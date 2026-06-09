EN BREF-Quel est le drone marin qui a secouru l'équipage de l'hélicoptère américain ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications et ajouts de détails tout au long du texte) par Mike Stone

Un drone de la marine américaine a secouru deux membres d'équipage d'un hélicoptère de l'armée après que leur hélicoptère a été abattu au Moyen-Orient, dans ce qui a été considéré comme la première utilisation connue par les États-Unis d'un engin militaire sans pilote pour récupérer du personnel en mer. La Marine a identifié l'appareil de sauvetage comme étant un Saronic Corsair, un navire de surface autonome de 24 pieds (7,3 mètres). Ce drone s'inscrit dans la volonté du Pentagone de développer les véhicules sans pilote parallèlement aux moyens traditionnels.

Voici quelques faits marquants concernant les drones maritimes américains:

* Un nouveau type d’unité navale: la Task Force 59, créée en 2021 et basée à Bahreïn, est la première unité de la marine américaine dédiée aux systèmes sans pilote . La task force a commencé à déployer les Corsair au Moyen-Orient fin mars.

* Des drones sur et sous l'eau: les États-Unis déploient à la fois des navires de surface sans pilote et des véhicules sous-marins, offrant ainsi aux commandants une grande flexibilité en fonction des besoins. Bon nombre des systèmes sous-marins les plus avancés restent hautement confidentiels. Les drones offrent des capacités uniques et réduisent les risques pour les forces américaines.

* De la reconnaissance à l'attaque: les drones marins sont utilisés pour la surveillance, la détectionde mines et le suivi des activités ennemies. Certains sont également adaptés

à des rôles de combat . Ils peuvent être utiles tant pour la surveillance de routine que pour les missions à haut risque.

* Avantages en termes de coût et de réactivité: le Pentagone investit dans des navires autonomes afin d’étendre sa portée et d’accélérer sa réponse aux menaces de manière rentable. La Marine prévoit un déploiementmassif , comprenant des centaines, voire des milliers de Corsairs. La technologie des drones marins est encore en pleine évolution et a rencontré des défis techniques et opérationnels.

* Potentiel de combat prouvé ailleurs: bien qu’il ne s’agisse pas d’un système américain, l’utilisation par l’Ukraine de drones maritimes contre la Russie a démontré leur impact sur le champ de bataille, notamment en coulant des navires de guerre et même en abattant un hélicoptère — un exploit sans précédent pour un navire sans pilote.