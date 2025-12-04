En Australie, Meta commence à bloquer l'accès à ses réseaux pour les moins de 16 ans

par Byron Kaye et James Redmayne

Les plateformes de Meta

META.O , Instagram, Facebook et Threads, ont commencé depuis ce jeudi à désactiver les comptes des utilisateurs australiens âgés de moins de 16 ans, selon des captures d'écran vues par Reuters.

L'Australie a mis en place une interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs âgés de moins de 16 ans - une première mondiale - qui doit entrer formellement en vigueur le 10 décembre.

La plupart des autres plateformes concernées, telles que TikTok, Snapchat SNAP.N et YouTube, propriété d'Alphabet

GOOGL.O , ont commencé à contacter les utilisateurs mineurs en leur conseillant de télécharger leurs photos et leurs contacts et en leur proposant de supprimer leurs comptes ou de les geler jusqu'à ce qu'ils aient 16 ans.

Les plateformes risquent une amende pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (28 millions d'euros) en cas de non-respect de la réglementation.

"C'est une bonne chose et je suis heureuse que les parents ne soient plus sous pression, car les conséquences sur la santé mentale sont nombreuses", a déclaré Jennifer Jennison, une mère de famille vivant à Sydney.

Selon l'organisme australien de réglementation de la sécurité en ligne eSafety, 96% des jeunes australiens de moins de 16 ans, soit plus d'un million sur les 27 millions d'habitants que compte le pays, dispose d'un compte sur les réseaux sociaux.

La commissaire à la sécurité en ligne, Julie Inman Grant, a jugé jeudi que l'interdiction décidée par l'Australie constituait un "premier domino" dans la régulation des géants de la technologie.

(Rédigé par Byron Kaye ; version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)