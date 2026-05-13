EN EXCLUSIVITÉ-Les États-Unis suspendent les inscriptions à Medicare pour les nouveaux prestataires de soins à domicile et de soins palliatifs

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* Cette initiative s'inscrit dans le cadre du groupe de travail de Vance sur les escroqueries dans le domaine de la santé

* Cette suspension donnera au gouvernement le temps d'examiner minutieusement les comptes

* La lutte contre la fraude a commencé dans le Minnesota

(Ajout des détails de l'annonce officielle aux paragraphes 1-2 et 4-9) par Jody Godoy et Courtney Rozen

L'administration Trump empêchera les nouveaux prestataires de soins à domicile et de soins palliatifs de s'inscrire à Medicare pendant au moins les six prochains mois, selon un communiqué gouvernemental publié mercredi, invoquant des préoccupations liées à une fraude généralisée.

Ce moratoire empêchera temporairement les nouveaux prestataires de ces catégories de s'inscrire pour bénéficier du remboursement par Medicare, un programme d'assurance maladie du gouvernement américain destiné aux Américains âgés de 65 ans et plus et aux personnes handicapées. Il n'aura pas d'impact sur les prestataires déjà enregistrés auprès de Medicare, selon les Centers for Medicare & Medicaid Services, qui supervisent le programme.

Il s'agit de la dernière mesure prise par le groupe de travail anti-fraude du vice-président JD Vance , qui vise à lutter contre les escroqueries dans le domaine des soins de santé.

Le gouvernement américain tente depuis des années de lutter contre les paiements frauduleux versés par Medicare aux prestataires de soins palliatifs et de soins à domicile.

Les fraudeurs peuvent facturer à Medicare des services de soins palliatifs ou de soins à domicile dont le patient n'a ni besoin ni envie, ce qui leur permet d'empocher des millions de dollars provenant du gouvernement américain. Le groupe national de prévention de la fraude Senior Medicare Patrol a émis à plusieurs reprises des alertes à ce sujet.

Le CMS a déjà suspendu les inscriptions dans certains comtés lorsque son personnel soupçonnait une fraude, notamment en 2013, lorsqu'il a interdit l'accès à de nouveaux prestataires basés dans le comté de Miami-Dade, en Floride.

“Il s'agit de protéger les patients, de rétablir l'intégrité et de préserver l'argent des contribuables,” a déclaré Mehmet Oz, administrateur des CMS, dans un communiqué.

Reuters a été le premier à faire état de cette suspension. Ce moratoire donnera au CMS le temps de rendre compte des dépenses liées aux soins palliatifs et aux soins à domicile dans le cadre du programme Medicare et d’élaborer des directives supplémentaires, a déclaré un responsable de l’administration.

L'administration Trump a été critiquée pour avoir mêlé les préférences politiques du président aux efforts de l'agence visant à éliminer la fraude dans les paiements publics. L'administration a pointé du doigt certains États dirigés par des démocrates, notamment la Californie et le Minnesota, estimant qu'ils n'en faisaient pas assez pour lutter contre la fraude. Mais elle a également renforcé la surveillance des soins palliatifs en Géorgie et dans l'Ohio l'année dernière, deux États dirigés par des républicains.

APPROCHES DIFFÉRENTES DU SECTEUR

En 2024, 1,8 million de bénéficiaires de Medicare ont reçu des soins palliatifs pour un coût de 28,3 milliards de dollars, selon la Commission consultative sur les paiements Medicare. La même année, 2,7 millions de patients bénéficiant de Medicare ont reçu des soins à domicile pour un coût de 16 milliards de dollars, selon l'agence qui conseille le Congrès sur les dépenses de santé.

Le groupe de travail de Vance a récemment pris des mesures contre les services de soins palliatifs, en particulier en Californie, où le vérificateur de l'État a déclaré en 2022 qu'un contrôle laxiste avait permis une fraude à grande échelle .

Les groupes professionnels avaient préconisé différentes approches alors que l'administration Trump évaluait les mesures à prendre.

Le National Partnership for Healthcare and Hospice Innovation a déclaré en mars qu'il soutenait la suspension temporaire des inscriptions des prestataires de soins palliatifs. La National Alliance for Care at Home a mis en garde contre des mesures trop générales qui pourraient dissuader les médecins et les patients de recommander ou de solliciter des soins.

Parmi les principaux opérateurs de soins à domicile aux États-Unis figurent BrightSpring Health Services BTSG.O , Matrix Medical Network, soutenu par des fonds d'investissement privés, et UnitedHealth Group UNH.N . VITAS Healthcare, filiale de Chemed Corporation CHE.N , figure parmi les principaux prestataires de soins palliatifs.

RENFORCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Selon la National Health Care Anti-Fraud Association, la fraude dans le secteur de la santé entraînerait chaque année des pertes estimées à plusieurs dizaines de milliards de dollars aux États-Unis, ce qui se traduit par une augmentation des coûts pour les patients et les employeurs.

L'administration du président américain Donald Trump a également cherché à s'attaquer à d'autres secteurs de la santé qu'elle jugeait exposés à un risque de fraude. En février, l'administration a suspendu les inscriptions à Medicare des fournisseurs d'équipements médicaux durables , tels que les prothèses.

La lutte contre la fraude a débuté dans le Minnesota, où l'administration Trump a annoncé en février qu'elle retiendrait 259 millions de dollars de fonds destinés à Medicaid, le programme fédéral et étatique destiné aux Américains à faibles revenus.

Trump a invoqué à plusieurs reprises un scandale survenu au Minnesota en 2020, dans lequel 47 personnes ont été accusées d’avoir détourné 250 millions de dollars d’un programme de nutrition infantile géré par l’État et financé par le gouvernement fédéral. Selon les médias locaux, bon nombre des accusés dans cette affaire étaient des Américains d’origine somalienne. Cette controverse a poussé Trump, plus tôt cette année, à envoyer des milliers d’agents fédéraux de l’immigration dans le cadre d’une répression contre les migrants. Il a adopté une approche moins agressive après que des agents fédéraux eurent abattu deux personnes qui manifestaient contre ses politiques.

En annonçant la création du groupe de travail sur la fraude en mars, Trump, sans fournir de preuves, a déclaré que les allégations de fraude étaient plus nombreuses dans les États dirigés par les démocrates que dans ceux dirigés par les républicains.