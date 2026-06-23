En Corée du Sud, un emploi ou un partenaire chez Samsung ou SK Hynix est la nouvelle « perle rare »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les primes versées par Samsung et SK Hynix, ainsi que l'évolution du cours des actions, modifient la perception du public

* Selon les agences matrimoniales, les employés de ces entreprises sont très recherchés comme partenaires

* Les étudiants et les demandeurs d’emploi se ruent vers l’ingénierie des puces électroniques

par Heekyong Yang, Hyunjoo Jin et Heejung Jung

L'essor mondial de l'IA a fait des géants sud-coréens de la fabrication de puces, SK Hynix

000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS , les chouchous de la Bourse. Il a également propulsé leurs employés au sommet du marché matrimonial très compétitif du pays.

Selon les agences de rencontre sud-coréennes, les personnes travaillant dans ces entreprises sont désormais classées au même rang que les médecins, les avocats et les membres d’autres professions traditionnellement considérées comme élitistes, car les primes substantielles liées à l’essor mondial de l’IA créent une nouvelle classe d’employés aisés.

Les conseillers en orientation professionnelle indiquent que les demandeurs d’emploi, y compris les lycéens, sont de plus en plus nombreux à postuler chez Samsung et SK Hynix, tandis que certaines écoles de préparation ont lancé des cours pour aider les candidats à se préparer aux entretiens d’embauche chez ces géants des semi-conducteurs.

"Si les employés de SK Hynix et de Samsung Electronics étaient autrefois classés parmi les candidats de niveau B+ ou A-, ils se rapprochent aujourd’hui davantage du niveau A+", a déclaré Son Dong-gyu, directeur général de l’agence matrimoniale Bien Aller.

"Traditionnellement, les candidats de niveau A+ comprenaient des médecins, des avocats, d’autres professionnels hautement rémunérés ou des personnes issues de familles exceptionnellement fortunées", a précisé M. Son. Les employés de Samsung et de SK Hynix peuvent s’attendre à des primes généreuses, car l’essor mondial de l’IA stimule la demande pour les puces mémoire de ces entreprises, propulsant le cours de leurs actions et leurs bénéfices à des niveaux records. Lundi, SK Hynix a dépassé Samsung pour devenir l’entreprise sud-coréenne la plus valorisée en termes de capitalisation boursière. SK Hynix a revu sa structure de primes l’année dernière et, le mois dernier, Samsung a conclu un accord salarial avec son syndicat prévoyant des primes de performance d’environ 416 000 dollars pour certains employés du secteur des puces . Selon les données gouvernementales, les salariés sud-coréens gagnaient en moyenne environ 45 millions de wons (29 758 dollars) par an en 2024.

"Les gens continuent de privilégier les professions traditionnelles telles que celles de médecin, d’avocat ou de dentiste", explique Lee Sung-mi, consultante en rencontres chez SUNOO. "Mais récemment, lorsque nous présentons une personne travaillant chez SK Hynix, la réaction est souvent: "Waouh, il y a aussi des gens comme ça ici?" "

LES MÉDECINS ET LES AVOCATS DOIVENT CÉDER LA PLACE L’engouement pour les puces électroniques est également en train de redéfinir les parcours éducatifs en Corée du Sud, où les professions médicales et juridiques ont longtemps été les carrières de prédilection. Certains élèves se tournent même vers les écoles professionnelles, car certains postes dans les usines de semi-conducteurs ne nécessitent qu’un baccalauréat. "Beaucoup de mes amis m’envient", a déclaré Jung Sung-chan, 19 ans, élève au lycée Pyeongtaek Meister, qui a reçu une offre d’emploi chez Samsung Electronics en tant qu’ingénieur d’usine de puces électroniques.

"Honnêtement, même si l’on passe d’abord par l’université, il est difficile de trouver un emploi de nos jours. Je pense donc que c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles ce secteur connaît un tel engouement ces derniers temps", a-t-il ajouté.

Les conseillers d’orientation, les professeurs d’université et les étudiants affirment également ressentir ce changement sur les campus universitaires. Alors que Samsung et SK Hynix sont depuis longtemps considérées comme des entreprises prestigieuses gérées par des conglomérats familiaux en Corée du Sud, leur attrait restait longtemps à la traîne par rapport à celui des métiers de médecin ou d’avocat.

"La concurrence (pour intégrer Samsung et SK Hynix) est devenue intense", a déclaré Park Jun-young, un ancien employé de Samsung Electronics qui travaille désormais comme conseiller d’orientation pour les étudiants universitaires. "Cela commence presque à ressembler à la course aux admissions à l’université elle-même."

L’intérêt croissant des étudiants pour le cursus d’ingénierie en semi-conducteurs , lancé pour la première fois par l’Université de Corée en collaboration avec SK Hynix en 2021, a propulsé le seuil d’admission de ce programme à un niveau record cetteannée universitaire, selon les données analysées par la Jongro Academy. Koo Bon-ho, actuellement en première année de ce cursus, a déclaré qu’un emploi dans l’ingénierie des puces semblait être un choix sûr à long terme. "Par rapport à mes amis, je me sens relativement rassuré quant à mes perspectives d’emploi." Les inquiétudes concernant la sécurité de l’emploi ne cessent de croître en Corée du Sud, le taux de chômage des Sud-Coréens âgés de 15 à 29 ans ayant atteint 6,1 % en 2025, soit une hausse de 0,2 point de pourcentage par rapport à l’année précédente.

Le professeur Lee Hyung-min, du département d’ingénierie des semi-conducteurs de l’université de Corée, a déclaré que le secteur bénéficiait enfin d’une reconnaissance à la hauteur de son importance pour l’économie sud-coréenne, qui tire plus de 40 % de ses exportations des puces électroniques. Mme Lee, consultante en mise en relation, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que l’attrait et la bonne santé du secteur des puces électroniques ne s’estompent pas de sitôt.

"Beaucoup s’attendent à ce que le secteur des semi-conducteurs reste dans un cycle d’expansion pendant au moins les deux ou trois prochaines années."

(1 $ = 1 512,2000 wons)