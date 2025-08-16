EN DIRECT-Ukraine-Zelensky à Washington lundi, pas de cessez-le-feu après le sommet en Alaska

(Actualisé avec derniers développements)

Le président ukrainien Volodimir Zelensky se rendra lundi à Washington pour rencontrer Donald Trump, deux jours après un sommet très attendu en Alaska entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine qui n'a pas débouché sur un accord de cessez-le-feu en Ukraine.

Réunis vendredi en Alaska pour leur première rencontre bilatérale depuis 2018, Donald Trump et Vladimir Poutine ont discuté pendant près de trois heures en comité très restreint.

Au cours d'une courte conférence de presse commune, les deux dirigeants ont décrit leur réunion comme "constructive", le chef de la Maison blanche faisant état de "progrès importants" à propos de l'Ukraine - l'un des thèmes phare du sommet -, sans donner de détails.

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont exprimés tour à tour - le président russe en premier -, sans que les journalistes ne puissent poser de questions.

Plus tôt dans la journée, le président américain avait accueilli le président russe à son arrivée sur la base militaire des Etats-Unis à Anchorage, avec tapis de rouge et poignée de mains.

Ces discussions se tenaient sans le président ukrainien Volodimir Zelensky et sans représentation européenne.

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS (heure de Paris) :

09h26 - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé qu'il se rendra à Washington lundi, que son pays était prêt à une coopération constructive et à une réunion tripartite avec les Etats-Unis et la Russie, et que l'Europe devait faire partie des discussions à tous les stades.

9h24 - Le Président de la République Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone samedi matin avec le Président Donald Trump et ses partenaires européens, a annoncé samedi l'Elysée dans un communiqué.

L'entretien a duré plus d'une heure avec sept autres dirigeants européens, dont Volodimir Zelensky, Friedrich Merz, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Alexander Stubb et Karol Nawrocki, ainsi que le secrétaire général de l'Otan.

08h59 - Le président américain Donald Trump a appelé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et les dirigeants européens pour les briefer sur son sommet avec le président russe Vladimir Poutine, a annoncé un porte-parole de l'exécutif européen.

08h51 - L'ancien président russe Dimitri Medvedev a déclaré que le sommet en Alaska avait prouvé qu'il était possible de tenir des pourparlers sans pré-conditions tandis que les combats en Ukraine se poursuivaient.

08h26 - La Maison blanche annonce que Donald Trump a eu une longue conversation téléphonique avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, puis parlé aux leaders de l'Otan, à son retour du sommet en Alaska.

07h11 - L'armée de l'air ukrainienne annonce que la Russie a lancé dans la nuit 85 attaques de drones et missiles balistiques sur l'Ukraine. Selon l'agence russe RIA, qui cite le ministère de la Défense russe, les systèmes de défense aérienne de Russie ont intercepté et détruit 29 drones ukrainiens survolant des régions russes, donct dix au-dessus de la région de Rostov.

02h14 - Donald Trump dit à la chaîne Fox News attribuer la note de 10/10 aux discussions du jour.

02h13 - L'avion transportant Vladimir Poutine a décollé d'Anchorage.

01h53 - Vladimir Poutine embarque à bord de l'avion devant le ramener à Moscou, rapporte la télévision publique russe.

01h05 - Fin de la conférence de presse commune des présidents américain et russe.

01h04 - De très bons progrès ont été réalisés, dit le président américain, seuls certains détails restant à régler, ajoute-t-il, sans davantage de précisions.

01h03 - Donald Trump exprime son intention de contacter l'Otan ainsi que Volodimir Zelensky.

01h03 - Le président américain et son homologue russe se sont entendus sur "de nombreux points", dit-il devant les journalistes.

01h03 - Donald Trump décrit la réunion comme "très productive".

01h02 - Continuant ses propos liminaires devant les journalistes, Vladimir Poutine dit espérer que les Européens et l'Ukraine ne tenteront pas de "saboter" les discussions russo-américaines.

00h59 - Vladimir Poutine salue une amélioration des relations russo-américaines depuis le retour au pouvoir de Donald Trump à Washington, disant que le président américain comprend l'"essence" du conflit avec l'Ukraine.

Les deux dirigeants partagent le point de vue que la sécurité de l'Ukraine doit être garantie, ajoute le président russe en conférence de presse.

00h57 - Qualifiant les discussions de "constructives", le président russe évoque en préambule de la conférence de presse les liens historiques entre la Russie et les Etats-Unis, qui ont "combattu des ennemis communs" par le passé, dit-il.

00h54 - Donald Trump et Vladimir Poutine débutent une conférence de presse commune.

00h30 - Les discussions entre Trump et Poutine se sont très bien passées, a déclaré l'émissaire spécial russe Kirill Dmitriev, selon des propos rapportés par la télévision publique russe.

00h19 - Cité par les agences de presse officielles russes, le Kremlin a déclaré que la réunion entre Vladimir Poutine et Donald Trump était terminée. Une conférence de presse commune devrait débuter sous peu, a ajouté la présidence russe.

21h27 - La réunion entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui se tient sans la présence de journalistes, a débuté.

20h14 - Les deux présidents ont quitté le tarmac dans la même voiture.

21h10 - Donald Trump a reçu Vladimir Poutine à la sortie de leurs avions respectifs, esquissant quelques applaudissements à l'égard du président russe, et les deux hommes se sont ensuite salués d'une poignée de main.

21h00 - Vladimir Poutine sera accompagné du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et de son conseiller Iouri Ouchakov lors des discussions avec Donald Trump et son équipe, rapporte l'agence de presse Tass.

