EN BREF-De l'IA Siri aux outils de sécurité pour les enfants : les points clés à retenir de la WWDC d'Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a dévoilé lundi, lors de sa conférence annuelle Worldwide Developers Conference , la refonte tant attendue de Siri, en présentant une nouvelle version de l'assistant personnel basée sur l'intelligence artificielle, ainsi que des outils renforcés pour la sécurité des enfants et des mises à jour logicielles pour l'ensemble de son écosystème.

Voici les principales annonces de l'événement:

SIRI IA

* Apple a présenté Siri IA, un nouvel assistant personnel basé sur l'IA et intégré aux capacités d'Apple Intelligence, capable de comprendre le contexte personnel, d'analyser le contenu à l'écran, d'effectuer des recherches sur le Web, de comprendre les images et d'accomplir des tâches dans différentes applications.

* L'assistant est plus conversationnel, permettant aux utilisateurs de se référer à des interactions précédentes et d'engager des échanges prolongés.

* Apple a également présenté une application Siri dédiée qui permet aux utilisateurs de revoir leurs conversations sur tous leurs appareils et d'utiliser l'intelligence visuelle et les outils d'écriture intégrés à l'ensemble des plateformes Apple.

* La société lancera une version bêta de Siri IA plus tard cette année. Elle ne sera initialement pas disponible sur iOS et iPadOS dans l'Union européenne. En Chine, Siri IA et les autres nouvelles fonctionnalités d'intelligence d'Apple ne seront pas disponibles, car Apple doit se conformer aux exigences réglementaires.

APPLE INTELLIGENCE ET INTÉGRATION DANS LES APPLICATIONS APPLE

* Apple a dévoilé une nouvelle génération d’Apple Intelligence, fondée sur des modèles Apple Foundation mis à jour et développés en collaboration avec la technologie Gemini de Google.

* Ces modèles fonctionnent sur les appareils des utilisateurs et via l'infrastructure Private Cloud Compute d'Apple, offrant des capacités améliorées en matière de raisonnement, de compréhension des images et de génération d'images.

* Apple a également mis l'accent sur son approche axée sur la confidentialité, affirmant que les données utilisateur traitées via l'intelligence artificielle d'Apple ne sont ni stockées ni accessibles à l'entreprise.

* L'entreprise intègre Apple Intelligence dans ses applications, notamment Safari, Messages, Mail, Calendrier et Téléphone, permettant ainsi des fonctionnalités telles que l'organisation automatique des onglets, la surveillance des pages web, la création d'événements en langage naturel et l'assistance contextuelle pendant les appels.

* Apple Intelligence est également en cours d'intégration dans les applications Home et Shortcuts, permettant la génération par IA de résumés des enregistrements des caméras de sécurité, la recherche en langage naturel dans les clips enregistrés et la création d'automatisations via de simples invites textuelles.

FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

* Apple a introduit des comptes enfants améliorés qui activent automatiquement des mesures de protection en fonction de l'âge, notamment des restrictions sur les sites web pour adultes, des contenus multimédias adaptés à l'âge et des contenus de l'App Store. Les parents peuvent également limiter l'accès de leurs enfants aux seules applications approuvées.

* La société a ajouté une fonctionnalité "Demander l'autorisation de naviguer" qui oblige les enfants à demander l'autorisation de leurs parents avant de visiter de nouveaux sites web.

* La fonctionnalité "Sécurité des communications" a été étendue pour avertir les enfants et flouter les images et vidéos contenant des scènes sanglantes ou violentes, en plus des protections existantes contre la nudité.

* Les parents peuvent définir des horaires d'accès aux applications, gérer le temps d'écran autorisé et surveiller la façon dont les enfants utilisent leurs appareils.

IMAGE PLAYGROUND ET RETOUCHE PHOTO PAR IA

* Apple a dévoilé une version remaniée d’Image Playground capable de générer des images photoréalistes à partir de suggestions textuelles, de transformer des photos en différents styles et de créer des images à partir de personnes issues de la photothèque de l’utilisateur.

* La société a également présenté de nouveaux outils de retouche photo basés sur l'IA, notamment une fonctionnalité "Cleanup" améliorée, un outil "Extend" qui élargit les limites de l'image, et "Spatial Reframing", qui permet aux utilisateurs d'ajuster la composition d'une photo après qu'elle a été prise.

LIQUID GLASS

* Apple a élargi les options de personnalisation de son design Liquid Glass avec de nouvelles commandes permettant aux utilisateurs d'ajuster son apparence.

* La société a également repensé les icônes d'applications en y ajoutant des couches Liquid Glass supplémentaires, ce qui, selon elle, les rend plus nettes, plus précises et visuellement distinctives.