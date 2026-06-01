EN BREF-Anthropic dépose discrètement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis dans l'espoir de devancer OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Date de publication modifiée, mises à jour tout au long du texte)

Anthropic a annoncé lundi avoir déposé en toute confidentialité pour son introduction en bourse aux États-Unis, alors que ce géant de l'IA cherche à devancer son rival de toujours, OpenAI, sur le marché des introductions en bourse.

Cette introduction en bourse très attendue intervient alors que SpaceX, la société d'Elon Musk, devrait lancer sa tournée de présentation le 4 juin , le fabricant de fusées et de satellites visant probablement à lever environ 75 milliards de dollars pour une valorisation d'environ 1 750 milliards de dollars.

Wall Street parie que 2026 pourrait être une année décisive pour le marché américain des introductions en bourse, soutenu par un solide pipeline de sociétés privées de premier plan et une demande refoulée pour de nouvelles cotations.

Goldman Sachs a prédit plus tôt cette année que le produit des introductions en bourse aux États-Unis pourrait atteindre le chiffre record de 160 milliards de dollars en 2026, si les grands noms devaient entrer en bourse cette année.

Voici un aperçu de certaines des méga-introductions en bourse attendues en 2026:

ANTHROPIC

Le géant de l'IA Anthropic a révélé avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, ouvrant la voie à ce qui pourrait devenir un tournant décisif dans la frénésie de Wall Street pour l'IA.

Anthropic, qui exploite le chatbot IA Claude, a levé pour la dernière fois 65 milliards de dollars à une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars fin mai, le plaçant ainsi devant son concurrent OpenAI .

SPACEX

SpaceX, la société d'Elon Musk, a déposé publiquement le mois dernier pour son introduction en bourse très attendue aux États- Unis, rapprochant ainsi l'entreprise de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

SpaceX a accéléré son calendrier d'introduction en bourse, avec un lancement de la tournée de présentation prévu pour le 4 juin et la vente des actions dès le 11 juin, a rapporté Reuters la semaine dernière, citant des sources proches du dossier.

En février, SpaceX a racheté la start-up d’intelligence artificielle de Musk, xAI, dans le cadre d’une transaction record, unifiant ainsi ses ambitions en matière d’IA et d’espace en fusionnant l’entreprise avec le créateur du chatbot Grok.

Si SpaceX levait 75 milliards de dollars, ce serait la plus grande introduction en bourse au monde , éclipsant celle du géant pétrolier Saudi Aramco 2223.SE en 2019.

OPENAI

OpenAI, le créateur de ChatGPT, se prépare à déposer en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis et vise une introduction rapide, a rapporté Reuters le mois dernier, citant une source proche du dossier.

OpenAI vise une introduction en bourse dès septembre et travaille avec Goldman Sachs et Morgan Stanley sur un projet de prospectus d'introduction en bourse qu'il prévoit de déposer prochainement auprès des autorités de régulation, avait rapporté Reuters à l'époque.

La société dirigée par Sam Altman préparait le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait la valoriser jusqu'à 1 000 milliards de dollars, a rapporté Reuters en octobre.