20h54 - L'avion de Vladimir Poutine a atterri à Anchorage, en Alaska.

20h23 - Donald Trump sera accompagné du secrétaire d'Etat Marco Rubio et de l'envoyé spécial Steve Witkoff lors des discussions avec Vladimir Poutine, selon la Maison blanche.

Après la réunion, un déjeuner sera servi et les secrétaires au Trésor Scott Bessent, au Commerce Howard Lutnick, à la Défense Pete Hegseth, ainsi que la cheffe de cabinet de Donald Trump, Susie Wiles, seront conviés en plus de Marco Rubio et Steve Witkoff.

20h20 - L'avion de Donald Trump a atterri à Anchorage, en Alaska.

19h48 - Un avion du gouvernement russe a atterri à Anchorage, en Alaska, selon les données du site de suivi de vols Flightradar24.

18h34 - Interrogé par les journalistes à bord d'Air Force One sur ce qui pourrait faire de ce sommet un succès, Donald Trump a répondu : "Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Rien n'est gravé dans le marbre. Je veux certaines choses. Je veux un cessez-le-feu."

"Je souhaite un cessez-le-feu rapide (...) Je ne serai pas content si ce n'est pas aujourd'hui", a indiqué le président américain, ajoutant que l'Europe et le président ukrainien Volodimir Zelensky seraient également impliqués. "Je veux que les massacres cessent."

17h41 - Le fait que la Russie d'attaquer l'Ukraine en amont du sommet en Alaska signifie qu'elle n'a aucune intention de mettre fin à la guerre, a accusé Volodimir Zelensky sur l'application de messagerie Telegram.

"Le jour des négociations, ils tuent aussi des gens. Et cela en dit long", a déclaré le président ukrainien.

"La guerre continue. Elle continue précisément parce qu'il n'y a aucun ordre, ni aucune indication que Moscou se prépare à y mettre fin", a-t-il ajouté.

17h21 - L'ambiance avant les pourparlers Poutine-Trump est "combative", a déclaré l'envoyé spécial économique russe Kirill Dmitriev, cité par l'agence de presse russe RIA.

Les discussions porteront sur l'ensemble des relations entre la Russie et les États-Unis, et pas seulement sur l'Ukraine, a-t-il ajouté.

17h07 - Les discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine pourraient durer de 6 à 7 heures, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse russe Interfax.

Une réunion ultérieure à trois, avec Volodimir Zelensky, ne sera possible si les discussions entre Vladimir Poutine et Donald Trump sont fructueuses, a ajouté Dmitri Peskov.

16h13 - Avant son vol pour l'Alaska, Vladimir Poutine a déposé des fleurs devant un mémorial à Magadan, en Extrême-Orient russe, commémorant la coopération américano-soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, ont rapporté les médias d'Etat russes.

15h59 - Sur son réseau Truth Social, Donald Trump dit s'être entretenu par téléphone avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko et avoir prévu de le rencontrer "à l'avenir".

"Nous avons discuté de nombreux sujets, notamment de la visite du président Poutine en Alaska", a déclaré Donald Trump dans son message, alors qu'il se rendait à bord d'Air Force One.

Le but de l'appel, a ajouté le président américain, était de remercier Alexandre Loukachenko d'avoir gracié 16 prisonniers et de l'exhorter à en libérer 1.300 autres.

15h48 - Vladimir Poutine devrait arriver à Anchorage à 11h00 heure locale (19h00 GMT) et Donald Trump l'accueillera à sa descente d'avion, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à la télévision d'État russe.

15h41 - La Russie a lancé un missile balistique sur la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, blessant au moins une personne et provoquant un incendie, a déclaré le gouverneur régional.

14h54 - L'heure est venue de mettre fin à la guerre, a déclaré le présdient ukrainien Volodimir Zelensky.

"Il est temps de mettre fin à la guerre et toutes les mesures nécessaires doivent être prises par la Russie. Nous comptons sur l'Amérique", a-t-il écrit sur Telegram.

14h45 - La Russie a échoué en Ukraine et l'histoire montre qu'elle peut être vaincue, a déclaré vendredi le nouveau président polonais Karol Nawrocki lors d'une commémoration militaire.

"Elle a perdu face au Japon au début du XXe siècle, elle a été battue par les Polonais en 1920, et aujourd'hui, depuis plus de trois ans (...), elle s'enlise après son attaque contre l'Ukraine grâce au soutien des alliés et à la solidarité des nations libres, y compris, et parfois surtout, la Pologne", a-t-il dit.

14h20 - Il reviendra à l'Ukraine de se prononcer sur des échanges de territoires, a déclaré Donald Trump à la presse alors qu'il se dirigeait, à bord d'Air Force One, vers l'Alaska.

14h07 - Air Force One a décollé de la base aérienne militaire américaine d'Andrews, dans le Maryland, emportant à son bord le président américain Donald Trump qui devrait atterrir en Alaska sept à huit heures plus tard.

13h30 - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec Volodimir Zelensky, a fait savoir l'Elysée.

"Ils ont convenu de se voir au moment où ce sera le plus utile et efficace, après donc la rencontre d'Alaska et en fonction de l'agenda", a-t-on fait savoir de même source.

13h05 - Le secrétaire d'Etat américain Marc Rubio, le directeur de la CIA John Ratcliffe et le secrétaire au Trésor Scott Bessent accompagneront le président Donald Trump en Alaska, fait savoir la Maison blanche.

13h03 - "HIGH STAKES!!!" ("ENJEUX MAJEURS!!!") écrit le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social à quelques heures de sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine.

(Rédaction de Paris, avec les bureaux de Reuters)