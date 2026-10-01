EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Kone envisagerait de céder TK Elevator Europe pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence

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* Selon certaines sources, le processus de cession de la majeure partie des activités européennes de TKE pourrait débuter à l'automne

* TKE a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,5 milliards d'euros en Europe l'année dernière

* Kone vise toujours 700 millions d'euros de synergies annuelles grâce à cette opération

(Ajout de détails sur les activités européennes de TKE au paragraphe 4, de détails sur le volume potentiel de la transaction au paragraphe 5, et de contexte au paragraphe 14)

par Alexander Hübner et Christoph Steitz

Kone prévoit de lancer la cession de la majeure partie des activités européennes de TK Elevator afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence liées au projet de rachat de son concurrent allemand par la société finlandaise, évalué à 29,4 milliards d'euros , ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Le processus de vente des activités européennes de TK Elevator – qui comprennent les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les services associés – devrait être lancé à l’automne, ont indiqué ces sources, l’une d’entre elles précisant qu’il pourrait débuter en novembre.

Kone KNEBV.HE a conclu en avril un accord en vue d’acquérir TKE auprès d’un groupe d’investisseurs mené par Advent International et Cinven CINV.UL , une opération qui donnerait naissance au plus grand fabricant mondial d’ascenseurs.

L’année dernière, TKE a réalisé 27% de son chiffre d’affaires, soit environ 2,5 milliards d’euros, en Europe.

Les analystes de Citi ont estimé que les cessions en Europe pourraient rapporter 2,1 milliards d’euros.

«Depuis l’annonce de la transaction, KONE et TKE travaillent en étroite collaboration et de manière constructive avec les autorités de régulation», a déclaré KONE dans un communiqué. «Nous avons toujours clairement indiqué que des cessions correctives pourraient s’avérer nécessaires dans certaines zones géographiques afin d’obtenir l’autorisation des autorités de régulation.»

Kone a affirmé rester déterminé à générer 700 millions d’euros de synergies annuelles grâce à cette opération.

Advent, Cinven et TKE ont tous refusé de commenter.

Cette opération devrait constituer l’une des plus importantes acquisitions en Europe depuis des années et la plus grande transaction de capital-investissement « sell-side » sur le continent depuis le début des statistiques en 1980, selon les données de LSEG.

Le directeur financier de Kone, Ilkka Hara, avait déclaré à Reuters en juin que des cessions dans certaines régions avaient été anticipées et que la finalisation de l’opération n’était pas prévue avant le deuxième trimestre 2027 au plus tôt.

Les autorités de régulation examineront attentivement cette opération, car le marché mondial des ascenseurs est très concentré et dominé par quatre acteurs: Otis OTIS.N , Schindler

SCHP.S , Kone et TKE.

L’opération envisagée donnerait naissance à un leader européen qui détrônerait l’américain Otis en tant que premier acteur du secteur, à un moment où Bruxelles s’efforce de protéger l’industrie locale face à une concurrence mondiale de plus en plus rude venant de l’étranger.

Le groupe issu de la fusion entre Kone et TK Elevator a réalisé 35% de son chiffre d’affaires, soit environ 7,2 milliards d’euros, en Europe.

Son concurrent suisse Schindler, qui a critiqué cette opération, a déclaré à Reuters en juillet qu’il voyait là des opportunités d’acquérir potentiellement des actifs dans le cadre d’éventuelles cessions imposées à titre de mesures correctives.

(1 dollar = 0,8838 euro)