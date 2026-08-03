EN EXCLUSIVITÉ-Citi recrute Rohan Sen, ancien de Bank of America, pour diriger ses services bancaires liés aux technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn

Citi C.N a recruté Rohan Sen, anciennement de Bank of America BAC.N , pour diriger la couverture du secteur des services technologiques, alors que la banque continue de renforcer ses équipes dédiées à la banque technologique, comme le révèle une note interne consultée par Reuters.

Dans cette note, les co-responsables mondiaux de la banque d'investissement dans le secteur technologique, Pankaj Goel et Mark Keene, ont déclaré que les services technologiques constituaient un domaine d'activité « hautement stratégique » à l'échelle mondiale, et ont qualifié la nomination de M. Sen d'étape importante dans les efforts déployés par Citi pour étendre son activité bancaire dans le secteur technologique.

M. Sen rejoint Citi après avoir passé 11 ans chez Bank of America, où il occupait le poste de directeur général au sein du groupe de banque d’investissement technologique de la société à New York. Il sera basé à New York et rendra compte directement à MM. Goel et Keene.

« La nomination de Rohan constitue une étape importante dans notre stratégie visant à développer notre activité bancaire mondiale dédiée aux technologies, au sein de laquelle les services technologiques représentent un domaine d’intervention hautement stratégique à l’échelle mondiale », ont écrit M. Goel et M. Keene dans la note de service.

Un porte-parole de Citi a confirmé le contenu de cette note. Un porte-parole de Bank of America n’a pas souhaité faire de commentaire. Cette embauche est la dernière d’une série de mesures prises par Citi pour renforcer son activité de banque d’investissement dans le secteur technologique. En juillet, la banque avait recruté cinq directeurs généraux pour son activité américaine de banque d’investissement dans le secteur technologique, issus de ses concurrents Bank of America, JPMorgan Chase et UBS, notamment Chris Groe, Florian Plath, Dhruv Fotadar, Anand Agarwal et Josh Sheets.

Cette année, Citi a également recruté Anand Govind, ancien directeur financier de la société de logiciels o9 Solutions, au poste de directeur général au sein de la banque d’investissement spécialisée dans les technologies.

L’expansion des activités de banque d’investissement dans le secteur technologique de la banque fait suite au recrutement, en 2025, de Pankaj Goel, banquier chevronné de JPMorgan, au poste de codirecteur de la banque d’investissement dans le secteur technologique aux côtés de Keene, dans le cadre d’une initiative plus large visant à développer son activité de banque d’investissement et à conquérir une part plus importante des missions de conseil dans le secteur technologique.