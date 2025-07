En Europe, les indices sont attendus en léger repli ce matin

(AOF) - C’est le rouge qui devrait dominer ce matin sur les grandes places européennes. L’inquiétude grandit à l’approche de la date du 1er août, qui signifie une augmentation des droits de douane pour les pays qui n’ont pas signé d’accord avec les États-Unis, d’autant que les Américains ne préfèrent pas se précipiter, selon Scott Bessent, le secrétaire du Trésor du gouvernement de Donald Trump. Les investisseurs ont de nombreuses publications d’entreprises à surveiller et un discours du président de la Fed à 14h30. Selon les futures sur indice, le CAC 40 est attendu en baisse de 0,33 % à l'ouverture.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Oeneo

Le groupe Oeneo a réalisé un chiffre d'affaires de 69,8 millions d'euros pour le premier trimestre de l'exercice 2025-2026, en baisse de 6,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. " Ce repli s'inscrit dans un environnement économique tendu pour le marché des vins et spiritueux, en raison d'un ralentissement mondial de la consommation et des incertitudes relatives à l'instauration de barrières douanières tarifaires susceptibles d'impacter tant ses produits que ceux de ses clients ", explique la société.

Safran

Safran annonce la finalisation de l'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace, systèmes dont la fonction est critique pour les avions commerciaux et militaires, et les hélicoptères. Grâce à cette acquisition, Safran devient un leader mondial des systèmes d'actionnement et de commandes de vol, se positionnant de manière optimale pour les programmes aéronautiques de prochaine génération. La valeur d'entreprise de l'activité acquise s'élève à 1,8 milliard de dollars, avec un impact relutif sur le bénéfice par action de Safran dès la première année.

Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech a publié des résultats semestriels en nette hausse avec une amélioration des revenus, de l'Ebitda, de la marge et du bénéfice net. Le chiffre d'affaires a progressé de 9,4 %, à taux de change constants, pour un total de 1,490 milliard d'euros. Ce dynamisme a été entretenu par les activités récurrentes à forte marge de produits consommables. Toutes les régions ont contribué à cette évolution positive, comme celle des Amériques (+11 %), ou encore celle de l'EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) dont l'activité a augmenté de 8,7 %.

Vinci

Seymour White, filiale australienne de Vinci Construction, a remporté trois contrats d'une valeur totale de 431 millions d'euros sur l'île-continent. La société sera chargée de la construction d'une section de 4,4 km du projet Coomera Connector Stage 1 Sud, pour une valeur de 229 millions d'euros. Ensuite, elle devra réaliser la rénovation d'une route et la construction d'un pont à Moreton Bay dans le Queensland, pour 48 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomique

À 14h30 aux États-Unis, les investisseurs surveilleront un discours du président de la Fed.

Sur le marché des devises, l'euro recule légèrement (-0,07 %), à 1,1687 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont débuté en ordre dispersé une semaine qui sera marquée par la décision de la BCE sur les taux et les très nombreux résultats de sociétés des deux côtés de l'Atlantique. Ce matin, Ryanair a dévoilé une performance meilleure que prévu, Stellantis a prévenu qu'il enregistrerait une lourde perte nette. Le CAC 40 a reculé de 0,31% à 7798,22 points tandis que l'EuroStoxx50 a aussi cédé 0,31% à 5342,48 points. Londres et Francfort ont légèrement progressé. Les taux longs se replient nettement en Europe et aux États-Unis.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont terminé en ordre dispersé. Les investisseurs ont toutefois fait preuve d’un certain optimisme dans l’espoir de voir des accords commerciaux aboutir entre les États-Unis et ses partenaires avant la date du 1er août à partir de laquelle de nouvelles taxes douanières seront mises en place. Le Dow Jones a terminé en repli insignifiant de 0,04 %, 44 323,07 points, tandis que le S&P 500 a progressé de 0,14 %, à 6 305,60 points, et le Nasdaq a gagné 0,38 %, à 20 974,17 points. Le S&P 500 et le Nasdaq ont même touché de nouveaux plus hauts historiques en séance.