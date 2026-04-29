EN EXCLUSIVITÉ-Les États-Unis ordonnent aux fabricants d'équipements pour semi-conducteurs de suspendre certaines livraisons à Hua Hong, le deuxième fabricant chinois de puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le département du Commerce a adressé des lettres à des entreprises américaines leur enjoignant de suspendre les livraisons d'équipements à deux sites de Hua Hong

* Cette suspension fait suite à des craintes selon lesquelles Hua Hong et sa filiale Huali Microelectronics pourraient fabriquer des puces informatiques de pointe

* L'industrie américaine de la fabrication d'outils pourrait perdre des milliards de dollars de chiffre d'affaires en raison de ces restrictions

(Mise à jour de l'article du 28 avril avec les commentaires chinois et l'évolution du cours de l'action Hua Hong; paragraphes 4 et 9) par Karen Freifeld

Le département américain du Commerce a ordonné la semaine dernière à plusieurs fabricants d'équipements pour puces électroniques de suspendre certaines livraisons d'outils à Hua Hong, le deuxième plus grand fabricant de puces de Chine. Il s'agit de sa dernière mesure visant à ralentir le développement de puces de pointe par ce pays, selon deux personnes proches du dossier. Le département a envoyé des lettres à au moins quelques entreprises pour les informer des nouvelles restrictions sur les équipements et autres matériaux destinés à deux sites de Hua Hong 688347.SS qui, selon les responsables américains, pourraient servir à fabriquer les puces les plus sophistiquées de Chine, ont indiqué ces sources.

Les principaux fabricants américains d'équipements pour puces électroniques, Lam Research LRCX.O , Applied Materials

AMAT.O et KLA KLAC.O , qui ont tous une activité importante en Chine, figuraient parmi les entreprises qui auraient reçu une lettre, ont ajouté ces sources.

La Chine espère que les États-Unis prendront des mesures concrètes pour maintenir la stabilité et le bon fonctionnement des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, interrogé sur cette interdiction lors d'une conférence de presse quotidienne. Reuters a rapporté en exclusivité en mars que le groupe Hua Hong avait développé des technologies de pointe pour la fabrication de puces pouvant être utilisées pour produire des puces d'intelligence artificielle, une étape importante dans les efforts de Pékin pour renforcer son autonomie technologique.

Huali Microelectronics, la filiale de fabrication de puces sous contrat du groupe, préparait un processus de fabrication de puces en 7 nanomètres dans son usine de Shanghai, ont indiqué des sources. SMIC, le plus grand fabricant de puces sous contrat de Chine, est la seule entreprise nationale capable actuellement de produire des puces avec des technologies en 7 nm, selon le rapport.

Les lettres du département du Commerce visent également à empêcher les livraisons à Huali, ont indiqué des sources.

Mardi, l'action Lam Research a clôturé en baisse de 3,1 %, tandis que KLA reculait de 4,7 % et Applied Materials de 5,8 %.

Mercredi, l'action de Hua Hong Semiconductor a chuté de 4,29 % à Shanghai.

LES ÉTATS-UNIS CHERCHENT À PRÉSERVER LEUR AVANCE EN MATIÈRE DE PUCE D'IA Ces dernières années, le département du Commerce a interdit aux entreprises américaines d'expédier du matériel vers les usines chinoises produisant des puces de pointe, dans le cadre d'une initiative visant à préserver l'avance technologique des États-Unis dans la fabrication de puces d'IA et d'autres puces de pointe pour des raisons de sécurité nationale.

Les récentes lettres s'inscrivent dans la continuité de cette politique, mais pourraient accroître les tensions avec la Chine à l'approche de la rencontre prévue en mai à Pékin entre le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping .

Les entreprises américaines d'équipements pour puces électroniques et d'autres fournisseurs pourraient perdre des milliards de dollars de chiffre d'affaires, a déclaré l'une de ces personnes, en particulier s'ils approvisionnent une usine de fabrication de puces en cours de construction ou en cours de rééquipement pour commencer à produire des puces plus avancées. Ces restrictions pourraient ralentir la campagne chinoise de fabrication nationale de puces, même si Hua Hong pourrait être en mesure de remplacer ces outils par ceux d'entreprises étrangères ou chinoises.

Un porte-parole du département du Commerce a refusé de commenter. Hua Hong n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Lam Research, Applied Materials et KLA n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

“ Il s’agit d’une première mesure attendue depuis longtemps et bienvenue de la part de l’administration Trump ”, a déclaré Chris McGuire, chercheur senior spécialisé dans la Chine et les technologies émergentes au Council on Foreign Relations. “ Mais pour avoir un effet, elle doit couvrir toutes les livraisons des fabricants d’outils américains, y compris celles de leurs filiales à l’étranger”.

Il peut être difficile d’identifier précisément quelles usines produisent des puces de pointe.

Les deux sites de Hua Hong visés par le département du Commerce sont le Fab 6, qui, selon le site web de Huali Microelectronics, dispose d’une technologie de 28/22 nm et se trouve à Shanghai; et le 8a, qui n’apparaît pas sur le site web de l’entreprise. Selon certaines sources, celui-ci serait en cours de construction.

Le géant technologique chinois Huawei Technologies, qui figure sur la liste noire commerciale des États-Unis, collabore avec Hua Hong et prévoit de transférer une partie de sa production de puces d’IA de SMIC vers Hua Hong, ont indiqué d’autres sources. Les activités de recherche et développement de Huali sur les puces de 7 nm sur le site Fab 6 de Hua Hong ont débuté l’année dernière avec le soutien de SiCarrier, une société soutenue par Huawei, a rapporté Reuters le mois dernier. Huali prévoit une capacité de production initiale de quelques milliers de plaquettes de 7 nm par mois d'ici fin 2026, a rapporté Reuters. Huawei n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. SMIC non plus.

La communication du département du Commerce – connue sous le nom de “lettre d’information” – permet aux États-Unis de contourner les longs processus d’élaboration de règles afin d’imposer rapidement de nouvelles exigences en matière de licences à des entreprises spécifiques.

En 2022, par exemple, le département du Commerce a envoyé des lettres “is-informed” à Nvidia et AMD pour restreindre leur capacité à exporter vers la Chine des puces de pointe liées à l'IA, ainsi qu'aux fabricants d'équipements pour puces , Lam Research, Applied Materials et KLA, afin de limiter les livraisons vers des installations de pointe en Chine. Les restrictions contenues dans ces lettres sont ensuite devenues des règles s'appliquant à davantage d'entreprises.

Sous l'administration Trump, ces lettres ont été utilisées assez fréquemment, mais les restrictions qu'elles contiennent ne se sont pas toujours transformées en réglementations.