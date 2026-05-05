EN EXCLUSIVITÉ-Le dirigeant du syndicat américain des pilotes estime que l'idée de fusion avancée par le directeur général de United montre une "vision audacieuse"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rajesh Kumar Singh

Le dirigeant du syndicat des pilotes d'American Airlines AAL.O a déclaré à ses membres que l'idée de fusion avancée par Scott Kirby, directeur général de United Airlines UAL.O , reflétait le type de "vision audacieuse" dont la compagnie aérienne a besoin, même si le syndicat s'est abstenu d'approuver un rapprochement entre les deux compagnies.

Dans un e-mail adressé lundi aux pilotes, consulté par Reuters, le président de l'Allied Pilots Association, Nick Silva, a déclaré que la vision de Kirby pourrait être "transformatrice" pour les passagers, les communautés et les pilotes d'American Airlines.

Bien que le courriel ne soutienne pas une fusion entre United et American, Silva a saisi l'occasion offerte par la proposition de Kirby pour réitérer ses critiques à l'égard de la direction d'American, qui subit la pression de ses syndicats en raison des mauvais résultats financiers de la compagnie.

American n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le sujet.

United a déclaré le mois dernier avoir mis fin à ses efforts en vue d'une fusion avec American après que la compagnie rivale eut refusé de s'engager à la suite d'une première approche. American a déclaré qu'une fusion avec United serait néfaste pour la concurrence et pour les consommateurs.