EN EXCLUSIVITÉ-Le président du syndicat américain des pilotes estime que l'idée de fusion avancée par le directeur général de United témoigne d'une « vision audacieuse »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'e-mail n'a pas approuvé la fusion entre United et American

* Le syndicat APA estime qu'American a besoin d'un leadership et d'une stratégie plus solides

* La pression syndicale s'intensifie face aux résultats en baisse d'American

(Ajout de détails tirés de l'e-mail aux paragraphes 6 à 11) par Rajesh Kumar Singh

Le président du syndicat des pilotes d'American Airlines AAL.O a déclaré à ses membres que l'idée de fusion avancée par Scott Kirby, directeur général d'United Airlines UAL.O , reflétait le type de «vision audacieuse» dont la compagnie a besoin, même si le syndicat s'est abstenu d'approuver un rapprochement entre les deux compagnies aériennes.

Dans un e-mail adressé lundi aux pilotes, consulté par Reuters, le président de l'Allied Pilots Association, Nick Silva, a déclaré que la vision de M. Kirby pourrait être « transformatrice » pour les passagers, les communautés et les pilotes d'American Airlines.

Bien que l'e-mail ne soutienne pas une fusion entre United et American, M. Silva a saisi l'occasion offerte par la proposition de M. Kirby pour réitérer ses critiques à l'égard de la direction d'American, qui subit la pression de ses syndicats en raison de ses mauvais résultats financiers.

American n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur cette affaire.

United a déclaré le mois dernier avoir mis fin à ses efforts de fusion avec American après que la compagnie rivale eut refusé de s'engager à la suite d'une première approche. American a déclaré qu'une fusion avec United serait néfaste pour la concurrence et pour les consommateurs.

LA PRESSION DES SYNDICATS S'INTENSIFIE

L'e-mail suggère que la proposition de fusion, bien que rejetée par American en raison d'importants obstacles réglementaires, a créé une nouvelle source de pression au sein de la compagnie aérienne. Pour l'APA, cela s'inscrit dans un argumentaire plus large selon lequel American a besoin d'une stratégie plus ambitieuse pour combler son retard sur ses rivaux plus puissants.

«(Kirby) a présenté une vision audacieuse de l’avenir du transport aérien qui pourrait être source de transformation pour nos passagers, les communautés que nous desservons et, surtout, les employés d’American que notre direction a choisi de mépriser: vous », a écrit Silva.

M. Silva a déclaré que la vision de M. Kirby pourrait ne rester qu’une « aspiration » pour l’instant, mais a fait valoir que son ambition soulignait à quel point American avait pris du retard par rapport à ses concurrents nationaux et internationaux.

Les syndicats représentant les pilotes et les agents de bord d’American ont critiqué la stratégie de la compagnie et son incapacité à égaler les performances financières de Delta Air Lines DAL.N et de United.

M. Silva a déclaré que le message de l’APA s’était concentré sur l’absence de stratégie à long terme de la direction, l’état « inacceptable » de la compagnie aérienne et l’ouverture du syndicat à « toute voie à suivre » qui permettrait aux pilotes de travailler dans une compagnie qui les valorise et qui « non seulement rivalise, mais domine l'industrie ».

« Il est clair qu'il faudra des idées audacieuses et un véritable leadership pour redonner à American Airlines la place de premier plan qui lui revient parmi les compagnies aériennes mondiales », a écrit M. Silva.