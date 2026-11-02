EN EXCLUSIVITÉ-Des spécialistes américains chevronnés de la sollicitation de procurations lancent une nouvelle société, Senpoint Partners

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* Senpoint démarrera ses activités lundi avec quatre associés

* Michael Verrechia devrait rejoindre le cabinet en janvier

* La saison des assemblées générales s'annonce animée par des luttes d'activistes et des opérations de fusions-acquisitions

par Svea Herbst-Bayliss

Plusieurs conseillers qui ont accompagné pendant plus de deux décennies des sociétés de premier ordre, notamment AT&T T.N et Procter & Gamble PG.N , dans leurs luttes au sein des conseils d’administration face à des actionnaires activistes tels qu’Elliott Investment Management, lancent un cabinet spécialisé dans la sollicitation de procurations et la gouvernance d’entreprise.

Senpoint Partners réunira d’anciens cadres supérieurs de rivaux de premier plan tels que Morrow & Co, Sodali & Co, D.F. King et MacKenzie Partners afin de conseiller les entreprises et les fonds spéculatifs sur des questions brûlantes allant de la composition des conseils d’administration aux fusions d’entreprises, ont déclaré les quatre fondateurs à Reuters.

Cette société basée à New York pourrait bouleverser le secteur très fermé de la sollicitation de procurations, à un moment où la pression croissante des investisseurs activistes et l’essor des opérations de fusion-acquisition exigent un dialogue accru avec les actionnaires, la modélisation des projections de vote et le suivi des rendements, ont indiqué des banquiers et des avocats.

Les associés fondateurs de Senpoint sont: Ron Knox, ancien directeur général de Morrow & Co; Ed McCarthy, ancien responsable des fusions-acquisitions et de l’activisme chez D.F. King; Paul Schulman, ancien codirecteur du pôle Fusions-acquisitions et conseil en activisme chez Sodali & Co et ancien directeur général chez MacKenzie Partners; et Geoffrey Weinberg, juriste de formation ayant précédemment travaillé au sein du cabinet d’avocats Weil Gotshal et ancien responsable du conseil aux actionnaires particuliers chez Sodali & Co.

Ils ont indiqué qu’ils prendraient leurs fonctions lundi, à l’ouverture de la prochaine saison des assemblées générales.

Michael Verrechia, un autre conseiller de premier plan qui était codirecteur avec M. Schulman du pôle « Fusions-acquisitions et conseil en activisme » chez Sodali, les rejoindra en janvier, une fois ses restrictions professionnelles levées, ont indiqué deux personnes proches du dossier. M. Verrechia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Sam Geoffroy, lui aussi ancien collaborateur de MacKenzie, dirigera le service de surveillance boursière de Senpoint, qui suit les investisseurs achetant des actions et des produits dérivés d’une entreprise, ce qui constitue souvent un signe avant-coureur d’une éventuelle campagne activiste.

La nouvelle société sera en concurrence avec des cabinets de sollicitation bien établis tels qu’Innisfree M&A, Okapi Partners et MacKenzie.

« Il s’agit d’une équipe qui a fait ses preuves et qui allie une expérience en matière de sollicitation à des compétences juridiques et financières », a déclaré Eduardo Gallardo, coprésident mondial du département Fusions et acquisitions du cabinet d’avocats Paul Hastings. « Compte tenu de l’intense activité qui règne actuellement, il y a de la place pour qu’un autre cabinet de premier plan vienne se positionner sur le marché. »

Knox, Schulman et McCarthy ont débuté leur carrière ensemble dans les années 1980, et le groupe, dont fait partie Weinberg, s’est soudé lorsque ces hommes ont été impliqués dans un recomptage de voix acharné, qualifié de « nid de vipères », après que l’investisseur milliardaire Nelson Peltz eut fait pression pour obtenir un siège au conseil d’administration de Procter & Gamble en 2017.

« Nous sommes capables de tirer les leçons de nos expériences respectives et avons mis en place de A à Z un système de surveillance boursière utilisant les technologies les plus récentes, notamment l’IA », a déclaré Schulman lors d’une interview. « Nous ne nous appuyons donc pas sur des systèmes et des pratiques obsolètes. »

Le cofondateur Ed McCarthy a indiqué que les associés de Senpoint sont connus pour leur militantisme passé et leurs opérations de fusions-acquisitions très médiatisées, dans le cadre desquelles de nombreux votes relatifs à des fusions font désormais l’objet de contestations. Chez Senpoint, a-t-il précisé, la société travaillera avec des entreprises de toutes tailles.