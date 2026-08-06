EN EXCLUSIVITÉ-Selon certaines sources, Alkami aurait lancé le processus de vente suite à l'intérêt manifesté par des acquéreurs potentiels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les conseillers d'Alkami ont commencé à prendre contact avec des sociétés de capital-investissement

* Cette société basée au Texas est un fournisseur de logiciels bancaires numériques

* Les discussions en sont à un stade précoce et aucun accord n'est garanti

par Milana Vinn

Le fournisseur de logiciels bancaires numériques Alkami Technology ALKT.O a officiellement lancé un processus de cession après avoir suscité l'intérêt d'acquéreurs potentiels, dans un contexte de pression croissante exercée par l'investisseur activiste Jana Partners, selon des sources proches du dossier.

Les conseillers de la société, basée à Plano, au Texas, ont commencé à contacter des sociétés de capital-investissement au cours de la semaine dernière, suite à ces manifestations d’intérêt, ont indiqué ces sources.

Les discussions en sont à leurs débuts et aucun accord n’est garanti, ont précisé ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat car le dossier est confidentiel.

Alkami n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ce processus fait suite aux accusations de l’investisseur activiste Jana Partners, qui affirmait qu’Alkami ne menait pas un véritable processus de vente, selon un article de Bloomberg publié le mois dernier.

Alkami fournit des logiciels bancaires numériques basés sur le cloud et des services associés aux banques et aux coopératives de crédit, notamment des outils d’ouverture de compte, de paiement, de protection contre la fraude, d’analyse de données et d’engagement client.

Jana a révélé en avril détenir une participation de 5,1 % dans Alkami après avoir renforcé sa position dans la société en 2025. Reuters avait précédemment rapporté que le fonds spéculatif estimait que les actions d’Alkami étaient sous-évaluées et avait exhorté la société à envisager une cession à un acquéreur stratégique ou à une société de capital-investissement.

Alkami affiche une capitalisation boursière d’environ 2 milliards de dollars. Son action a chuté d’environ 15 % au cours des 12 derniers mois, dans un contexte de craintes liées au ralentissement de la croissance et à un environnement plus difficile pour les dépenses des entreprises de technologie financière.