EN BREF-De l'Australie à l'Europe, les pays prennent des mesures pour limiter l'accès des enfants aux réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des nouvelles règles espagnoles, de la législation américaine et des commentaires de l'UE sur le Digital Fairness Act)

En décembre, l'Australie est devenue le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, leur bloquant l'accès à des plateformes telles que TikTok, GOOGL.O (YouTube) d'Alphabet et

META.O (Instagram et Facebook) de Meta.

Cette interdiction intervient dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant l’impact des réseaux sociaux sur la santé et la sécurité des enfants.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures prises par les pays et les entreprises pour réglementer l'accès aux réseaux sociaux.

AUSTRALIE

Une loi historique oblige les principales plateformes de réseaux sociaux à bloquer l'accès aux mineurs de moins de 16 ans à compter du 10 décembre 2025, l'une des réglementations les plus strictes au monde visant les grandes plateformes technologiques.

Les entreprises qui ne s'y conformeraient pas s'exposeraient à des amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (34,9 millions de dollars).

ROYAUME-UNI Le Royaume-Uni envisage une interdiction des réseaux sociaux à l'australienne et un renforcement des règles de sécurité concernant les chatbots IA pour les enfants de moins de 16 ans dès cette année, a déclaré la ministre de la Technologie, Liz Kendall.

CHINE

L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a mis en place un programme dit « mode mineur » qui impose des restrictions au niveau des appareils et des règles spécifiques aux applications afin de limiter le temps d'écran en fonction de l'âge.

DANEMARK

Le Danemark a annoncé en novembre qu’il interdirait les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, tandis que les parents pourraient autoriser l’accès à certaines plateformes aux enfants dès l’âge de 13 ans.

FRANCE

En janvier, l’Assemblée nationale française a approuvé une loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, face aux inquiétudes croissantes concernant le harcèlement en ligne et les risques pour la santé mentale. Le projet de loi doit être examiné par le Sénat avant un vote final à la Chambre basse.

ALLEMAGNE

Les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne sont autorisés à utiliser les réseaux sociaux que si leurs parents donnent leur consentement. Mais les défenseurs de la protection de l'enfance estiment que ces contrôles sont insuffisants.

GRÈCE

La Grèce est « sur le point » d’annoncer une interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans, a déclaré une source gouvernementale de haut rang à Reuters le 3 février.

INDE

Le conseiller économique en chef de l’Inde a appelé en janvier à l’instauration de restrictions d’âge sur les plateformes de réseaux sociaux, les qualifiant de « prédatrices » dans la manière dont elles maintiennent les utilisateurs en ligne, deux jours après que l’État touristique de Goa a déclaré qu’il envisageait des restrictions similaires à celles de l’Australie.

ITALIE

Les enfants de moins de 14 ans doivent obtenir le consentement parental pour créer un compte sur les réseaux sociaux, tandis qu'aucun consentement n'est requis au-delà de cet âge.

MALAYSIE La Malaisie a annoncé en novembre qu’elle interdirait l’accès aux réseaux sociaux aux utilisateurs âgés de moins de 16 ans à partir de 2026.

NORVÈGE

En octobre 2024, le gouvernement norvégien a proposé de relever l'âge auquel les enfants peuvent accepter les conditions d'utilisation des réseaux sociaux de 13 à 15 ans, bien que les parents soient toujours autorisés à donner leur accord à leur place s'ils n'ont pas atteint l'âge requis.

Le gouvernement a également entamé l'élaboration d'une législation visant à fixer une limite d'âge minimale absolue de 15 ans pour l'utilisation des réseaux sociaux.

POLOGNE

Le parti au pouvoir en Pologne prépare une nouvelle législation visant à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans et à tenir les plateformes responsables de la vérification de l'âge, a-t-il déclaré le 27 février.

SLOVÉNIE

La Slovénie élabore actuellement une loi qui interdirait aux enfants de moins de 15 ans d'accéder aux réseaux sociaux, a déclaré le vice-Premier ministre Matej Arcon lors d'une conférence de presse le 6 février.

SPAIN

L'Espagne va aller de l'avant avec de nouvelles règles visant à rendre les réseaux sociaux et l'IA plus sûrs malgré un lobbying intense de la part du secteur technologique, a déclaré le ministre de la Transformation numérique, Oscar Lopez, à Reuters en mai

En février, le Premier ministre Pedro Sanchez avait déclaré que l'Espagne interdirait l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans et que les plateformes seraient tenues de mettre en place des systèmes de vérification de l'âge .

ÉTATS-UNIS

Une législation américaine visant à contraindre les entreprises de réseaux sociaux à faire davantage pour protéger les enfants et les adolescents a franchi un obstacle politique majeur après que le sénateur républicain Ted Cruz a déclaré le 12 mai qu’il soutiendrait le projet de loi.

Lors d'un événement à Washington, Ted Cruz a déclaré qu'il soutiendrait le « Kids Online Safety Act », qui obligerait les entreprises de réseaux sociaux à « faire preuve d'une diligence raisonnable » dans la conception de fonctionnalités susceptibles de nuire aux mineurs, selon les termes du projet de loi.

Cette législation est distincte de la loi de longue date sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Act), qui interdit aux entreprises de collecter des données personnelles auprès d'enfants de moins de 13 ans sans le consentement parental. Plusieurs États ont adopté des lois exigeant le consentement parental pour que les mineurs puissent accéder aux réseaux sociaux, mais celles-ci ont fait l'objet de recours judiciaires au motif de la liberté d'expression.

LÉGISLATION DE L'UE

Le 12 mai, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'Union européenne chercherait à renforcer la protection des enfants contre les fonctionnalités néfastes des réseaux sociaux, ouvrant la voie à des limites d'âge pour les adolescents sur des plateformes telles que TikTok, Meta et X.

Ursula von der Leyen a indiqué que la Commission s'attaquerait aux « pratiques de conception addictives et préjudiciables » dans le cadre de sa loi sur l'équité numérique, un projet de loi qui devrait être proposé plus tard cette année, tandis qu'un groupe d'experts prépare des recommandations sur la marche à suivre.

En novembre, le Parlement européen a adopté une résolution demandant un âge minimum de 16 ans pour l'accès aux réseaux sociaux.

Il a préconisé une limite d'âge harmonisée à l'échelle de l'UE de 13 ans pour l'accès aux réseaux sociaux et une limite d'âge de 13 ans pour les services de partage de vidéos et les « compagnons IA ».

INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE

Les plateformes de réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook et Snapchat SNAP.N , indiquent que les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 13 ans pour s’inscrire.

Les défenseurs de la protection de l'enfance estiment que ces contrôles sont insuffisants, et les données officielles de plusieurs pays européens montrent qu'un nombre considérable d'enfants de moins de 13 ans possèdent des comptes sur les réseaux sociaux.