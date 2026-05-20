EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, la compagnie de théâtre britannique ATG Entertainment serait sur le point d'être mise en vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy-Jo Crowley et Milana Vinn

ATG Entertainment, l'exploitant de théâtres du West End britannique, en est aux premières étapes de la préparation d'une éventuelle vente par son propriétaire, un fonds d'investissement privé, ont déclaré quatre personnes proches du dossier.

La décision de procéder à la vente d'ATG Entertainment, anciennement connu sous le nom d'Ambassador Theatre Group, marquerait un renouveau pour un secteur qui a été durement touché par les confinements pendant la pandémie. Providence Equity Partners a mené des discussions avec des conseillers ces dernières semaines au sujet de la vente de sa participation majoritaire dans le plus grand exploitant de salles de spectacle de Londres, qui présente des comédies musicales populaires telles qu' , The Book of Mormon, Wicked et The Lion King, ont indiqué trois de ces personnes.

Une vente pourrait valoriser l'entreprise à plus de 4 milliards de livres sterling (5,38 milliards de dollars), sur la base de ses derniers résultats et des valorisations de ses pairs du secteur tels que Live Nation LYV.N , a déclaré une quatrième source.

Une vente aux enchères pourrait débuter au second semestre, ont déclaré deux de ces sources, s'exprimant sous couvert d'anonymat car les discussions sont confidentielles. Aucune décision définitive n'a encore été prise, ont-elles ajouté.

Providence a refusé de commenter. ATG Entertainment n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Providence a pris le contrôle d'ATG Entertainment en 2013 pour 350 millions de livres sterling, selon les informations parues dans la presse à l'époque. Blackstone a acquis une participation minoritaire dans l'entreprise en 2024, selon un reportage de Sky News de l'époque. Blackstone a refusé de commenter.

ATG Entertainment possède et exploite plus de 70 salles au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et en Espagne, accueillant plus de 18 millions de spectateurs par an, selon les documents déposés auprès de Companies House. Aux États-Unis, la société gère des salles de Broadway, notamment le Lyric, le Hudson et l'Al Hirschfeld.

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