EN BREF-L'Ukraine attaque des sites énergétiques russes : quelles sont les cibles touchées ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Ukraine a intensifié ses attaques contre les installations énergétiques russes ces derniers mois, les pourparlers de paix n'ayant abouti à aucun progrès. Il n'y a aucun risque pour l'approvisionnement en carburant en Russie, a déclaré jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov en réponse à un article de Reuters faisant état d'une baisse du raffinage de pétrole dans le centre du pays à la suite des attaques de drones ukrainiens de ces derniers jours. Voici un résumé des attaques, par ordre chronologique inverse, qui ont suivi les frappes russes contre des installations énergétiques ukrainiennes, ainsi que leur impact:

SYZRAN

Des drones ukrainiens ont frappé dans la nuit la raffinerie de pétrolede Syzran ,propriété de Rosneft , dans la région de Samara, ont déclaré jeudi l'armée ukrainienne et le président Volodymyr Zelenskiy.

La raffinerie de Syzran a suspendu ses activités de raffinage après que des attaques de drones le 18 avril ont endommagé des équipements de traitement, ont déclaré deux sources industrielles à Reuters.

La raffinerie a une capacité de traitement de 8,5 millions de tonnes par an, soit environ 170.000 barils par jour.

Elle a traité 4,3 millions de tonnes de brut en 2024, produisant 800.000 tonnes d'essence, 1,5 million de tonnes de diesel et 700.000 tonnes de fioul, selon des sources industrielles.

NORSI

L'armée ukrainienne a frappé une raffinerie de pétrole appartenant à Lukoil près de Kstovo, dans la région russe de Nizhny Novgorod, a déclaré mercredi l'état-major ukrainien .

Une unité de traitement primaire du pétrole a été touchée à la raffinerie, a déclaré l'état-major sur Telegram, ajoutant que l'attaque avait provoqué un incendie.

NORSI, la quatrième plus grande raffinerie de pétrole de Russie, détenue par Lukoil LKOH.MM , a également suspendu ses activités le 5 avril à la suite d'une attaque de drones ukrainiens, ont déclaré deux sources du secteur .

NORSI, qui est le deuxième plus grand producteur d'essence de Russie, peut traiter 16 millions de tonnes de pétrole par an, soit environ 320.000 barils par jour.

MOSCOU

La raffinerie de pétrole de Moscou a cessé ses activités après une attaque de drones ukrainiens ce week-end, ont déclaré mardi deux sources du secteur.

Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a déclaré dimanche que 12 personnes avaient été blessées, principalement près de l'entrée de la raffinerie de Moscou, et que trois maisons avaient été endommagées. La « technologie » de la raffinerie n'a pas été endommagée, a-t-il précisé.

Située dans le district de Kapotnya, au sud-est de la capitale, la raffinerie de Moscou est l'une des plus compactes de Russie, avec une capacité d'environ 11 millions de tonnes de pétrole par an.

RYAZAN

La raffinerie de Ryazan, qui représente près de 5% du volume total de raffinage du pays, a cessé ses activités après une attaque de drones ukrainiens vendredi dernier, ont déclaré mardi deux sources du secteur.

Selon ces sources, la raffinerie a traité 13,1 millions de tonnes de pétrole brut en 2024 et produit 2,2 millions de tonnes d'essence, 3,4 millions de tonnes de diesel et 4,3 millions de tonnes de fioul.

ASTRAKHAN Des débris provenant d'une attaque de drone ont provoqué un incendie le 13 mai dans une usine de traitement de gaz située dans la région méridionale d'Astrakhan, a déclaré le gouverneur local .

Située près de la mer Caspienne, l'usine a une capacité annuelle de 12 milliards de mètres cubes de gaz et de 3 millions de tonnes de condensats de gaz stables. Elle produit également de l'essence, du diesel et des gaz de pétrole liquéfiés.

