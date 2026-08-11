EN EXCLUSIVITÉ-Alpha Compute va acquérir un terrain et des droits d'exploitation gazière en Pennsylvanie pour 55 millions de dollars en vue d'un campus de centres de données, a annoncé la société

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* L'entreprise prévoit que le centre de données proposé soit opérationnel au troisième trimestre de l'année prochaine, a déclaré Mme Kaiser

* L'accord porte sur environ 1 800 acres miniers de droits d'exploitation gazière non développés dans le gisement de Marcellus, précise Mme Kaiser

* La transaction reste soumise à une vérification préalable, au financement, à l'obtention des autorisations nécessaires et à la conclusion des accords définitifs

par Laila Kearney

La société d’infrastructures d’IA Alpha Compute ALP.O a signé une lettre d’intention contraignante en vue d’acquérir des terrains et des droits d’exploitation de gaz naturel en Pennsylvanie pour un montant de 55 millions de dollars, afin de développer un campus de centres de données d’une puissance de 200 mégawatts, a déclaré mardi à Reuters la directrice générale Brittany Kaiser . La demande croissante en matière de calcul pour l’intelligence artificielle entraîne une ruée vers les sources d’approvisionnement en électricité à travers les États-Unis, ce qui pousse les développeurs de centres de données à s’assurer leurs propres sources d’énergie plutôt que d’attendre des raccordements au réseau. La Pennsylvanie — grâce à l’abondance de gaz naturel issu du bassin schisteux de Marcellus, à ses infrastructures électriques existantes et à sa proximité avec les grands centres urbains de la côte Est — est devenue l’un des sites les plus prisés du pays pour l’implantation de nouveaux centres de données. L’année dernière, Amazon a annoncé un plan d’investissement de 20 milliards de dollars dans cet État. Alpha Compute prévoit que le site du nord de la Pennsylvanie, qui comprendra une centrale électrique au gaz, entrera en service au troisième trimestre 2027, a déclaré Mme Kaiser. L’installation pourrait à terme être agrandie pour produire un gigawatt d’électricité, a-t-elle ajouté. Le projet associerait le développement d’un centre de données à la production de gaz naturel et à la production d’électricité sur site, une approche de plus en plus courante alors que les opérateurs de réseaux peinent à raccorder rapidement de grandes installations d’IA au réseau électrique. L’accord inclurait des droits d’exploitation gazière non développés dans le gisement de Marcellus , couvrant environ 1 800 acres miniers, a précisé Mme Kaiser.

L’accord confère à la société enregistrée aux Îles Vierges britanniques une option exclusive d’acquisition des actifs, mais la transaction reste soumise à une vérification préalable, au financement, à l’obtention des autorisations et à la conclusion des accords définitifs. Mme Kaiser a déclaré qu’elle prévoyait de conclure l’accord à l’issue d’une période de vérification préalable de 60 jours. Les détails du projet n’avaient pas été communiqués auparavant.

Le projet devra également obtenir les autorisations locales, alors que certaines collectivités ont renforcé les restrictions imposées aux centres de données en raison de leurs besoins en électricité et en eau. Mme Kaiser a indiqué que les collectivités locales s’étaient jusqu’à présent montrées réceptives à la proposition, dont l’emplacement exact n’a pas été divulgué.

Si Alpha Compute a traditionnellement fourni des services de calcul confidentiel, l’entreprise s’est récemment lancée dans le développement de centres de données. Le projet en Pennsylvanie, s’il se concrétise, constituerait le premier centre de données développé par l’entreprise aux États-Unis.

Après l’investissement initial de 55 millions de dollars, Mme Kaiser a indiqué qu’elle prévoyait que la construction du campus de centres de données, y compris les raccordements électriques, s’élèverait à environ 500 millions de dollars, répartis sur plusieurs années. Mme Kaiser a précisé que les utilisateurs potentiels s’intéressaient aux services informatiques sécurisés utilisant un chiffrement de bout en bout, couramment utilisés par les gouvernements, les forces armées et, de plus en plus, par les organisations du secteur privé cherchant à protéger leurs données sensibles.