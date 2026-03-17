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En Australie, la RBA relève ses taux in extremis
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 05:56

La banque centrale australienne a relevé son taux directeur d'un quart de point, cette nuit, pour le porter à 4,10%, conformément à ce que prévoyaient les économistes. Toutefois, le vote des banquiers centraux était moins tranché que prévu, ce qui entraîne le dollar australien en baisse parce que le marché a réduit son pronostic sur une poursuite du resserrement monétaire.

La Reserve Bank of Australia a relevé son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 4,10%, au plus haut des dix derniers mois. L'institution a averti que les risques inflationnistes s'étaient accrus, notamment en raison de la récente flambée des prix de l'essence liée au conflit au Moyen-Orient. La décision a toutefois été adoptée par cinq voix contre quatre au sein du conseil de neuf membres, le vote le plus serré depuis que la banque centrale a commencé à publier le détail des scrutins l'an dernier. Cette division a conduit les marchés à revoir nettement à la baisse la probabilité d'une troisième hausse consécutive en mai, désormais estimée à environ 25%, contre 70% auparavant.

La RBA est toutefois restée relativement ferme dans son communiqué. Sans le conflit au Moyen-Orient, le vote aurait probablement été moins serré, car l'inflation de base reste élevée en Australie : 3,4% au cours du dernier mois.

L'Aussie a cédé 0,1% à 0,7059 USD. Le rendement du 10 ans australien est passé de 5% à 4,94%, élargissant son spread avec le 10 ans US à 72 points, au plus haut depuis quatre ans.

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