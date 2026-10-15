EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, les investisseurs reviennent sur leurs attentes concernant la valorisation de l'introduction en bourse d'Anthropic en raison du ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires

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* Anthropic annonce un chiffre d'affaires de 16,8 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 45 % par rapport au trimestre précédent, selon certaines sources

* Certains investisseurs se sont montrés déçus par le ralentissement de la croissance séquentielle après avoir plus que doublé au deuxième trimestre, selon certaines sources

* Certains investisseurs ont évoqué une valorisation d’environ 1 500 milliards de dollars, selon certaines sources, ce qui est inférieur aux prévisions antérieures

par Milana Vinn et Anirban Sen

Certains investisseurs actuels d’Anthropic et investisseurs potentiels dans le cadre de sa prochaine introduction en bourse envisagent une valorisation inférieure pour cette entreprise spécialisée dans l’IA après la publication de ses derniers résultats financiers, ont déclaré quatre personnes proches du dossier, dans un contexte d’inquiétudes plus générales concernant l’explosion des coûts de financement de l’IA.

Certains investisseurs qui ont assisté mercredi à la journée des investisseurs d’Anthropic à San Francisco ont évoqué une valorisation d’environ 1 500 milliards de dollars, ont indiqué trois de ces personnes, ce qui représente une baisse significative par rapport à la valorisation d’environ 2 000 milliards de dollars que les investisseurs avaient précédemment anticipée pour la vente d’actions prévue en novembre.

Lors de la réunion de mercredi, Anthropic a indiqué aux investisseurs potentiels de son introduction en bourse que son chiffre d’affaires du troisième trimestre avait bondi de 45 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 16,8 milliards de dollars, et que l’entreprise avait été rentable sur une base ajustée au cours de ce trimestre.

Si ces chiffres ont apaisé certaines inquiétudes concernant les coûts colossaux liés au développement de systèmes d’IA, certains investisseurs se sont montrés déçus par le ralentissement du taux de croissance séquentiel au cours du dernier trimestre, alors que le chiffre d’affaires d’Anthropic avait plus que doublé entre le premier et le deuxième trimestre pour atteindre 11,6 milliards de dollars, ont ajouté ces sources. Elles se sont exprimées sous couvert d’anonymat, car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer publiquement sur ce sujet.

Anthropic n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un accueil plus mitigé de l’introduction en bourse d’Anthropic pourrait peser sur l’ensemble du marché de l’IA, dont les perspectives à court terme, selon les investisseurs, dépendent en grande partie du succès de cette opération, suivie de l’éventuelle cotation d’OpenAI l’année prochaine.

UNE INTRODUCTION EN BOURSE RÉFÉRENCE

Les inquiétudes des investisseurs interviennent alors qu’une vague de ventes massives dans le secteur technologique secoue les marchés financiers mondiaux et a porté préjudice aux entreprises d’infrastructures d’IA, aux fabricants de puces et aux fournisseurs dits « néocloud » qui louent de la puissance de calcul pour l’IA à grande échelle. Les actions et les obligations de CoreWeave CRWV.O , soutenue par Nvidia NVDA.O , ont chuté jeudi , reflétant les inquiétudes croissantes des investisseurs face à un développement de l’IA de plus en plus financé par l’endettement.

Une introduction en bourse décevante pour Anthropic pourrait encore accentuer les inquiétudes des investisseurs concernant l’expansion de l’IA.

Le marché des introductions en bourse a récemment connu quelques revers , après que l’opérateur de centres de données SB Energy a décidé de reporter son introduction en bourse le mois dernier, tandis que la société de technologie nucléaire Holtec Nuclear a renoncé à son projet d’introduction en bourse .

Lors de la réunion de mercredi au siège d’Anthropic à San Francisco, les participants, pour la plupart les investisseurs les plus en vue de la société, ont rencontré le directeur général Dario Amodei et le directeur financier Krishna Rao.

Fondée en 2021 par d’anciens dirigeants d’OpenAI, dont Dario Amodei et sa sœur Daniela Amodei, aujourd’hui présidente d’Anthropic, la société s’est imposée comme l’un des principaux développeurs d’IA générative grâce à sa famille de modèles « Claude ». La croissance rapide de l’entreprise a été soutenue par Google d'Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O , qui sont à la fois des investisseurs, des fournisseurs de puissance de calcul et d’importants partenaires de distribution, ainsi que des concurrents dans le domaine de l’IA.

L’année dernière, le chiffre d’affaires d’Anthropic a été multiplié par douze pour atteindre près de 4,6 milliards de dollars, alors même que l’entreprise a enregistré une perte d’exploitation de plus de 8 milliards de dollars, hors dépréciations de divers passifs principalement liés à des levées de fonds antérieures, a rapporté Reuters le mois dernier. Dans son prospectus d’introduction en bourse, consulté en exclusivité par Reuters en septembre, Anthropic a exposé sa vision selon laquelle l’IA transformera l’économie mondiale plus profondément que l’industrialisation, l’électricité et Internet, alors même qu’elle annonçait une perte de 42 milliards de dollars en 2025 et prévoyait davantage de dépenses pour le développement à venir de l’IA.

La société s’est engagée à dépenser au moins 518 milliards de dollars sur une période de dix ans pour des services cloud, de l’informatique et des infrastructures.