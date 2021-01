En Bourse, la guerre entre fonds spéculatifs et petits porteurs se mondialise

par Sagarika Jaisinghani et Nikhil Nainan

28 janvier (Reuters) - Déclenchée à Wall Street, la bataille boursière qui oppose depuis plusieurs jours une coalition d'investisseurs individuels à des fonds spéculatifs a gagné les marchés asiatiques et européens, poussant certains à réclamer une intervention des autorités financières.

A l'origine de ce bras de fer se trouve une vague d'achats qui a obligé des investisseurs institutionnels spécialisés dans la vente à découvert (l'emprunt de titres pour tabler sur leur baisse et les payer ultérieurement à un prix réduit) à solder leurs positions voire à vendre d'autres actions pour couvrir leurs pertes.

Parmi les investisseurs individuels à l'origine de ces mouvements d'achats en masse figurent de nombreux utilisateurs d'un forum spécialisé dans la finance du site communautaire Reddit.

A New York, la tension a toutefois commencé à retomber: l'action du distributeur de jeux vidéo en difficulté GameStop

GME.N , au coeur du bras de fer, cédait 4% dans les échanges en avant-Bourse jeudi après avoir vu son cours multiplié par 18 en deux semaines.

Le mouvement de "short squeeze", c'est à dire la vente de positions à l'achat pour couvrir des positions à la vente, a contribué à la baisse de plus de 2% de Wall Street mercredi, un repli qui devrait se poursuivre jeudi.

Il a aussi nourri une poussée de volatilité sur les marchés américains et européens, où des titres comme AMC AMC.N , BlackBerry BB.N , Nokia NOKIA.HE ou Unibail-Rodamco-Westfield

URW.AS ont fortement progressé depuis le début de la semaine sans raison apparente.

Aux Etats-Unis, le phénomène a profité de la popularité croissante d'applications ou de sites de courtage en ligne comme Robinhood, une nouveauté qui conduit certains professionnels à réclamer une intervention des régulateurs.

"Cette frénésie soulève de nombreuses questions liées à de possibles manipulations de marché", estime ainsi Michael Hewson, chef analyste du courtier CMC Markets UK.

"Il est déjà illégal, pour les institutionnels, de se coordonner comme on l'observe en ce moment pour faire bouger les cours de ces actions, ce qui interroge sur la légalité de ce qui est en train de se passer sur ces forums."

JANET YELLEN DIT SURVEILLER LA SITUATION

Reddit a déclaré mercredi qu'il n'avait pas été contacté par les autorités sur le sujet. Le forum WallStreetBets du site a toutefois fermé mercredi alors que le nombre de ses membres venait de franchir les quatre millions.

La bataille a débuté la semaine dernière quand le spécialiste de la vente à découvert Andrew Left, du fonds Citron Capital, qui avait pris position sur GameStop, s'est soudainement trouvé confronté à des achats d'investisseurs individuels contrant sa position. Il a capitulé mercredi, annonçant avoir soldé sa position.

Les acheteurs particuliers coalisés, dans lesquels certains professionnels voient de "l'argent idiot" ("dumb money" en anglais), représentent un poids croissant à Wall Street, avec environ 20% des ordres sur les marchés actions l'an dernier, selon les données de la banque UBS.

La tendance à la hausse continue des cours observée depuis plus de dix ans, alimentée par l'abondance de liquidités injectées par les banques centrales pour soutenir l'économie, a nourri leur essor en réduisant les risques liés aux positions à l'achat.

Les turbulences des derniers jours ont suscité l'attention de la Maison blanche: la toute nouvelle secrétaire au Trésor de Joe Biden, Janet Yellen, a déclaré mercredi qu'elle "surveillait la situation".

De son côté, William Galvin, responsable de la régulation financière dans l'Etat du Massachusetts, a réclamé à la Bourse de New York la suspension pour un mois de la cotation de GameStop afin de favoriser le retour au calme.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'est contenté de dire que le sujet ne relevait pas de la compétence de la banque centrale mais qu'elle était en liaison avec d'autres autorités.

"La probabilité d'une intervention est clairement élevée mais cela ne ferait que galvaniser la communauté (de WallStreetBets) en nourrissant le sentiment d'inégalité sur les marchés financiers", estime Chris Weston, responsable de la recherche du courtier australien Pepperstone.

"Soutenir des entreprises moribondes grâce aux mesures prises par la Fed, ça passe, mais on arrêterait tout quand les choix des particuliers aboutissent à d'importantes distorsions des prix des actifs en visant les vendeurs à découvert?"

(Sagarika Jaisinghani, Nikhil Nainan et Sruthi Shankar à Bangalore, Saqib Iqbal Ahmed et April Joyner à New York, Thyagaraju Adinarayan à Londres; version française Marc Angrand)