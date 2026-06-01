EN BREF-Les pays renforcent leurs restrictions de voyage face à l'aggravation du risque lié au virus Ebola

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations concernant les développements survenus depuis le 27 mai en Zambie et au sein des compagnies aériennes européennes)

Le 17 mai, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) constituait une urgence de santé publique de portée internationale et a indiqué qu'il existait un risque élevé de propagation vers les pays voisins.

Cette décision a incité les gouvernements à renforcer les mesures de confinement liées aux voyages. Voici une liste des mesures de dépistage et des restrictions de voyage annoncées par différents pays, ainsi que des mesures prises par les compagnies aériennes.

ÉTATS-UNIS En mai, Washington a interdit l'entrée aux États-Unis aux non-citoyens ayant voyagé en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des dernières semaines. Le 22 mai , cette interdiction a été étendue par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux titulaires de la carte verte ayant séjourné dans ces pays au cours des 21 jours précédents. Le 23 mai, le CDC a ajouté l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta à sa liste des aéroports de transit, aux côtés de Washington Dulles. Les détenteurs d'un passeport américain revenant des régions touchées sont escortés vers des zones de contrôle désignées pour un contrôle de température, une vérification de leur historique de voyage et un suivi des symptômes par le CDC.

CANADA Le gouvernement canadien a déclaré le 26 mai que les résidents de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud se verraient interdire l'entrée au Canada pendant 90 jours à compter du 27 mai.

Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les autres ressortissants étrangers qui se sont rendus dans les zones touchées au cours des dernières semaines et qui ne présentent pas de symptômes devront se soumettre à une quarantaine de 21 jours à compter du 30 mai, selon un communiqué de l'Agence de la santé publique du Canada.

LES BAHAMAS Le gouvernement bahamien a déclaré le 26 mai qu'une interdiction visant les résidents de la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud prendrait effet immédiatement et resterait en vigueur pendant 30 jours.

Les Bahamas ont également annoncé un renforcement des contrôles sanitaires et d'éventuelles mises en quarantaine pour les étrangers ayant séjourné dans ces pays au cours des 30 jours précédant leur arrivée dans ce pays des Caraïbes.

ÎLES CAÏMANS

Le gouvernement des Îles Caïmans a déclaré le 20 mai qu'il mettrait en place des mesures de dépistage renforcées à titre préventif après l'atterrissage d'un vol transportant deux passagers ayant récemment voyagé en RDC.

MEXIQUE

Le ministre mexicain de la Santé, David Kershenovich, s'est adressé aux médias le 25 mai pour présenter des mesures de dépistage du virus Ebola plus strictes dans les aéroports, exhorter la population à éviter tout voyage en RDC et demander aux personnes en provenance de ce pays de respecter une quarantaine de 21 jours.

JORDANIE

Le 19 mai, le gouvernement jordanien a suspendu l'entrée sur son territoire des voyageurs en provenance de la RDC et de l'Ouganda, selon l'agence d'État jordanienne.

KENYA

Le ministère kenyan de la Santé a déclaré le 25 mai avoir renforcé le dépistage des voyageurs aux points d'entrée à haut risque, sous la coordination de l'Institut national de santé publique du Kenya dans le cadre du Système national de gestion des incidents, désormais pleinement opérationnel. Des centres d'isolement et de rétention ont été mis en place à certains postes-frontières afin de soutenir les efforts de confinement éventuels, a ajouté le ministère.

ZAMBIE La Zambie a renforcé le dépistage et la surveillance de l'Ebola après que les autorités ont écarté deux cas suspects.

« La Zambie a mis au point des outils et des protocoles de dépistage, qui sont déjà utilisés pour dépister le virus Ebola aux points d'entrée sur le territoire zambien et chez les personnes se trouvant dans le pays qui présentent des symptômes semblables à ceux de la maladie », a déclaré le ministère de la Santé le 29 mai.

BAHREÏN

Le Bahreïn a annoncé le 19 mai qu’il suspendait pour 30 jours l’entrée sur son territoire des voyageurs étrangers en provenance du Soudan du Sud, de la RDC et de l’Ouganda.

INDE L'Inde a mis en place des mesures de dépistage et de surveillance dans les aéroports et autres points d'entrée, publié des avis sur les précautions à prendre et exhorté ses citoyens à éviter tout voyage non essentiel en RDC, en Ouganda et au Soudan du Sud.

THAÏLANDE

Le ministère thaïlandais de la Santé publique a déclaré qu'à partir du 27 mai, les passagers en provenance de la RDC et de l'Ouganda ne seraient autorisés à entrer dans le pays que par l'aéroport de Suvarnabhumi, où ils seront soumis à un dépistage.

Les voyageurs en provenance de ces pays ou transitant par ceux-ci devront se soumettre à une quarantaine d’au moins 21 jours s’ils ne présentent pas de symptômes, et seront placés en isolement pendant au moins 21 jours s’ils présentent des symptômes compatibles avec la maladie à virus Ebola.

UNION EUROPÉENNE

Le Comité de sécurité sanitaire de l'UE a déclaré le 22 mai que les contrôles à l'entrée n'étaient pas nécessaires pour les passagers en provenance de la RDC et de l'Ouganda, invoquant un faible risque pour la population.

COMPAGNIES AÉRIENNES EUROPÉENNES KLM AIRF.PA a annulé ses vols à destination et en provenance de l'aéroport d'Entebbe, près de Kampala, la capitale ougandaise, en raison des restrictions liées à l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale, a déclaré la compagnie aérienne néerlandaise le 29 mai. La compagnie a indiqué qu'elle ne pouvait plus assurer les liaisons prévues en raison des mesures de voyage et d'entrée mises en place par certains pays pour les personnes ayant récemment transité par Entebbe, y compris son équipage.

Brussels Airlines a déclaré lundi que la situation liée au virus Ebola n'avait pas d'incidence sur son programme de vols, mais qu'elle avait adapté les tableaux de service de ses équipages long-courriers, car si ceux-ci s'étaient rendus en RDC ou en Ouganda au cours des 21 derniers jours, ils se verraient refuser l'entrée aux États-Unis.