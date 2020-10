En Europe, l' industrie du LBO peine à rebondir

(NEWSManagers.com) - Selon Preqin, la valeur des transactions enregistrées sur le Vieux Continent n' a été que de 19 milliards d' euros au cours du troisième trimestre 2020.

L'Europe va-t-elle retrouver le dynamisme qui était le sien en matière de LBO ? En épluchant la dernière étude trimestrielle de Preqin, une réponse pour le moins prudente semble de rigueur. Seuls 19 milliards de dollars de transactions de buy-out ont été recensées au cours du troisième trimestre, soit 16 milliards de moins que l' an passé à la même période. Une piètre performance qui intervient à la suite d' un deuxième trimestre 2020 cataclysmique, où 8 milliards de transactions ont été menées à bien. En nombre d' opérations, la dégringolade est cependant moins prononcée. Le Vieux Continent a été la scène de 364 LBO au cours des trois derniers mois, soit une baisse de près de 25% par rapport au troisième trimestre de 2019... et une légère hausse de 12% si l' on se réfère au deuxième trimestre 2020. Le rebond de l' industrie européenne du LBO est donc discret et s' avère sans équivoque avec le buy-out market nord-américain.

Outre-Atlantique, la crise sanitaire est en effet totalement effacée. Après avoir vu la valeur des transactions passer de 57 à 23 milliards de dollars entre le premier et le deuxième trimestre, la partie nord du continent américain a fortement rebondi à 62 milliards. Une performance qui n' avait pas été réalisée depuis le premier trimestre 2019 et dont l' explication réside essentiellement dans la multiplication des opérations large cap. Contrairement à l' Europe, les incertitudes quant à une sortie de crise rapide n' ont donc pas entamé le dynamisme du marché nord-américain.

Fly-to-quality

Mais les investisseurs veulent croire au redémarrage de l' Europe. Selon un sondage mené par le même institut au cours de ce troisième trimestre, 56% des LP interrogés témoignent vouloir investir dans des fonds levés par les gérants du continent, soit 11 points de pourcentage de plus qu' il y a un an. En période d' incertitude conjoncturelle, l' Europe rassure, au même titre que l' Amérique du Nord, avec 53% d' intentions d' investissement. Un " fly-to-quality" dont pâtissent les autres blocs, à l' exception de l' Asie qui se maintient à 34%.

Eu égard à l' intérêt toujours plus marqué pour les marchés les plus matures du private equity, le stock de dry powder (poudre sèche) pourrait donc continuer à croître. En mars, il avait atteint un record absolu, à environ 1.500 milliards de dollars. De quoi faire le bonheur des plus grands gérants : les véhicules cherchant à réunir plus de 1 milliard de dollars, qui ne représentent pourtant que 5% des fonds actuellement en levée, ont accumulé 53% des engagements totaux.