EN BREF-Développement de vaccins et de traitements contre le virus Ebola à Bundibugyo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du commentaire de Regeneron aux paragraphes 21 et 23) par Mariam Sunny et Jennifer Rigby

Les autorités sanitaires mondiales s'efforcent d'identifier des options thérapeutiques pour aider à contenir une épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, liée à la souche “Bundibugyo” du virus .

Contrairement à la souche Zaïre, plus courante, il n'existe aucun vaccin ni traitement approuvé contre la souche Bundibugyo. Environ 177 décès suspects et près de 750 cas suspects ont été signalés dans le cadre de cette épidémie, et l'Organisation mondiale de la santé a averti que ces chiffres risquaient d'augmenter. Le virus Ebola de Bundibugyo (BDBV) présente un taux de létalité pouvant atteindre 40 %.

Un petit nombre de vaccins et de traitements expérimentaux sont en cours d'évaluation, et les autorités sanitaires mondiales examinent si des options thérapeutiques existantes contre Ebola pourraient offrir une protection – ce qui, à ce jour, n'est étayé que par des données animales limitées.

La plupart des candidats n'ont pas encore été testés chez l'homme et nécessiteraient une autorisation d'urgence ou d'usage compassionnel pour être déployés en RDC.

Voici ce que nous savons à ce jour:

VACCINS

1. Un vaccin spécifique au virus Bundibugyo, le rVSVΔG/BDBV-GP, qui utilise la même technologie que le vaccin Ervebo de Merck MRK.N , approuvé pour la souche Ebola Zaïre, a montré un effet bénéfique sur la survie chez des primates non humains lors d'une étude de preuve de concept menée en 2023. Un porte-parole de la branche médicale de l'université du Texas, dont les chercheurs ont participé à l'étude, a déclaré que des discussions étaient en cours pour faire avancer le vaccin, mais que rien n'était encore définitif. L'OMS a indiqué qu'il faudrait potentiellement six à neuf mois pour fabriquer un vaccin rVSV contre le virus de Bundibugyo.

2. Un autre candidat vaccin potentiel, le ChAdOx1 BDBV, basé sur la technologie ChAdOx1 utilisée dans le vaccin contre la COVID-19 d'Oxford/AstraZeneca AZN.L , est en cours de fabrication par le Serum Institute of India.

L'entreprise a lancé la production dans le cadre de son “dispositif d'intervention d'urgence”, en collaboration avec ses partenaires, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et l'université d'Oxford, dès qu'elle a eu connaissance de l'épidémie ce mois-ci, a déclaré un porte-parole.

Les doses pourraient être prêtes d'ici deux à trois mois, a indiqué l'OMS, bien que des études sur les animaux n'aient pas encore été menées et que des essais supplémentaires soient donc nécessaires.

L'Oxford Vaccine Group a déclaré qu'il s'efforçait de générer des données précliniques pour soutenir le développement et les essais du vaccin ChAdOx1 BDBV.

La CEPI, qui a financé certains des premiers vaccins contre la COVID-19 et vise à rendre des vaccins disponibles dans les 100 jours suivant l'apparition d'une épidémie, a déclaré être en pourparlers avec les deux candidats sur la manière d'accélérer le développement.

TRAITEMENTS À BASE D'ANTICORPS 1. La société privée Mapp Biopharmaceutical développe un médicament à base d'anticorps anti-ébolavirus combinant deux anticorps monoclonaux humains, le MBP134.

Initialement étudié pour le virus Ebola du Soudan, ce médicament s'est révélé sûr et bien toléré lors des essais cliniques de phase précoce. Son développement a été soutenu par l'Agence américaine pour la recherche et le développement biomédicaux avancés (BARDA).

L'agence a déclaré qu'elle coordonnait les livraisons de ce traitement expérimental en vue d'une utilisation potentielle chez les Américains à haut risque exposés au virus.

Mapp a déclaré que le MBP134 avait montré une activité similaire contre tous les virus Ebola connus et qu'elle collaborait avec l'Organisation mondiale de la santé et d'autres autorités dans le cadre de la réponse à l'épidémie au Congo.

2. Le candidat médicament à base d'anticorps de Regeneron Pharmaceuticals REGN.O , le maftivimab, est actuellement étudié par l'OMS en tant que traitement potentiel. Selon la société, il s'est révélé actif contre le virus Ebola Bundibugyo lors d'essais en laboratoire.

Regeneron a déclaré qu'elle travaillait sur les prochaines étapes concernant l'approvisionnement et la livraison dans la région touchée.

La FDA a approuvé une association de maftivimab et de deux autres anticorps, l'atoltivimab et l'odesivimab, sous le nom commercial Inmazeb, pour traiter l'infection par le virus Ebola Zaïre chez les patients adultes et pédiatriques.

La société a déclaré avoir récemment fait don de 500 doses d'Inmazeb à l'OMS, qui pourraient être utilisées si elles s'avéraient efficaces.

3. Des anticorps monoclonaux humains isolés chez des survivants de Bundibugyo ont également été étudiés comme traitements potentiels.

L'un des candidats, le BDBV289-N, a démontré son efficacité lors d'une étude animale menée en 2018. Cette étude, réalisée par un groupe de chercheurs avec le soutien des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, a montré que l'anticorps offrait une protection pouvant atteindre 100 % chez les singes infectés, même lorsque le traitement était commencé jusqu'à huit jours après l'infection.

MÉDICAMENTS ANTIVIRAUX

L'obeldesivir, un médicament antiviral oral expérimental développé par Gilead Sciences GILD.O , est actuellement envisagé par l'OMS comme un traitement post-exposition potentiel pour empêcher les personnes ayant été en contact avec le virus Ebola de développer la maladie.

L'obeldesivir, administré une fois par jour pendant 10 jours, a offert une protection pouvant atteindre 100 % chez les singes contre les souches d'Ebola Zaïre et Soudan lorsque le traitement a commencé 24 heures après l'exposition. Le remdesivir, un antiviral de Gilead, a montré une activité contre le virus Bundibugyo lors d'études de laboratoire menées par des chercheurs de la branche médicale de l'université du Texas. Certaines données suggèrent que ce médicament, administré par perfusion intraveineuse, pourrait avoir une activité plus forte contre le BDBV que contre la souche Ebola Zaïre.

“L'obeldesivir devrait être actif contre cette souche particulière (Bundibugyo). Bien qu'il ne soit pas approuvé pour cela, nous disposons de données précliniques qui montrent des résultats positifs,” a déclaré un porte-parole de la société.

TESTS DE DIAGNOSTIC L'OMS avait indiqué que la capacité de dépistage limitée pour la souche Bundibugyo ralentissait la réponse à l'épidémie. Voici les tests permettant de détecter l'infection.

1. BioFire Defense, une filiale de la société française de diagnostic bioMérieux BIOX.PA , fabrique un test approuvé par la FDA – le BioFire Global Fever Special Pathogens Panel – capable de détecter plusieurs souches d’Ebola, dont Bundibugyo.

Un porte-parole de la société a déclaré que celle-ci augmentait sa capacité de production et collaborait avec les acteurs de la santé publique et ses contacts internationaux pour évaluer les besoins potentiels.

2. Le test de la société allemande Altona Diagnostics, appelé RealStar Filovirus Screen RT-PCR Kit 1.0, est utilisé pour détecter l'épidémie de Bundibugyo au Congo. Elle a intensifié sa production pour soutenir les laboratoires de dépistage locaux au Congo.