EN EXCLUSIVITÉ-Des données révèlent que des pirates informatiques ont pris pour cible des sociétés américaines de capital-investissement et d'autres entreprises, notamment Blackstone et CME

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des pirates informatiques ont créé 72 sites web malveillants ciblant les employés d'entreprises telles que Blackstone, Apollo et KKR

* Google indique que les pirates informatiques se sont récemment tournés vers les sociétés de capital-investissement, les cabinets d'avocats et les agences de notation financière

* Reuters n'a pas pu déterminer si ces tentatives de piratage avaient abouti

(Ajout de l'information concernant Clearlake Capital au paragraphe 2 et du refus de Point72 de commenter au paragraphe 24) par Raphael Satter, AJ Vicens et Anirban Sen

Des pirates informatiques réclamant des rançons et utilisant des appels téléphoniques pour compromettre leurs victimes ont ciblé des dizaines d’institutions financières américaines de premier plan et d’autres entreprises au cours du mois dernier, selon Google et des données de veille Internet examinées par Reuters. Ces données montrent que les pirates ont mis au point des sites web destinés à voler les mots de passe des employés de sociétés de capital-investissement et d’entreprises financières , notamment Blackstone BX.N , Bridgewater Associates, Apollo Global Management APO.N , Bain Capital, KKR KKR.N , TPG

TPG.O , CME Group CME.O , Clearlake Capital et Moody’s

MCO.N , ainsi que d’autres entreprises. La société Internet Google a déclaré dans un article de blog consacré à cette campagne de piratage publié jeudi que les pirates opéraient sous divers noms, notamment Redact, Pink, Falcon et Helix.

Google n’a pas souhaité commenter les conclusions de Reuters. Son blog indique que, dans certains cas, des entreprises, dont les noms n’ont pas été révélés, ont versé des rançons aux pirates. Reuters n’a pas pu déterminer quelles entreprises avaient été compromises par les pirates.

Selon les experts, le recours par les pirates à des tactiques rudimentaires, telles que les appels téléphoniques pour cibler le secteur financier, illustre bien que, malgré des programmes de sécurité sophistiqués et des menaces basées sur l’intelligence artificielle, les tactiques les plus anciennes restent parmi les plus efficaces. En cas de succès, ces attaques pourraient compromettre les données de certaines des plus grandes sociétés américaines de capital-investissement qui fournissent des capitaux aux entreprises.

« Comme la clôture est désormais si sophistiquée et high-tech, il nous suffit de piéger le gardien pour qu’il nous ouvre la porte », a déclaré Lee Clark, responsable de la production de renseignements sur les cybermenaces au sein du Retail and Hospitality ISAC, un groupe de partage et d’analyse d’informations du secteur.

« C’est précisément ce facteur humain qui explique pourquoi ce phénomène a pris une telle ampleur », a-t-il ajouté. KKR, Bain Capital, Clearlake Capital, CME Group, TPG et Apollo ont refusé de commenter. Blackstone, Bridgewater Associates et Moody’s n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

LES PIRATES INFORMATIQUES CHANGENT DE CIBLE: GOOGLE

Dans un article de blog, Google — une filiale d’Alphabet

GOOGL.O — a indiqué que les pirates avaient récemment tourné leur attention vers les sociétés de capital-investissement, les cabinets d’avocats et les agences de notation financière.

Austin Larsen, analyste principal des menaces au sein du Threat Intelligence Group de Google, a expliqué que les pirates ciblaient généralement des secteurs d’activité en fonction de calculs financiers, souvent avec succès.

« En réalité, c’est une question d’argent », a déclaré M. Larsen. « Ils estiment que ces entreprises ou organisations détiennent des données suffisamment sensibles pour que, si elles étaient dérobées, elles soient prêtes à payer pour éviter cela. »

Google n’a pas identifié nommément les cibles des pirates. Reuters a procédé à une ingénierie inverse de nombreux pièges en ligne spécifiques à certaines entreprises utilisés par les pirates, en analysant les 72 sites web malveillants répertoriés par Google dans son rapport à l’aide de plateformes de veille web telles que DomainTools et urlscan, qui ont mis en évidence des sous-domaines malveillants adaptés à chaque entreprise.

S’exprimant de manière générale au sujet de ces sous-domaines, M. Larsen a déclaré: « Ils ont probablement tous été utilisés dans le cadre de tentatives d’intrusion », tout en précisant: « Elles n’ont pas toutes abouti. »

Google a indiqué que les pirates avaient eu recours à des « tactiques d’ingénierie sociale méticuleuses », contactant les employés sur leurs téléphones portables personnels en se faisant passer pour le service d’assistance de leur entreprise, affichant parfois le numéro de téléphone correct de ce service. Les pirates ont fait croire à leurs cibles qu’il existait une consigne urgente du service informatique les enjoignant de mettre à jour leurs clés d’accès ou leur authentification multifactorielle, puis ont dirigé les employés vers un site web piégé portant des noms de domaine tels que « passkeyhelpdesk » ou « secure-passkey ». Si un employé suivait les instructions et saisissait son mot de passe, les pirates récupéraient son code de sécurité – généralement envoyé par SMS ou généré par une application – en direct au téléphone et pirataient son compte avant même la fin de l’appel.

M. Larsen a déclaré qu’il était erroné de considérer cette tactique comme particulièrement sophistiquée.

« Sophistiquée n’est pas le mot juste », a-t-il déclaré. « Elle est simplement très efficace. »

DES PSEUDONYMES CHANGEANTS

Reuters n’a pas réussi à joindre les pirates. Redact — anciennement connu sous le nom de Blackfile — a déclaré sur son site web du darknet que ses pirates « n’étaient pas motivés par des considérations politiques ou morales » et qu’ils « ne répondaient pas aux questions de la presse pour le moment ».

M. Larsen a indiqué qu’on ne savait pas exactement qui étaient ces pirates ni quelle était la nature de leurs relations entre eux. Bien qu’ils utilisaient des noms différents, il a précisé qu’ils semblaient liés par une infrastructure commune.

« Il reste encore quelques inconnues à ce sujet », a-t-il déclaré. Ces tentatives de piratage, dont certaines avaient déjà été rapportées par Bloomberg , ont provoqué un tollé à Wall Street. Par exemple, Point72 Asset Management a informé ses investisseurs mercredi qu’elle avait été prise pour cible par des pirates informatiques, selon une source proche du dossier.

Cette source – ainsi qu’une deuxième source proche du dossier – a indiqué que les pirates avaient également tenté de s’introduire dans d’autres fonds spéculatifs, notamment Two Sigma Investments et Citadel, dont les noms figuraient également dans les données examinées par Reuters. Two Sigma n’a pas répondu aux messages lui demandant de commenter cette information. Citadel et Point72 ont refusé de s’exprimer.

De nombreuses autres entreprises étaient dans le collimateur des pirates avant que ceux-ci ne se tournent vers les institutions financières, selon l’article publié sur le blog de Google et les données.

Les données montrent que les cybercriminels ont mis en place des pièges numériques visant plus de 200 entreprises au cours des cinq dernières semaines seulement, notamment la société de VTC Uber UBER.N , le courtier en ligne Zillow ZG.O et la marque de jeans Levi Strauss LEVI.N , ainsi que plusieurs cabinets d’avocats, dont Paul Hastings et Greenberg Traurig.

Uber, Zillow, Paul Hastings et Levi Strauss n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Dans un communiqué, Greenberg Traurig a déclaré n’avoir « subi aucune fuite de données grâce aux multiples protocoles de sécurité mis en place pour protéger les données des clients et le cabinet ». Le cabinet n’a pas donné plus de détails.