EN BREF-Les régulateurs européens sévissent contre les géants de la tech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les dernières informations concernant Meta aux paragraphes 25 à 27, Google au paragraphe 4, l'interdiction par l'Italie de l'utilisation des données d'Amazon au paragraphe 12, et l'enquête britannique sur Microsoft au paragraphe 30)

Les régulateurs européens ont lancé une série d'enquêtes sur les géants de la tech ces dernières années.

Voici quelques-unes des mesures prises:

ALPHABET GOOGL.O

Google s'apprête à tester des modifications de ses résultats de recherche afin de donner plus de visibilité à ses concurrents, a déclaré en février une personne directement informée du dossier, dans le but d'éviter une amende de l'UE pour avoir prétendument favorisé ses propres services dans les recherches d'hôtels, de vols et de restaurants. La Commission européenne a déclaré en décembre avoir ouvert une enquête antitrust visant à déterminer si Google, filiale d'Alphabet, enfreignait les règles de concurrence de l'UE dans son utilisation de contenus en ligne provenant d'éditeurs web et de YouTube à des fins d'intelligence artificielle.

La Commission a infligé à Google une amende antitrust de 2,95 milliards d'euros (3,46 milliards de dollars) le 5 septembre pour des pratiques anticoncurrentielles dans son activité de technologie publicitaire.

En septembre 2024, Google a gagné son procès contre une amende antitrust de 1,49 milliard d'euros infligée pour avoir entravé ses concurrents dans le domaine de la publicité sur les moteurs de recherche.

Une semaine plus tôt, Google avait perdu son recours contre une amende de 2,42 milliards d'euros infligée des années auparavant par les autorités antitrust de l'UE pour avoir utilisé son propre service de comparaison de prix afin d'obtenir un avantage déloyal sur ses concurrents européens de plus petite taille.

En septembre 2024, l'autorité britannique de la concurrence a conclu à titre provisoire que Google avait abusé de sa position dominante dans le domaine de la publicité numérique pour restreindre la concurrence. Un mois plus tôt, elle avait ouvert des enquêtes sur la collaboration entre Alphabet et Amazon avec la start-up d'IA Anthropic.

L'autorité française de la concurrence a déclaré en mars 2024 qu'elle avait infligé une amende de 250 millions d'euros à Google pour des infractions liées aux règles de l'UE en matière de propriété intellectuelle dans ses relations avec les éditeurs de médias.

AMAZON AMZN.O

En février, l'autorité italienne de protection de la vie privée a ordonné à une filiale locale d'Amazon AMZN.O de cesser d'utiliser les données personnelles de plus de 1 800 employés d'un entrepôt situé près de Rome. L'Office fédéral allemand des cartels a interdit à Amazon d'imposer des plafonds de prix aux détaillants en ligne sur sa place de marché allemande et a, pour la première fois, réclamé plusieurs millions d'euros que la société américaine aurait obtenus grâce à un comportement anticoncurrentiel. En novembre, le Tribunal de l'Union européenne a rejeté une demande d'Amazon visant à supprimer sa désignation en tant que plateforme soumise à des exigences plus stricter en vertu des règles de l'UE relatives aux contenus en ligne.

APPLE AAPL.O L'autorité italienne de la concurrence a déclaré en décembre qu'elle avait infligé une amende de 98,6 millions d'euros à Apple et à deux de ses divisions pour abus présumé de leur position dominante sur le marché des applications mobiles.

Une plainte auprès des autorités antitrust de l'UE a été déposée par deux groupes de défense des droits civiques concernant les conditions générales de son App Store et de ses appareils en octobre 2025. Le même mois, l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés a désigné Apple et Google comme ayant un « statut de marché stratégique », ce qui lui confère le pouvoir d'exiger des changements spécifiques. Apple s'est vu infliger une amende de 500 millions d'euros et Meta une amende de 200 millions d'euros en vertu de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) (DMA) en avril 2025.

Apple a perdu un recours en mars 2025 contre une décision réglementaire qui l'expose à des contrôles plus stricts en Allemagne.