PERM La raffinerie de pétrole russe de Perm a interrompu ses activités après qu'une attaque de drone le 7 mai a provoqué un incendie et endommagé des équipements, ont déclaré deux sources industrielles .

En 2024, la raffinerie a traité environ 12,6 millions de tonnes de pétrole, soit 250.000 barils par jour. Elle a produit 2 millions de tonnes d'essence, 5,3 millions de tonnes de diesel, 700.000 tonnes de coke et 200.000 tonnes de fioul.

TUAPSE Une attaque de drone ukrainien a provoqué un incendie majeur à la raffinerie de pétrole de la ville de Tuapse le 28 avril, ont déclaré des responsables. La raffinerie, qui vend la plupart de ses produits à l'exportation, a interrompu ses activités à la suite d'une attaque de drones ukrainiens le 16 avril, ont indiqué deux sources industrielles .

Elle dispose d'une capacité de production d'environ 12 millions de tonnes par an, soit 240.000 barils par jour. Elle produit du naphta, du diesel, du fioul et du gazole sous vide.

NOVOKUIBYSHEVSK Le traitement primaire du pétrole à la raffinerie de Novokuibyshevsk, exploitée par Rosneft, est interrompu depuis le 18 avril à la suite d'une attaque de drones ukrainiens, ont indiqué deux sources industrielles .

En 2024, la raffinerie a traité 5,74 millions de tonnes de pétrole brut, 1,10 million de tonnes d'essence automobile, 1,64 million de tonnes de diesel et 1,27 million de tonnes de fioul, ont indiqué des sources industrielles.

UFA L'armée ukrainienne a confirmé avoir mené une frappe le 2 avril contre la raffinerie de pétrole russe Bashneft-Novoil , située à plus de 1.400 km (870 miles) de la frontière russo-ukrainienne.

Elle peut traiter plus de 7 millions de tonnes de pétrole par an.

KIRISHI La raffinerie de pétrole de Kirishi a interrompu ses activités de traitement fin mars à la suite d'attaques de drones ukrainiens qui ont provoqué des incendies.

L'année dernière, Kirishi a produit 2 millions de tonnes d'essence, 7,1 millions de tonnes de diesel, 6,1 millions de tonnes de fioul et 600.000 tonnes de bitume.

USINE DE TRAITEMENT D'UST-LUGA La société énergétique Novatek < NVTK.MM > a suspendu le traitement du condensat de gaz et les chargements de naphte destinés à l'exportation sur son complexe d'Ust-Luga après que des attaques de drones ont provoqué un incendie, ont déclaré trois sources du marché à Reuters le 27 mars.

Les trois unités de traitement du complexe d'Ust-Luga, d'une capacité de 3 millions de tonnes chacune par an, transforment le condensat de gaz stable en naphta léger et lourd, en kérosène, en fioul marin et en gazole. En 2025, le complexe a traité 8,0 millions de tonnes de condensat de gaz, selon les données de la société.

PORTS/PÉTROLIERS L'Ukraine a également attaqué les ports russes de la mer Baltique et de la mer Noire, notamment le port de Primorsk, des pétroliers et des navires militaires le 3 mai . Un incendie s'est déclaré dans une station de pompage de Transneft qui alimente en brut le plus grand terminal d'exportation russe, situé dans le port de Primorsk sur la mer Baltique, à la suite d'une attaque de drone le 23 avril, selon deux sources . Des drones ukrainiens ont frappé une installation de pompage et d'acheminement de pétrole dans la région russe de Samara le 21 avril, a déclaré un responsable du service de sécurité ukrainien SBU . Des drones ukrainiens ont provoqué un incendie au terminal pétrolier russe de Sheskharis début avril.

Primorsk, l'un des plus grands ports d'exportation de Russie, peut traiter 1 million de barils par jour. Il a perdu au moins 40% de ses installations de stockage lors d'attaques de drones ukrainiens le mois dernier.