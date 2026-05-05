EN EXCLUSIVITÉ-La société indienne Zee poursuit Nykaa en justice pour une violation présumée des droits d'auteur concernant des chansons diffusées sur Instagram Reels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Zee intente une action en justice concernant l'utilisation de musique sous licence

* Selon l'avocat, ce procès pourrait clarifier les conditions d'utilisation

* Zee réclame des dommages-intérêts, Nykaa a retiré certains extraits

(Ajout de détails et du contexte du procès, ainsi que des commentaires de l'avocat aux paragraphes 8 à 12) par Aditya Kalra et Arpan Chaturvedi

La société indienne Zee Entertainment ZEE.NS a poursuivi le distributeur de produits de mode et de beauté Nykaa FSNE.NS pour avoir prétendument utilisé ses chansons protégées par le droit d'auteur dans des Reels Instagram afin de promouvoir ses produits, réclamant 210.000 dollars de dommages-intérêts, selon des documents judiciaires non divulgués jusqu'à présent.

Dans une plainte déposée le 3 avril devant la Haute Cour de Delhi, Zee a fait valoir qu'elle avait conclu un accord de licence avec Meta Platforms META.O autorisant les particuliers à utiliser sa musique dans des publications Instagram à des fins non commerciales, mais a déclaré que Nykaa avait utilisé plusieurs de ses chansons protégées par le droit d'auteur dans des Reels pour promouvoir des produits auprès de millions d'abonnés.

Les documents relatifs à la plainte ne sont pas publics, mais ont été consultés par Reuters. Nykaa et Zee ont tous deux refusé de commenter cette affaire.

Les formats de vidéos courtes sont devenus un outil publicitaire clé pour les marques sur les plateformes de réseaux sociaux telles qu'Instagram de Meta, utilisant souvent des chansons populaires en hindi comme musique de fond.

DOUZE LIENS SIGNALÉS ONT ÉTÉ SUPPRIMÉS

Zee a répertorié 12 Reels Instagram dans sa plainte, accompagnés de captures d'écran, dans lesquels Nykaa aurait utilisé la musique sous licence de Zee pour promouvoir ses produits dans des publications sur les réseaux sociaux.

Lors d'une brève audience jeudi, l'avocat de Nykaa a déclaré au tribunal que les 12 liens signalés avaient été supprimés, conformément à une ordonnance du tribunal qui n'avait pas été rapportée auparavant.

Nykaa aurait utilisé la musique “sans obtenir aucune autorisation” de Zee, selon la plainte de plus de 900 pages.

Zee a demandé au tribunal d'accorder 20 millions de roupies (209.742 dollars) à titre de dédommagement pour l'utilisation illégale de sa musique par Nykaa, indique la plainte.

Zee et Nykaa sont de grands acteurs cotés en Bourse dans leurs secteurs respectifs en Inde, et des experts juridiques ont déclaré que cette affaire pourrait avoir des implications plus larges.

“Les services marketing utilisent souvent des contenus disponibles dans des bibliothèques musicales sans lire les clauses en petits caractères des conditions d’utilisation d’Instagram” et cette décision devrait “apporter une clarté bien nécessaire”, a déclaré Aditya Gupta, associé du cabinet indien Ira Law.

La prochaine audience aura lieu le 26 mai.