EN BREF-Selon certaines sources, les rendements des fonds spéculatifs en mai auraient été stimulés par la bonne tenue des marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les hedge funds, en particulier ceux qui négocient des actions, ont surpassé les indices de référence mondiaux en mai, la hausse des actions, tirée par le secteur technologique américain, ayant stimulé les rendements des traders.

Les hedge funds spécialisés dans la sélection de titres ont enregistré un rendement de 5,35% en mai, contre 4,55% pour l'indice MSCI Total Return, selon une note de Goldman Sachs

GS.N consultée par Reuters.

L'indice S&P 500 .SPX a terminé le mois de mai sur une neuvième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains depuis décembre 2023 , alimentée à l'époque par l'espoir de progrès vers une résolution pacifique de la guerre en Iran.

Les hedge funds ont profité du rebond du marché en mai pour acheter des actions à un rythme jamais vu depuis juin 2025, selon la note de Goldman.

Les spéculateurs ont acheté des actions des secteurs des technologies de l'information, de la consommation discrétionnaire, de la finance et de l'industrie, ajoute-t-elle.

Les secteurs de l'énergie, des services de communication et des biens de consommation courante ont été les seuls à avoir été, dans l'ensemble, vendus.

Les positions longues surchargées ont contribué aux gains, indique la note, car le nombre d'investisseurs continuant à acheter des actions a fait grimper les prix et créé une dynamique qui a accru le nombre de paris gagnants.

Une position longue est un pari sur la hausse de la valeur d'un actif.

Des secteurs tels que la technologie ont profité tant aux sélectionneurs de titres qu'aux traders systématiques, tandis que les pertes provenaient des positions sur les entreprises industrielles, a déclaré Goldman.

Les hedge funds pratiquant le trading systématique ont enregistré un rendement de 0,84% en mai, selon la note.

Le total des emprunts a augmenté à l'un des rythmes les plus rapides enregistrés par Goldman au cours des cinq dernières années, a déclaré la banque.

L'endettement des fonds spéculatifs atteint désormais son plus haut niveau depuis cinq ans.

Certains des plus grands fonds spéculatifs multi-stratégies, tels que Schonfeld et Millennium, ont enregistré des rendements de 2,6% et 2,4% respectivement.