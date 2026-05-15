EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, la directrice du centre des médicaments de la FDA devrait quitter ses fonctions après le départ du commissaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le départ de Hoeg intervient dans le cadre d'une vaste réorganisation de l'agence de santé

* Hoeg a contribué à faire évoluer le calendrier de vaccination des enfants

* Le centre des médicaments a connu cinq directeurs depuis l'année dernière

(Ajout d'informations sur le mandat de Hoeg aux paragraphes 12 à 16) par Yasmeen Abutaleb et Michael Erman

La directrice par intérim du centre des médicaments de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, Tracey Beth Hoeg, devrait quitter l'agence quelques jours seulement après la démission du commissaire Marty Makary , selon trois personnes proches du dossier.

Mme Hoeg, épidémiologiste et médecin du sport qui a émis des doutes sur les vaccins contre la COVID-19 pendant la pandémie, a contribué à mener les efforts visant à réformer le calendrier américain de vaccination infantile en réduisant le nombre de vaccins recommandés de 17 à 11 en janvier.

Ces modifications du calendrier de vaccination des enfants ont été suspendues dans le cadre d’un procès portant sur la refonte des politiques de vaccination sous la direction du secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy.

“Le HHS et la FDA ne commentent pas les questions relatives au personnel”, a déclaré la porte-parole du HHS, Emily Hilliard, dans un communiqué.

Cette décision, bien que prévisible, n'a pas encore été finalisée. Mme Hoeg n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

AUTRES DÉPARTS PRÉVUS

Le départ de Mme Hoeg s'inscrirait dans le cadre d'un remaniement plus large du département de la Santé. La Maison Blanche a exercé un contrôle accru sur le département ces derniers mois, les sondages indiquant que les efforts de M. Kennedy pour réécrire la politique américaine en matière de vaccination pourraient s'avérer coûteux auprès des électeurs lors des élections de mi-mandat de novembre, qui décideront si les républicains conserveront le contrôle du Congrès.

La Maison Blanche a nommé Chris Klomp au poste de numéro 2 de Kennedy, et Klomp a depuis contribué à présenter une liste de candidats plus conventionnels pour occuper des postes clés dans le domaine de la santé, tels que celui de directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et de chirurgien général.

Depuis la démission de Makary mardi, Klomp s'est efforcé de débarrasser la FDA des personnes nommées controversées et de les remplacer par des choix plus traditionnels, selon deux de ces sources.

Un certain nombre de responsables de niveau inférieur de la FDA – dont la plupart avaient été recrutés par Makary – devraient également partir, notamment le chef de cabinet Jim Traficant, le chef de cabinet adjoint Samuel Doran et la directrice adjointe de la politique et de la stratégie de recherche Sanjula Jain-Nagpal, ont indiqué les sources.

Traficant, Doran et Jain-Nagpal n'ont pas pu être joints immédiatement pour commenter ces informations.

UN MANDAT MARQUÉ PAR LA CONTROVERSE

La direction de la FDA par Makary a été marquée par des remous et des controverses. Des milliers d’employés de carrière expérimentés ont quitté l’agence l’année dernière dans le cadre de la purge du Département de l’efficacité gouvernementale d’Elon Musk , et les hauts dirigeants ont été contraints de partir.

Hoeg, la cinquième personne à diriger le Centre d'évaluation et de recherche sur les médicaments au cours des 15 mois du second mandat du président Donald Trump , a occupé ce poste pendant cinq mois.

Elle a envisagé un projet visant à modifier la notice des vaccins contre la COVID-19 pour indiquer que les risques l'emportaient sur les bénéfices pour les hommes âgés de 12 à 24 ans en raison du risque d'un effet secondaire cardiaque relativement rare, une mesure à laquelle les experts se sont fermement opposés.

Elle a soulevé des questions de sécurité concernant les traitements préventifs contre le VRS approuvés pour les nourrissons, développés par Merck MRK.N , Sanofi SASY.PA et AstraZeneca AZN.L .

Elle s'est également opposée aux scientifiques de la FDA qui recommandaient d'approuver un médicament contre le diabète de type 1 de Sanofi, ce qui a conduit la société à demander à la FDA de retirer le médicament, le teplizumab, d'un programme pilote visant à accélérer les autorisations de mise sur le marché.