En Australie, la RBA relève ses taux in extremis
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 05:56
La Reserve Bank of Australia a relevé son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 4,10%, au plus haut des dix derniers mois. L'institution a averti que les risques inflationnistes s'étaient accrus, notamment en raison de la récente flambée des prix de l'essence liée au conflit au Moyen-Orient. La décision a toutefois été adoptée par cinq voix contre quatre au sein du conseil de neuf membres, le vote le plus serré depuis que la banque centrale a commencé à publier le détail des scrutins l'an dernier. Cette division a conduit les marchés à revoir nettement à la baisse la probabilité d'une troisième hausse consécutive en mai, désormais estimée à environ 25%, contre 70% auparavant.
La RBA est toutefois restée relativement ferme dans son communiqué. Sans le conflit au Moyen-Orient, le vote aurait probablement été moins serré, car l'inflation de base reste élevée en Australie : 3,4% au cours du dernier mois.
L'Aussie a cédé 0,1% à 0,7059 USD. Le rendement du 10 ans australien est passé de 5% à 4,94%, élargissant son spread avec le 10 ans US à 72 points, au plus haut depuis quatre ans.
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