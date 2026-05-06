EN BREF-Elon Musk dévoile le plan du projet de puce IA Terafab

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la date, ajout d'informations sur le projet d'investissement au Texas)

SpaceX a proposé un investissement initial de 55 milliards de dollars pour construire une usine de fabrication de semi-conducteurs au Texas, selon un document rendu public mercredi.

Elon Musk, directeur général de Tesla TSLA.O , a déclaré que le constructeur de véhicules électriques prévoyait d'utiliser le procédé de fabrication 14A de nouvelle génération d'Intel INTC.O pour fabriquer des puces dans le cadre de son projet Terafab, un complexe de puces d'intelligence artificielle de pointe qu'Elon Musk a imaginé au Texas.

QU'EST-CE QUE LE PROJET TERAFAB? SpaceX, la filiale xAI et Tesla de M. Musk construiront deux usines de puces de pointe dans un vaste complexe à Austin, l'une destinée aux véhicules Tesla et aux robots humanoïdes Optimus, et l'autre conçue pour les centres de données d'IA dans l'espace.

"Soit nous construisons le Terafab, soit nous n'aurons pas les puces", avait déclaré Musk lors d'une présentation à Austin en mars, ajoutant que la production mondiale actuelle de puces ne couvrirait qu'une petite fraction des besoins futurs de ses entreprises.

M. Musk a déclaré qu’il était reconnaissant envers les fournisseurs de puces existants, citant Samsung 005930.KS , TSMC 2330.TW et Micron MU.O , mais a ajouté que la demande de ses entreprises finirait par dépasser la production mondiale totale de puces. Il n’a pas donné de calendrier pour le projet et a l’habitude d’annoncer des projets très ambitieux, même si plusieurs d’entre eux ont connu des retards ou ont été abandonnés. SpaceX a indiqué dans son dossier qu’il n’y avait aucune garantie qu’elle atteigne ses objectifs pour Terafab dans les délais prévus, voire qu’elle les atteigne tout court. Intel a annoncé en avril qu'elle rejoindrait le projet , apportant ainsi à l'entreprise son expertise reconnue en matière de fabrication de puces.

EMPLACEMENT ET AMPLEUR

Musk a déclaré que Terafab prendrait en charge chaque étape de la production de puces, y compris la conception.

L'usine est prévue dans le comté de Grimes, au sein d'une zone de réinvestissement nouvellement désignée, où les responsables locaux devraient examiner un accord d'allègement de la taxe foncière lors d'une réunion en juin.

Lors de la conférence sur les résultats financiers de Tesla en avril, Musk a déclaré que les détails du déploiement de Terafab étaient encore en cours d'élaboration.

À court terme, Tesla construira l'usine de recherche sur son campus Giga Texas, dans la région d'Austin. Ce projet devrait coûter environ 3 milliards de dollars et "permettre de produire peut-être quelques milliers de plaquettes par mois, mais il est vraiment destiné à tester des idées", a déclaré Musk.

"Ce que nous avons déterminé jusqu’à présent, c’est que Tesla se chargera de l’usine de recherche, tandis que SpaceX s’occupera de la phase initiale de la Terafab à grande échelle. Il nous reste ensuite à définir la suite", a-t-il ajouté.

La société estime que l'investissement total pour l'usine de fabrication de semi-conducteurs au Texas pourrait atteindre 119 milliards de dollars si des phases supplémentaires sont menées à bien.

Terafab produira à terme une capacité de calcul d’un térawatt par an, contre environ un demi-térawatt actuellement généré à l’échelle des États-Unis, avait déclaré M. Musk en mars.

Selon les estimations de Bernstein, la construction d'une capacité de production de puces suffisante pour alimenter un térawatt de puissance de calcul annuelle coûterait entre 5.000 et 13.000 milliards de dollars en dépenses d'investissement.

TECHNOLOGIE

Tesla prévoit d'utiliser le procédé de fabrication 14A d'Intel pour produire des puces dans le cadre du projet Terafab. Ce contrat marquerait l'arrivée du premier client majeur d'Intel pour cette technologie, une avancée majeure pour le fabricant de puces qui a peiné à développer son activité de fabrication sous contrat, essentielle pour rivaliser avec son principal concurrent, TSMC.

Musk a déclaré qu'au moment où Terafab prendra de l'ampleur, le processus de fabrication 14A d'Intel "sera probablement assez mature ou prêt pour le grand public" et "semble être la bonne décision".

Selon Bloomberg, l'équipe de Musk a contacté des fournisseurs de l'industrie des puces, notamment Applied Materials AMAT.O , Tokyo Electron 8035.T et Lam Research

LRCX.O , ainsi que Samsung, dans le cadre du projet Terafab.

L'équipe a sollicité des devis et des délais de livraison pour toute une gamme d'équipements de fabrication de puces, a rapporté Bloomberg en avril, ajoutant qu'au cours des dernières semaines, elle avait contacté des fabricants de photomasques, de substrats, de machines de gravure, de dépôt, de nettoyage, de test et d'autres outils. Reuters a rapporté que SpaceX prévoit de fabriquer ses propres processeurs graphiques ou GPU), les puces au cœur de l'entraînement des modèles d'IA.

LES "INCONNUES"

Bien que Musk ait déclaré que Terafab ciblerait les puces destinées aux voitures, aux robots humanoïdes et aux centres de données spatiaux, de nombreux détails restent inconnus, tels que:

* Qui financera les équipements coûteux de fabrication de puces

* Qui exploitera l'usine

* Quand elle sera mise en service