En Caroline du Sud, le nombre de cas de rougeole s'élève à 126, alors que l'épidémie s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les États-Unis risquent de perdre leur statut d'élimination de la rougeole

*

303 personnes exposées mises en quarantaine, 13 patients infectés isolés

*

un taux de vaccination de 95 % est nécessaire pour assurer l'immunité collective, prévient un expert

(Ajout de détails, d'éléments de contexte et de commentaires d'experts tout au long de l'article) par Julie Steenhuysen

Les autorités sanitaires de Caroline du Sud ont confirmé vendredi 15 nouveaux cas de rougeole supplémentaires depuis mardi, alors que l'épidémie croissante de cette maladie évitable par la vaccination dans le nord-ouest de l'État a infecté 126 personnes jusqu'à présent.

Au moins 303 personnes exposées au virus hautement contagieux ont été placées en quarantaine et 13 personnes infectées sont en isolement afin d'enrayer la propagation de la maladie, a déclaré le département de la santé de l'État.

Treize des nouveaux cas proviennent d'une exposition domestique connue, un autre d'un contact avec le voisinage et le dernier d'une source inconnue qui fait encore l'objet d'une enquête.

Parmi les personnes infectées, 119 n'étaient pas vaccinées, trois étaient partiellement vaccinées avec l'un des vaccins recommandés en deux doses contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, une était complètement vaccinée et trois avaient un statut vaccinal inconnu.

Cette épidémie survient alors que les États-Unis sont sur le point de perdre leur statut d'élimination de la rougeole après une série d'épidémies de grande ampleur, dont l'une, survenue cette année dans l'ouest du Texas, a infecté plus de 700 personnes et s'est propagée à plusieurs autres États.

Au 9 décembre, les centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont signalé 47 foyers de rougeole et un total de 1 912 cas confirmés de la maladie aux États-Unis cette année. En comparaison, 16 foyers ont été signalés en 2024. Les CDC définissent une épidémie comme trois cas ou plus liés entre eux.

La plupart des infections sont survenues chez des personnes non vaccinées et trois personnes sont décédées, dont deux enfants d'âge scolaire.

LE STATUT D'ÉLIMINATION EST MENACÉ

L'Organisation mondiale de la santé devrait décider en janvier si les États-Unis conservent leur statut d'élimination de la rougeole. Pour être considéré comme exempt de rougeole, un pays doit stopper la propagation du virus et être exempt de cas de transmission locale de la même souche pendant au moins 12 mois, en plus de disposer de systèmes de surveillance de grande qualité. En novembre, le Canada a perdu son statut d'élimination de la rougeole après presque trois décennies, parce qu'il n'a pas réussi à enrayer une épidémie qui a duré un an.

Les États-Unis ont jusqu'au 20 janvier pour prouver qu'ils ont stoppé la transmission continue de la souche qui s'est déclarée au Texas le 20 janvier dernier, selon le Dr Demetre Daskalakis, ancien responsable du CDC.

La rougeole est hautement évitable lorsque les pays atteignent un taux de couverture vaccinale de 95 % - le niveau nécessaire pour qu'une communauté atteigne l'immunité collective qui protège ceux qui ne sont pas en mesure de recevoir le vaccin. Le vaccin contre la rougeole est efficace à 97 % après deux doses.

Le docteur Emily Landon, spécialiste des maladies infectieuses à l'Université de Chicago Medicine, a déclaré que la plupart des adultes aux États-Unis sont vaccinés contre la rougeole, mais que le scepticisme croissant à l'égard des vaccins a réduit la protection des enfants dans de nombreuses régions du pays.

"Si votre taux de vaccination ne dépasse pas 95 % chez les jeunes enfants, il ne sera pas possible de le maintenir", a-t-elle déclaré à propos du statut d'élimination de la rougeole.

La rougeole peut provoquer des symptômes tels que la fièvre, la toux et une éruption cutanée caractéristique. Elle peut également entraîner des complications graves telles que la pneumonie et l'encéphalite.