En septembre 2024, Apple a perdu la bataille contre une décision des régulateurs de l'UE lui ordonnant de payer 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts à l'Irlande, dans le cadre d'une vaste campagne de répression contre les accords de complaisance. Les régulateurs ont déclaré en juillet 2024 qu'Apple avait accepté d'ouvrir son système de paiement mobile « tap-and-go » à ses concurrents afin de mettre un terme à une enquête antitrust de l'UE. Bruxelles a infligé une amende de 1,84 milliard d'euros à Apple en mars 2024 pour avoir entravé la concurrence de ses rivaux dans le domaine de la musique en streaming.

META META.O

Facebook et Instagram de Meta ont été accusés le 29 avril d'avoir enfreint les règles technologiques phares de l'UE et doivent faire davantage d'efforts pour empêcher les enfants de moins de 13 ans d'accéder aux réseaux sociaux, ont déclaré les régulateurs européens.

Meta a déclaré en mars qu'elle autoriserait l'accès

de ses concurrents dans le domaine de l'IA sur son service de messagerie WhatsApp moyennant des frais pendant un an, après que la Commission eut menacé en février de prendre des mesures provisoires tout en enquêtant sur l'application pour abus présumé de position dominante.

La Commission a fait valoir en avril que les frais d'accès semblaient avoir pour effet d'exclure les fournisseurs tiers. Elle a infligé une amende de 797,72 millions d'euros à Meta en novembre 2024 pour des pratiques abusives au profit de Facebook Marketplace, et l'a accusée en juillet 2024 pour non-respect de la DMA dans son nouveau modèle publicitaire « payer ou consentir ».

MICROSOFT MSFT.O

L'autorité britannique de la concurrence a déclaré en mars qu'elle ouvrirait en mai une enquête sur l'écosystème des logiciels d'entreprise de Microsoft, y compris son utilisation des licences logicielles sur le marché du cloud. En juin 2024, la Commission a accusé Microsoft d'avoir illégalement associé son application de chat et de visioconférence Teams à son produit Office.

TIKTOK Les régulateurs technologiques de l'UE ont accusé l'application de réseaux sociaux en février d'avoir enfreint les règles relatives au contenu en ligne en raison de fonctionnalités addictives et ont déclaré qu'elle pourrait devoir modifier sa conception sous peine d'une amende. La Commission européenne a déclaré en octobre 2025 que, selon ses conclusions préliminaires, TikTok et Meta avaient manqué à leur obligation d'accorder aux chercheurs un accès adéquat aux données publiques en vertu de la DSA. TikTok a été mis en cause en mai pour ne pas s'être conformé à l'obligation prévue par la DSA de publier un répertoire de publicités permettant aux chercheurs et aux utilisateurs de détecter les publicités frauduleuses. L'entreprise a échappé à une amende après s'être engagée à faire des concessions en matière de transparence.

X

Le gouvernement espagnol a ordonné aux procureurs d'enquêter sur X, Meta et TikTok pour diffusion présumée de contenus pédopornographiques générés par l'IA, a déclaré le Premier ministre Pedro Sanchez en février. Le même jour, l'Irlande a ouvert une enquête officielle concernant Grok, le chatbot IA de X. La Commission irlandaise de protection des données est l'autorité de régulation principale de l'UE pour X, car les activités de cette entreprise américaine au sein de l'Union européenne sont basées en Irlande.

La Commission européenne a déclaré le 26 janvier que Grok ferait l'objet d'une enquête afin de déterminer s'il diffuse des contenus illégaux, tels que des images sexualisées manipulées, au sein de l'UE.

La police française a perquisitionné les bureaux du réseau social d'Elon Musk le 3 février, et les procureurs ont ordonné au milliardaire de se soumettre à un interrogatoire dans le cadre de cette enquête qui prend de l'ampleur. X s'est vu infliger une amende de 120 millions d'euros par les régulateurs technologiques de l'UE en décembre pour avoir enfreint les règles relatives aux contenus en ligne, la première sanction prononcée en vertu de la loi sur les services numériques. (1 $ = 0,8528 euro)