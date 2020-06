Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client En baisse de 1%, l'emploi dans le secteur bancaire poursuit sa lente érosion en France Reuters • 25/06/2020 à 16:54









L'EMPLOI DANS LE SECTEUR BANCAIRE POURSUIT SA LENTE ÉROSION EN FRANCE (Reuters) - L'emploi dans le secteur bancaire en France s'est contracté de 1,0% en 2019, continuant sa lente érosion, selon les chiffres publiés jeudi par la Fédération bancaire française (FBF). Le secteur qui employait 360.000 personnes à fin 2019, soit 1,8% de l'emploi salarié privé en France, fait cependant preuve de stabilité en termes d'embauches avec 44.000 CDI et CDD hors alternants en 2019. Côté parité, la FBF fait état d'une hausse continue de la part des femmes aux postes d'encadrement pour atteindre 48,6% en 2019, soit 4 points de plus qu'en 2012. (Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

