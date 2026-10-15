EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, la start-up spécialisée dans les puces électroniques Bolt Graphics chercherait à lever 100 millions de dollars, pour une valorisation d'environ 700 millions de dollars

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* Le directeur général, Darwesh Singh, affirme que la levée de fonds est bien engagée

* La start-up cible d’abord les artistes 3D et les développeurs de jeux vidéo avant de se tourner vers le grand public

* Bolt a consacré environ six ans au développement de son matériel, tout en bénéficiant d’un soutien historiquement prudent de la part des investisseurs en capital-risque

par Max A. Cherney

La start-up de conception de puces Bolt Graphics cherche à lever environ 100 millions de dollars pour une valorisation d’environ 700 millions de dollars, dans le cadre d’un projet visant à créer une puce graphique capable de rivaliser avec celles de Nvidia NVDA.O et d’Advanced Micro Devices AMD.O , selon trois personnes proches du dossier.

L'engouement pour l'informatique dédiée à l'IA et la frénésie financière qui l'entoure ont généré des milliards de dollars de bénéfices pour des entreprises telles que Nvidia et AMD, qui ont à leur tour concentré leurs efforts sur l'amélioration du matériel sous-jacent. Bolt cherche à concevoir des puces qui se concentreront sur des domaines autres que l'IA, tels que les calculs de haute précision effectués par les supercalculateurs et les graphismes pour les jeux vidéo.

La levée de fonds est en cours et le montant des capitaux ainsi que la valorisation visés par Bolt pourraient évoluer, ont précisé ces sources. Reuters n’a pas pu déterminer quels investisseurs menaient ce tour de table.

Ce financement pourrait permettre de tester si les investisseurs sont disposés à soutenir des start-ups spécialisées dans les puces qui prévoient de s’attaquer à des problèmes en dehors des produits axés sur l’IA, dans le développement desquels Nvidia et AMD ont investi des milliards de dollars.

Le directeur général de Bolt, Darwesh Singh, a refusé de commenter ce tour de table ou ses conditions, mais a déclaré que la levée de fonds était « bien engagée ».

La start-up basée dans la Silicon Valley cible dans un premier temps un nombre restreint d’applications et prévoit de se concentrer d’abord sur les marchés professionnels, tels que les artistes 3D et les développeurs de jeux vidéo, avant de s’étendre à l’avenir aux processeurs graphiques (GPU) destinés aux jeux vidéo. La conception d’une puce pour jeux vidéo peut s’avérer complexe en raison de la quantité de logiciels nécessaires pour prendre en charge les milliers de titres qu’un nouveau matériel doit pouvoir faire fonctionner.

LA PUCE ZEUS CIBLE LE CALCUL SCIENTIFIQUE

Cette semaine, Bolt a achevé la première série de tests de son architecture GPU Zeus, qu’elle souhaite concevoir pour la simulation physique. La société prévoit de produire la puce finale selon le procédé « 2330.TW » de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Bolt conçoit la puce Zeus pour le calcul scientifique, la conception de puces et le rendu professionnel — ce qui inclut certaines tâches nécessitant des calculs de haute précision, appelés FP64.

Au cours des dix dernières années, les sociétés de capital-risque se sont montrées réticentes à soutenir les start-ups spécialisées dans les puces en raison des coûts élevés liés à la production d’une puce de pointe et du temps nécessaire pour lancer une entreprise. Bolt travaille sur ses puces et son matériel depuis environ six ans.

Les investissements dans l’IA ont suscité un énorme intérêt depuis le début de l’année, en particulier dans le secteur des puces. Les investisseurs ont injecté environ 10,7 milliards de dollars dans des start-ups spécialisées dans les semi-conducteurs au cours des cinq premiers mois de 2026, un rythme qui devrait dépasser les 12,2 milliards de dollars levés à l’échelle mondiale sur l’ensemble de l’année 2025, selon les données de Crunchbase.