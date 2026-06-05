 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EN BREF-Selon certaines sources, les rendements des fonds spéculatifs en mai auraient été stimulés par la bonne tenue des marchés
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nell Mackenzie

Les hedge funds, en particulier ceux qui négocient des actions, ont surpassé les indices de référence mondiaux en mai, la hausse des actions, tirée par le secteur technologique américain, ayant stimulé les rendements des traders.

Les hedge funds spécialisés dans la sélection de titres ont enregistré un rendement de 5,35% en mai, contre 4,55% pour l'indice MSCI Total Return, selon une note de Goldman Sachs

GS.N consultée par Reuters.

L'indice S&P 500 .SPX a terminé le mois de mai sur une neuvième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains depuis décembre 2023 , alimentée à l'époque par l'espoir de progrès vers une résolution pacifique de la guerre en Iran.

Les hedge funds ont profité du rebond du marché en mai pour acheter des actions à un rythme jamais vu depuis juin 2025, selon la note de Goldman.

Les spéculateurs ont acheté des actions des secteurs des technologies de l'information, de la consommation discrétionnaire, de la finance et de l'industrie, ajoute-t-elle.

Les secteurs de l'énergie, des services de communication et des biens de consommation courante ont été les seuls à avoir été, dans l'ensemble, vendus.

Les positions longues surchargées ont contribué aux gains, indique la note, car le nombre d'investisseurs continuant à acheter des actions a fait grimper les prix et créé une dynamique qui a accru le nombre de paris gagnants.

Une position longue est un pari sur la hausse de la valeur d'un actif.

Des secteurs tels que la technologie ont profité tant aux sélectionneurs de titres qu'aux traders systématiques, tandis que les pertes provenaient des positions sur les entreprises industrielles, a déclaré Goldman.

Les hedge funds pratiquant le trading systématique ont enregistré un rendement de 0,84% en mai, selon la note.

Le total des emprunts a augmenté à l'un des rythmes les plus rapides enregistrés par Goldman au cours des cinq dernières années, a déclaré la banque.

L'endettement des fonds spéculatifs atteint désormais son plus haut niveau depuis cinq ans.

Certains des plus grands fonds spéculatifs multi-stratégies, tels que Schonfeld et Millennium, ont enregistré des rendements de 2,6% et 2,4% respectivement.

Devises

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
1 092,140 USD NYSE 0,00%
S&P 500 INDEX
7 584,31 Pts CBOE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 262,54 +0,22%
ABIVAX
90,85 +8,22%
Pétrole Brent
94,2 -1,22%
SOITEC
150,25 -3,99%
2CRSI
51,625 -5,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank