisionnement à long terme. Le mois dernier, il a signé un décret rendant plus difficile pour les sous-traitants du secteur de la défense l’obtention des dérogations qui leur permettaient depuis des années d’acheter des minéraux en Chine et auprès d’autres fournisseurs étrangers interdits. Ce décret a mis en évidence le retard considérable des sociétés minières et de transformation américaines dans leur course pour rivaliser avec la domination de la Chine sur le marché, alors même que des dizaines de projets américains portant sur toute une gamme de minéraux sont en cours de développement, a rapporté Reuters la semaine dernière .

La société NioCorp Developments, basée dans le Colorado, a signé un accord préliminaire pour fournir à Lockheed 15 tonnes métriques par an de scandium, l’une des 17 terres rares pouvant servir à fabriquer des alliages légers et résistants à la corrosion destinés à l’aéronautique, selon une source proche de l’accord et des détails consultés par Reuters. Ces informations n’avaient pas été rendues publiques auparavant.

NioCorp fournira ce métal depuis sa mine du Nebraska, dont l’ouverture est prévue d’ici 2028 avec une production annuelle de 100 tonnes métriques. L’accord devra encore être finalisé, bien que les deux entreprises entretiennent déjà une relation dans le cadre d’un programme de recherche financé par le Pentagone .

Le volume prévu par le contrat représenterait environ un quart de la demande mondiale de scandium, que l’U.S. Geological Survey estime à environ 60 tonnes métriques, un chiffre en hausse.

"Les deux entreprises reconnaissent l’importance que revêt désormais le scandium pour l’avenir de la technologie de défense américaine", a déclaré Mark Smith, directeur général de NioCorp.

Lockheed a indiqué qu’elle appréciait "le travail accompli par NioCorp pour mettre en place une source nationale d’approvisionnement en scandium". Les États-Unis n’ont plus exploité de gisements de scandium depuis 1969. Rio Tinto RIO.L est le seul producteur nord-américain de scandium , avec une capacité de production d’environ neuf tonnes métriques par an.

NÉGOCIATIONS SUR LE GERMANIUM

Par ailleurs, Lockheed est en pourparlers avec Teck Resources pour un approvisionnement en germanium, utilisé dans la fabrication de capteurs infrarouges et d’autres équipements militaires, a indiqué une deuxième source proche de ces négociations.

Teck extrait et produit un concentré de zinc et de germanium à partir de sa mine de Red Dog, en Alaska. Ce concentré est ensuite fondu en Colombie-Britannique, où les deux métaux sont séparés.

Teck ne communique pas le volume de sa production annuelle de germanium, mais se présente comme le premier producteur nord-américain et le quatrième au niveau mondial. L’USGS estime que la consommation mondiale de germanium s’élève à environ 60 tonnes métriques par an et qu’elle est en hausse.

Les États-Unis importent plus de la moitié de leurs besoins en germanium.

Lockheed est également en pourparlers concernant l’approvisionnement en germanium avec la société québécoise 5N Plus VNP.TO , qui a reçu plus tôt cette année un financement du Pentagone pour traiter ce métal à partir de matières premières recyclées dans l’Utah, a ajouté la deuxième source.

"Ce que Lockheed souhaite avant tout, c’est garantir la sécurité de sa chaîne d’approvisionnement à long terme", selon cette deuxième source. "Comme ils subissent des pressions, ils veulent vraiment savoir si l’approvisionnement provient de Chine ou d’ailleurs."

Les négociations avec Teck et 5N sont en cours depuis plus d’un an. Le prix et la durée des contrats constituent des points d’achoppement, selon cette source.

Les représentants de 5N n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter. Teck a refusé de s’exprimer sur des accords commerciaux spécifiques, mais a indiqué avoir accepté de collaborer avec le gouvernement canadien pour accroître la transformation du germanium en Colombie-Britannique.

Interrogé sur les discussions concernant le germanium, Lockheed a déclaré qu’il évaluait en permanence "la chaîne d’approvisionnement mondiale en minéraux critiques afin de garantir l’accès aux matériaux nécessaires aux missions de nos clients". Depuis des années, les prix des minéraux critiques chinois sont inférieurs à ceux des sources occidentales en raison de différences dans les pratiques minières, les normes réglementaires et d’autres facteurs. Reuters a rapporté plus tôt cette année que les gouvernements occidentaux tentent de fixer des prix régionaux pour les minéraux , à l’abri de toute ingérence chinoise.